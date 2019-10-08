10 принципов воспитания детей в семьях знаменитостей (Некоторые удивят даже опытных родителей)

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О воспитании детей уже написано много книг, опубликовано бессчетное количество статей, сняты сотни передач. Но у каждого родителя собственный подход: кто-то разрешает малышу жить так, как ему самому хочется, а кто-то наоборот. И конечно, нам интересно, как воспитывают своих детей известные личности. И даже несмотря на то, что многие из них придерживаются традиционных методов воспитания, отдельно взятые примеры нередко удивляют.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый родитель знает, что лучше для его ребенка, и поискали методы воспитания в голливудских семьях: а вдруг что-то можно взять на заметку?

1. Гвинет Пэлтроу принимает ванну со своими детьми

У актрисы 2 детей: сын и дочь. Здесь не разбалуешься: Гвинет очень избирательна в вопросах питания, она не позволяет себе ничего «неправильного», поэтому и ее маленькие члены семьи лишены некоторых кулинарных радостей. К тому же они, как и их мама, едят только продукты без глютена. Ребята изучают сразу несколько иностранных языков, поэтому с раннего возраста они смотрят мультики на испанском или французском. В одном из интервью Гвинет упомянула, что принимает ванну вместе с детьми. По ее словам, это помогает им стать ближе.

2. В семье Бекхэмов есть особый стул наказаний

Чета Бекхэмов отличается хорошими манерами, и это передалось их детям, которые воспитываются звездными родителями в строгости. Главное правило в доме — это режим дня. Его обязаны придерживаться все младшие члены семьи без исключения. Виктория всегда сама проверяет детские домашние задания и укладывает их спать. Строгих наказаний в семье нет, никакого рукоприкладства. Зато есть особый стул наказаний: если ребенок провинился, то он садится на этот стул и размышляет о своем поведении. Когда же он осознает свою вину, он может встать и рассказать, какой урок вынес из ситуации. Все 3 сына Дэвида и Виктории знают, что если не застелить кровать, не положить посуду в посудомойку, не убраться в своей комнате, то карманных денег не будет. Ребятам ничто не дается просто так. Все желаемое нужно заслужить делом: хорошо учиться и выполнять домашние обязанности.

3. Мадонна запрещает дочерям встречаться с мальчиками до 18 лет

У певицы 6 детей: 3 родных и 3 приемных. Что касается их воспитания, то здесь все строго по правилам. Ребята ни в чем не нуждаются, но их и не балуют. Нельзя есть сладости и мучное – только правильное питание. В семье запрещено смотреть телевизор. По словам королевы поп-музыки, там слишком много мусора. Сюда же относятся газеты, журналы и социальные сети. Не убранные вовремя вещи либо прячутся, либо отправляются в мусорный бак. А дочерям до 18 лет запрещено встречаться с мальчиками.

4. Анджелина Джоли не разрешает детям общаться со сверстниками

У пары Джоли-Питт 6 детей: 3 родных и 3 приемных. На публике все ведут себя достойно. Но и в этой семье много правил и принципов воспитания. Анджелина развивает в детях любовь к той стране, где они родились (особенно это касается приемных детей), и у ребят даже есть учителя для изучения родного языка. Джоли берет их с собой в поездки в бедные страны, чтобы те видели, как живут люди в плохих условиях. По словам звездной мамы, такие путешествия учат детей ценить и уважать то, что они имеют, и заботиться о других. Важное условие в воспитании – индивидуальность каждого члена семьи. Нельзя навязывать свое мнение, ведь ребенок лучше знает, что ему нужно. Ребята едят, что хотят и когда хотят, никаких ограничений и строгого правильного питания. Каждую неделю все ходят к психотерапевту, который помогает разобраться в их проблемах. Детям запрещено общаться со сверстниками. Учатся они дома, а если и ходят на мероприятия, где могут быть подростки, то только вместе с мамой.

5. Уилл Смит развивает в детях ответственность за свою жизнь

Уилл Смит с супругой Джадой являются образцом для подражания. Своим детям родители предоставляют полную свободу, не указывают им, что делать: ребята с раннего возраста должны принимать на себя ответственность за свою жизнь. Также в семействе практикуются совместные ужины. Как бы ни были заняты члены семьи, на ужин все должны явиться в обязательном порядке.

6. Кэти Холмс разрешает дочери пить кофе

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури считается чуть ли не самым капризным ребенком Голливуда. Мама ничего не запрещает дочери. Девочка ложится спать, когда захочет. Носит одежду, которую сама себе выбирает. Ребенку многое разрешено, и если она проказничает, то нужно всего лишь указать ей на неправильные действия. Сури может съесть любое блюдо, которое ей понравится, и уже с 5 лет она имеет право выпить чашечку кофе — конечно же, с позволения мамы.

7. Дженнифер Лопес разрешает детям в выходные дни делать все, что они хотят

Дженнифер Лопес разрешает детям в выходные заниматься всем, чем они хотят: смотреть телевизор, играть в гаджеты, зависать в планшетах. Но только при условии, что все будние дни они вели себя хорошо, иначе все оказывается под запретом. Также певица и актриса не видит ничего плохо в том, что в воспитании ей помогают няни.

8. Кристина Агилера позволяет устраивать беспорядок

Певица даже не пытается быть строгой со своими детьми. Звезда покупает все, что они хотят, и утверждает, что это поможет им стать увереннее в себе. Также Агилера разрешает устраивать бардак в комнате и возиться в грязи: по ее мнению, это способствует развитию характера и индивидуальности ребенка.

9. Меган Фокс не разрешает сыновьям смотреть мультики

3 сыновей звезды понятия не имеют, что такое сидеть перед телевизором, если мама занята своими делами. Лишь иногда им можно посмотреть фильм, потому что у фильмов есть начало и конец, а телевизор можно смотреть бесконечно — именно такого мнения придерживается Меган. В жизни детей нет мультиков, а компьютер им приобретут только по достижении 14-летнего возраста.

10. Эштон Кутчер и Мила Кунис не дарят своим детям подарки на Рождество

Звездная пара не дарит дочке и сыну подарки на Рождество и просит близких также не делать этого. А все потому, что Мила Кунис не считает этот праздник детским. Также в доме запрещены продукты с глютеном, ТВ и гаджеты.

А каких методов воспитания придерживаетесь вы? Отличаются ли они от тех методов, которым следовали ваши родители?