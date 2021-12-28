10 предрассудков, на которые беременным женщинам давно пора махнуть рукой

Беременность — время чудес. Ожидание малыша меняет женщину внешне и внутренне. На будущую маму обрушиваются потоки полезных знаний, советов «бывалых» и, конечно, запретов. В круговороте бесконечных «можно» и «нельзя» очень важно не забывать о главном и наслаждаться этим неповторимым состоянием.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самые распространенные предрассудки и мифы, на которые беременным женщинам давно пора махнуть рукой, ведь они только усложняют им жизнь.

1. Нельзя подстригать и красить волосы

Многие слышали эти утверждения. Если беременная женщина подстрижет волосы, у ребенка могут развиться проблемы со зрением или, куда хуже, это «укоротит» его жизнь. Сложно представить себе естественный процесс, который мог бы лежать в основе причинно-следственных связей, высказанных в этом суеверии. Чуть более сложным является вопрос о том, следует ли женщинам красить волосы во время беременности. Несмотря на то, что использование красок для волос не становилось причиной врожденных дефектов, врачи не рекомендуют красить волосы, т. к. аммиак в составе раствора может вызвать отравление беременной.

2. Нельзя вязать узлы (вязать, шить)

Запреты на вязание, шитье и макраме — всего лишь предрассудки. Их стоит игнорировать, особенно если эти занятия доставляют женщине удовольствие. Рукоделие не может повлиять на биологические процессы.

3. Нельзя есть арахис и молочные продукты — у ребенка разовьется аллергия

Во время беременности арахис и молочная продукция не представляют опасности для малыша. Даже наоборот: они полезны. От молочного и арахиса стоит отказаться лишь в том случае, если у будущей мамы на них аллергия или так посоветует врач. Эти продукты не входят в список не рекомендуемой для беременных пищи, таких как мягкие сыры, паштет, сырая рыба и яйца всмятку.

4. Острая пища опасна для зрения малыша

Существует миф, что острая пища может обжечь глаза ребенку, и он будет плохо видеть после рождения. Эти ассоциации не имеют ничего общего с реальностью. Острые блюда могут вызвать изжогу у беременной женщины. Это факт. Однако и он не лишен забавных домыслов. Например, многие считают, что частая изжога говорит о том, что голова ребенка покрыта волосами, и неприятные ощущения вызывают именно они.

5. Спать можно только на левом боку

Беременным женщинам часто запрещают спать на спине, потому что в этом положении перекрывается кровоток и кислород не поступает в организм ребенка. Это научный факт. Помимо запрета на сон на спине, некоторые специалисты вводят еще один — на сон на правом боку. Они рекомендуют спать исключительно на левом. Недавнее исследование показало, что женщины со сроком беременности до 30 недель могут выбрать для сна любую удобную для себя позу. Рекомендации спать исключительно на левом боку могут доставить неудобства во время сна, а это, в свою очередь, может повлиять на здоровье женщины.

6. Нужно отказаться от обуви на высоком каблуке

Действительно, врачи не рекомендуют беременным носить обувь на каблуках. Жесткие ткани, поддерживающие связки, ослаблены, таз становится более гибким, поэтому дополнительное давление может привести к боли в пояснице. Однако если будущая мама просто не может жить без каблуков и они не причиняют ей неприятные ощущения, ей необязательно наотрез отказываться от изящной обуви. Главное — иметь при себе пару удобных туфель, которые в случае чего могут прийти на выручку.

7. Нельзя сидеть нога на ногу

Существует поверье, что беременным нежелательно сидеть нога на ногу, потому что такое положение нефизиологично и может доставить дискомфорт ребенку. Медицинских подтверждений этому нет. Однако медики все же могут посоветовать избегать сидения со скрещенными ногами тем женщинам, которые страдают от отечности, судорог в ногах и варикозного расширения вен. Такая поза может ограничить приток крови к нижней части тела и изменить положение таза.

8. Нельзя заранее готовить «приданое»

В некоторых культурах считается, что покупка, получение или распаковка детских подарков до рождения ребенка привлекает злых духов или приносит несчастье. Это суеверие с магическим обоснованием. Отказывая себе в подготовке «приданого» для малыша, будущая мама лишает себя радости ожидания, а ведь положительные эмоции полезны для здоровья.

9. Нельзя принимать ванну и ходить в бассейн

Многие верят в то, что беременным не следует принимать ванну. Объяснением этому является страх занести инфекцию во внутренние органы. Это утверждение далеко от истины. Теплая ванна, напротив, поможет снять напряжение и усталость. А умеренные физические нагрузки в бассейны очень полезны.

10. Нельзя летать на самолете

Перелеты не наносят вред беременным женщинам. Некоторые авиакомпании не допускают на борт женщин со сроком беременности более 36 недель, а после 28 недель для полета требуется справка от врача, подтверждающая, что беременность протекает без осложнений. Так сотрудники авиакомпаний пытаются избежать родов на борту. Что же касается влияния полета на состояние будущей мамы, оно не будет нарушено, если соблюдать простые правила: много пить, при возможности ходить и приподнимать ноги.