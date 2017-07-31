10 предложений руки и сердца, в которых вся романтика XXI века

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Предложение руки и сердца — это, пожалуй, один из самых трогательных и волнующих моментов в жизни влюбленных. И некоторые подходят к этому ритуалу весьма ответственно, с большой фантазией и изрядной долей юмора. AdMe.ru собрал для вас самые необычные предложения руки и сердца, которые доказывают: в наше время тоже есть рыцари. Самое зажигательное предложение — в конце.

10. Тату-предложение

Винни Капальдо-Смит (Vinnie Capaldo-Smith) попросил свою подругу Брук Водарк (Brook Wodark) сделать ему татуировку на ноге. Когда девушка принялась за работу, она увидела рисунок с надписью «Ты выйдешь за меня?» и двумя вариантами ответа. К счастью для Винни, Брук с радостью вытатуировала крестик в графе «да».

9. Предложение с белухой

Этот парень из Чикаго задействовал в своем предложении руки и сердца необычного помощника. Им стал кит-белуха из местного аквариума, который принес девушке коробочку, где лежала записка с надписью: «Ты выйдешь за меня замуж?» Жениху оставалось только вручить кольцо и услышать от своей возлюбленной заветное «да».

8. Предложение с мороженым

Люк Мунстертайгер (Luke Munsterteiger) в качестве предложения руки и сердца заказал своей девушке Эльзе особое мороженое. На его упаковке были смайлики, которыми Люк и Эльза часто обменивались в переписке, и надпись: «Ты выйдешь за меня?» Ну а позже девушка «случайно» нашла предназначенное ей лакомство в супермаркете.

7. Предложение по мотивам «Гарри Поттера»

Этот парень решил устроить своей половинке тематический квест по мотивам «Гарри Поттера», фанаткой которого она является. «После этого он спросил, выйду ли я за него замуж, а я заплакала и сказала „да“», — рассказывает девушка.

6. «Литературное» предложение

Американец Пол Филлипс (Paul Phillips) заказал для своей девушки Эрики Рамос (Erika Ramos) книжку с иллюстрациями об их истории любви и заранее спрятал сюрприз в местной библиотеке, куда и привел свою невесту. После того как удивленная Эрика увидела картинки, она с радостью ответила «да».

5. Предложение с телескопом

Про пару на этом фото можно с уверенностью сказать: их брак предсказали сами звезды. Правда, небесным светилам в этом немного помог влюбленный жених, который сделал линзу для телескопа с надписью «Ты выйдешь за меня?» и как бы невзначай попросил свою девушку посмотреть на Луну.

4. Предложение с настольными играми

Девушка на этом фото буквально выиграла предложение руки и сердца: ей выпала карточка с надписью «Выходи за меня замуж», которую нужно было нарисовать. О том, что это совсем не игра, счастливая невеста догадалась только тогда, когда ее возлюбленный достал кольцо и встал на одно колено.

3. Предложение в Starbucks

Из-за постоянных разъездов Остин Манна (Ausin Mann) и Эстер Хэвпенс (Esther Havens) редко виделись. Чтобы скрасить разлуку, они оставляли друг другу записки в кофейнях Starbucks в аэропортах. За одной из таких записок, которую Эстер нашла в аэропорту Амстердама, и последовало предложение руки и сердца.

2. Предложение с GPS-трекером

Заядлый бегун Бен Чадли (Ben Chudley) во время одной из своих пробежек проложил сложный многокилометровый маршрут, который отображался на GPS-трекере в виде слов «Ты выйдешь за меня?» Скрин с трекера Бен позже показал своей девушке Оливии, сопроводив его обручальным кольцом.

1. Танцевальное предложение

Согласитесь, это здорово, когда у пары есть общие интересы. Фил Райт (Phil Wright) подумал так же и решил сделать своей девушке Эшли, с которой они вместе занимаются танцами, предложение прямо во время номера. Получилось очень зажигательно и невероятно трогательно.