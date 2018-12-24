10 признаков детского врача, от которого нужно бежать как от огня

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Мамы, а иногда и папы видят детского доктора настолько часто, что тот замечает новую прическу или предмет гардероба. Ему доверяют как близкому другу или родственнику, а медицинское сообщество ориентируется на персонифицированный подход к пациентам. Несмотря на все это, в поликлиниках то и дело можно встретить педиатров, которым точно не стоит доверять здоровье любимого чада.

AdMe.ru выделил несколько пунктов, по которым можно определить детского доктора, от которого нужно бежать как можно скорее.

1. Назначает «иммуномодуляторы»

Не стоит путать средства, которые у нас врачи привыкли назначать для поддержания иммунитета (например, экстракт эхинацеи), и иммуномодуляторы, которые воздействуют на структуру ДНК. Последние в Европе и США используют для лечения серьезных заболеваний, в том числе онкологических. «Иммуномодуляторы», которые назначают наши доктора, не имеют с ними ничего общего и относятся к препаратам с недоказанной эффективностью. Для проверки можно зайти на сайт Международной базы клинических исследований или Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — знакомых названий в списках не будет.

2. Рекомендует откашливающее детям до 2 лет

Муколитики не предназначены для детей младше 2 лет. Это же касается противопростудных, которые содержат противоотечные и антигистаминные компоненты. У детей до 2 лет они могут вызвать серьезные осложнения, в том числе судороги, учащенное сердцебиение. Исследователи уверяют: простудные заболевания обычно не требуют усиленного лечения и часто проходят сами по себе. В 2004–2005 годах в США было зарегистрировано более 1 500 случаев возникновения побочных эффектов от муколитиков. После чего производители увеличили до 4 лет возрастной порог для приема таких лекарств. Средства, имеющие в составе кодеин и гидрокодон, противопоказаны детям до 18 лет.

3. Назначает гомеопатические препараты

Гомеопатические средства не несут прямого вреда здоровью, но косвенно ведут к неприятным последствиям, особенно если ими заменяют традиционное лечение. Некоторые приверженцы гомеопатии не советуют родителям даже прививать детей. Но это делает иммунитет более уязвимым. Гомеопатия не имеет доказанной эффективности. Лучшее, что от нее можно ожидать, — эффект плацебо. Научное сообщество и вовсе не признает подобные лекарства.

4. Не советуется с коллегами при постановке диагнозов

Отличительная черта медицины — сплоченное сообщество. Если в сложных случаях врач опирается лишь на собственное мнение и опасается советоваться с коллегами, это тревожный сигнал. Хороший детский доктор ищет лечение для маленького пациента, если нужна консультация с другими врачами, он не будет отказываться. Исследования подтверждают: плохо скоординированная коммуникация педиатров — один из факторов врачебных ошибок.

5. Назначает пробиотики вместе с антибиотиками

Кишечные расстройства при приеме антибиотиков возникают у 11–40 % детей. Обычно они протекают без температуры и даже не требуют лечения. Значит, назначать пробиотики не нужно. Это подтверждают в том числе клинические руководства Коллегии гастроэнтерологов США и Общества инфекционистов США.

6. Проводит осмотр без перчаток

Использовать перчатки при осмотре или мыть руки до и после него вполне естественно. Несмотря на научный прогресс, некоторые педиатры и медсестры все еще пренебрегают элементарными гигиеническими процедурами. Это находит отражение в исследованиях. Обратите внимание на чистоту кабинета при следующем визите в поликлинику.

7. Списывает причину болезни на вирусы герпеса

Если педиатр затрудняется с постановкой диагноза, то дает направление на такие анализы, как ЦМВ (цитомегаловирус), ВЭБ (вирус Эпштейна—Барра). Это разновидности вируса герпеса. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, вирусом простого герпеса инфицированы 67 % населения, или 3,7 млрд человек в возрасте до 50 лет. Сам по себе вирус редко является причиной появления заболевания. Доктор, который объясняет недомогание ребенка вирусом герпеса, игнорирует истинную причину заболевания и затягивает лечение.

8. Ставит диагноз «ВСД» и «дисбактериоз»

Болезни «дисбактериоз» не существует, это состояние кишечной микрофлоры, микробный дисбаланс. То же относится к вегетососудистой дистонии, которую диагностируют в том числе у детей старшего возраста и подростков. В Международной классификации болезней такого заболевания не найти. Это группа симптомов, возникающих вторично вследствие одной или нескольких болезней. Педиатр, который ставит такие диагнозы, не следит за тенденциями в медицине.

9. Общается грубо или пренебрежительно

Вежливость и умение общаться с пациентом — один из признаков профессионализма врача. Особенно они важны для педиатра. У вашего доктора может и не быть «волшебного прикосновения», которое вмиг успокаивает малыша. Но если ребенок напуган всякий раз при посещении его кабинета, а с вами доктор общается пренебрежительно, хамит или кричит, в его квалификации и призвании легко усомниться.

10. Корректирует питание без анализов

Высыпания на коже часто встречаются у деток. Например, атопический дерматит в 60 % случаев возникает в первый год жизни, а 90 % случаев приходится на возраст до 5 лет. Сыпь вызывают разные триггеры, которые важно выявить для назначения диеты. Пищевую аллергию вызывает целый спектр продуктов — от орехов до молока. Узнать первопричину можно только с помощью анализов. Если же педиатр корректирует рацион вашего ребенка, не прибегая к ним, диета будет неэффективной.