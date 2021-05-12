10 предметов одежды, которые никогда не купят детям заботливые родители

Современные родители уверены, что знают о детской одежде все, и даже больше. Если хлопок, то только стопроцентный, синтетика — «Нет, нет и еще раз нет». Фасон должен быть модным, цвет — актуальным, а образ — гармоничным. Увы, но даже внешне привлекательные и качественно сшитые вещи могут таить в себе опасность, о которой любящие мамы и папы и не предполагают.

AdMe.ru в очередной раз хочет быть полезным, поэтому составил антиподборку одежды, которой не место в детском гардеробе.

1. Одежда с декоративными пуговицами, пайетками и бусинами

Детская одежда не должна изобиловать декоративными элементами. Любопытные малыши могут оторвать их, засунуть в нос, ухо или проглотить, ведь эти детали так красиво блестят и переливаются. Также опасность для ребенка могут представлять и самые обычные пуговицы. Пришитые на фабрике держатся на честном слове, поэтому следует всегда проверять новую одежду после покупки. Я недавно была в шоке, когда в подгузнике обнаружила маленькую пуговицу от рубашки. Мы и не увидели, когда дочь ее проглотила. Наверное, с ума бы сошли от переживания. Хорошо, что пуговица сама вышла! Я до сих пор себя корю, что недосмотрела. © Amina / V-dome-deti

2. Длинный шарф

Безобидный на первый взгляд детский шарфик может нести потенциальную угрозу для непосед. Во время игры на площадке, где много горок, лестниц и прочих конструкций для лазанья, ребенок в два счета может зацепиться длинным шарфом за одно из игровых сооружений. Выбраться без помощи взрослых в таких случаях довольно проблематично, а иногда просто невозможно. В некоторых странах родителям даже запрещено надевать ребенку шарф при посещении детского учреждения. Хоть и живем на севере, малышу шарф не надеваю. Даже в голову не приходило. А ребенку постарше в нем неудобно, можно и зацепиться. Лучше подобрать верхнюю одежду и при необходимости манишку, чтобы все было закрыто. И вообще, вспоминаю из детства, как мне всегда было некомфортно от этих шарфов, а снять было нельзя! © Гражданка / Deti.mail

3. Водолазки со слишком узким горлом

Водолазка — вещь универсальная и практичная, но и у нее есть свои минусы. Неудобно надевать: голова пролезает с трудом, ребенок раздражается и испытывает неприятные ощущения. Как итог — нервное чадо и его родители. Также узкая горловина может вызвать головную боль из-за нарушения кровообращения и раздражение из-за тесного контакта нежной кожи с тканью, в особенности с некачественной синтетикой. Ребенок боится надевать одежду через верх, особенно водолазки. Прямо до истерики. Если вдруг не сразу получилось надеть, застряла на пару секунд, так прямо дух перехватывает, в глазах ужас, пытается сорвать остервенело эту кофту и в рев сразу. Уже чуть ли не медитируем вслух перед тем, как начать одеваться. © Лелька / Otvet.mail

4. Темная одежда без светоотражающих элементов

Зачастую мамы и папы делают выбор в пользу немаркой и практичной одежды темных расцветок, тем самым рискуя безопасностью своих детей. Мало того что родители могут легко потерять свое чадо из виду в толпе людей, так и водители автомобилей могут просто-напросто не увидеть маленького пешехода в темноте. Чем больше светоотражающих элементов на детских вещах, тем лучше. У нас в Эстонии около садов и школ проходят проверки: утром, пока темно, стоят полицейские и на каждого ребенка наводят луч фонарика. У кого блестят отражатели, тех хвалят, у кого их нет — дарят. Здесь нельзя ходить без светоотражателей на одежде, постоянно об этом твердят. Оно и понятно: темнеет рано, зимы снежные, темно так, что глаза болят всматриваться вперед. © Ninaninja / Pikabu

5. Тяжелая «модная» обувь или обувь на плоской подошве

Стильная и яркая обувь может оказаться тяжелой и неудобной. Недобросовестные производители часто ставят на первое место лишь внешний вид своих изделий, а анатомические потребности детской ножки просто игнорируют. В тяжелых кроссовках на массивной подошве некомфортно бегать и играть, а сам ребенок быстрее устает. Кеды и прочая тканевая обувь на плоской резиновой подошве также находятся в группе риска. Из-за отсутствия каблука и супинатора вероятность развития плоскостопия возрастает в несколько раз. Знаете, как я называю такую обувь? Footkiller (от англ. «убийца ног». — Прим. AdMe.ru). Сам носил такую с 8-го по 9-й класс. Одного года хватило на всю жизнь. Теперь у меня ласты, а не стопы. © Peshkom4ever / Pikabu

