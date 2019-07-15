10 принципов воспитания детей в Нидерландах, которые удивили русскую маму

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Привет! Меня зовут Аля Снейп, я тележурналист, а мой муж Махил — маркетолог. Мы познакомились на «Евровидении» в Германии, где оба работали. Мы вместе уже 7 лет, у нас 2 детей. На родине мужа, в Нидерландах, бываем часто, навещаем его большую семью: у Махила 3 брата и 2 сестры. Там я увидела, как голландцы воспитывают детей: они их обожают, причем не только своих, но и чужих. Если вы будете гулять с малышом, не удивляйтесь, что к вам будут заглядывать в коляску, отодвинув одеяльце, покорчат ребенку рожицы, сделают комплимент — все это норма. Но это не единственное, что меня поразило.

Специально для читателей AdMe.ru я делюсь своими наблюдениями о воспитании голландских детей, а также самым главным секретом их родителей.

10. Мамы не сильно переживают по поводу своего рациона

В Голландии нет строгих запретов для кормящих мам: в первые месяцы после рождения малыша им не рекомендуют есть капусту, лук, острые специи и употреблять алкоголь. Все остальное можно.

9. Простуду у малышей не лечат таблетками

Простуда — это не болезнь. Засопливил — закапай соленой водички, болит горло — попей ромашкового чая. Никакого больше лечения не требуется, при температуре 38 °C не звонят в скорую, максимум дают «Парацетамол», и к врачу обращаются лишь в случае, если температура держится более 3 дней. Нужно укреплять иммунитет, а не расширять ассортимент домашней аптечки — такова философия местных мамочек. И пока я своего укутывала в «сибирский пуховик» (как прозвали голландцы зимний комбинезон моего сына Даниела), голландские детишки уже бегали без шапок.

8. Родители не прибегают к телесным наказаниям и не кричат

Кричать на ребенка или, не дай бог, поднять на него руку — здесь это явления из области фантастики. Родители никогда не бьют, не унижают детей, не сравнивают их с другими. Здесь всё решают словами. Как сказал отец мужа, голландский папа Кор (который вырастил 6 своих детей и обучил более 3 тыс. чужих), крик или физическое насилие — это от слабости, беспомощности и потери контроля. Если хочется поднять на ребенка руку, значит, проблема в вас, а не в ребенке.

7. В ребенке видят личность

С детьми ведут себя как со взрослыми, объясняют спокойно, почему так нельзя поступать. Дают столько свободы в действиях, сколько требуется, чтобы это было безопасно и не мешало другим. Ребенку предоставляют выбор, не пытаются контролировать каждый его шаг. Ошибки совершать можно: маленький человек учится методом проб и ошибок, приучается к самостоятельности и ответственности за свои действия. Можно все, но при этом о последствиях, к которым это может привести, детям рассказывают обязательно. Удивительно, но факт: в Нидерландах сравнительно немного пьют и курят, а подавляющее большинство голландцев никогда не пробовали наркотики, несмотря на их доступность.

6. Учат решать проблемы без конфликтов

Голландцы – удивительно неконфликтная нация, они лучше промолчат, чем выскажут мнение, если оно кардинально отличается от взглядов собеседника. Это прививается с детства - родители советуют детям подумать дважды, прежде чем сказать что-то резкое или обидное. А еще с пеленок все проблемы учат решать словами.

5. Поощряют индивидуальность

Детей не сравнивают с другими, не требуют отличных результатов или оценок (говорят, что это не главное), не стараются подогнать под общепринятые стандарты («Зачем учить его делать это именно правой рукой, давай посмотрим, может, левой ему удобнее», — муж). Голландки абсолютно не переживают, если их ребенок не переворачивается, не говорит или не ходит на горшок, когда положено по стандартам, под которые подгоняют российских детей. Ребенка принимают таким, какой он есть, со всеми особенностями.

4. Мама и папа интересуются мнением ребенка

Мама и папа принимают решения совместно, узнают мнение ребенка обо всем, доверяют ему ответственные задания. Малыш знает, что его мнение интересует взрослых, поэтому он вырастает уверенным в себе и самодостаточным.

3. Детям не навязывают правильное питание

Голландцы не особо заботятся о здоровом питании детей. Дать годовалому малышу хлеб с маргарином на обед — это норма. В школах нет организованного питания: что принес, то и съел.

2. Прививают интерес к спорту

Любовь к спорту — это неотъемлемая составляющая жизни голландца. Футбол, теннис, хоккей, бильярд, сквош — выбирай, что интересно. Зачем смотреть мультики или играть в компьютерные игры, когда гораздо интереснее поиграть вживую с друзьями или провести время с семьей?

1. Самый ценный секрет воспитания, который я здесь узнала

Лучший способ реагирования на любой каприз — отвлечение внимания. Переворачивается и не дает надевать подгузник — дай игрушку; не хочет есть кашу — пусть каждая ложка с кашей кричит голосами разных животных; плачет и требует купить машинку — спроси, что он сейчас хочет делать: погулять в парке или поплавать в речке; упал и ударился — расскажи смешную историю. Малыша всегда можно успокоить, если отвлечь его от причины расстройства.