6. Куртки и комбинезоны с объемными капюшонами и густым мехом

Объемные капюшоны затрудняют обзор и могут стать причиной трагедии. Ребенок не может адекватно оценить обстановку, что чрезвычайно опасно, особенно на дороге, железнодорожных путях или в темных дворовых закоулках. Помимо этого, как и в случае с длинным шарфом, капюшоном куртки можно легко зацепиться за что-нибудь на детской площадке. Я надеюсь вы в курсе, чем грозит ребенку этот капюшон? В нем абсолютно ничего не видно и не слышно. Дети и так невнимательны, так еще и родители туда же. У меня есть куртка с таким капюшоном, так меня муж через дорогу переводит. А слышно только то, что спереди происходит. © Bella.Lestrange / Pikabu

7. Слишком «взрослая» одежда

Выглядит стильно и эффектно, но совершенно некомфортна в носке. Слишком обтягивающая одежда, так же как и чрезмерный оверсайз, затрудняет движения непосед, отчего бегать и резвиться им становится трудно и неудобно. Попробуй-ка догони шустрого друга в дизайнерской экошубке или брюках скинни или поиграй в песочнице в джинсах с рваными коленками. Высокие каблуки и футболки с глубоким вырезом выглядят жутко, а большинство топов сейчас слишком короткие. Лично я считаю, дети должны одеваться как дети: практично, доступно и легко. Потому что они должны играть и пачкаться как минимум до 6-го класса. © Anne-Marie Foster / Quora

8. Ортопедическая обувь с твердым задником

Раньше обувь с усиленным жестким задником, супинатором и скошенным каблучком советовали носить уже с первых неуверенных шагов малыша и даже в домашних условиях. Такая ортопедическая обувь выше, жестче и тяжелее. Неудивительно, что она причиняла дискомфорт и лишние мучения. Сегодня детям со здоровыми ножками ортопедическая обувь не нужна, ее приобретают исключительно по рекомендации врача. Другое дело — обувь с анатомическим строением: она легче, эластичнее, мягче и предназначена для профилактики развития плоскостопия. Ее можно носить любому ребенку. Самое ужасное — это круглосуточное ношение сандалий. Вне зависимости от того, ходит ребенок сам или нет, бывает ли на улице, или проводит большую часть времени дома. Я наблюдала, как ползающий младенец таскал за собой по дому тяжелые ботинки. Встать на них малышка не могла, ножки постоянно подворачивала, падала, плакала. © Unknown / Detstrana

9. Вещи с крупной этикеткой с изнанки

Если малыш закатывает истерику при виде одной и той же футболки или кофточки, нервничает, ведет себя странно во время ношения, то родителям стоит приглядеться к этой вещи. Может, дело вовсе не в плохом настроении ребенка и не в качестве ткани, а в брендированном ярлыке или этикетке с информацией по уходу. Зачастую размеры этих элементов непропорционально большие, их материал жесткий, а углы слишком острые. Я все бирки срезаю и начисто вытаскиваю остатки. Лично мне они всегда трут, а малышу они тем более не нужны. © natulika / Babyblog

Терпеть не могу бирки, у меня ни на одной одежке их нет! Я до маниакального состояния их не люблю, поэтому делаю так: срезаю аккуратно под корень, потом в ход идут иголка, пинцет — вынимаю по ниточке. © Ольга / Babyblog

10. Тугие и узкие шапки

Головной убор лучше приобретать строго в соответствии с размером. Слишком большая шапка доставляет одни неудобства: сползает, мешает обзору. Тесная — впивается в нежную кожу, оставляя следы на лбу, и может стать причиной головной боли. В тугой шапке из синтетики голова ребенка будет нещадно преть, и зуд с раздражением не заставят себя долго ждать. У нас шапка была непродуваемая, из синтетики — ребенок потел. Эффект парника получается. Лучше покупать из натуральной ткани, которая воздух пропускает. © Мама / Baby