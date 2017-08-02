10 правил воспитания, из-за которых еврейские дети становятся гениями

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Многие мамы мечтают вырастить из своего ребенка гения. Однако при всем многообразии методических пособий по воспитанию детей, точной инструкции к вундеркинду не создал пока никто. А вот еврейские мамы не читают психологических советов и родительских форумов, однако их дети очень часто становятся гениальными. AdMe.ru решил разобраться, в чем секрет этих семей и, ознакомившись с отзывами путешественников и советами израильтян, выделил несколько важных принципов.

1. Поощрение самостоятельности

В обычных семьях уверены, что ребенку обеспечен успех, если вложить в его голову понимание «Я могу все». В обычных еврейских семьях родители знают, что куда важнее вложить в голову ребенка истину «Я могу все сам». В израильских кафе запросто можно увидеть годовалого ребенка, самостоятельно расправляющегося с бифштексом. Все потому, что детям здесь позволяют делать все самостоятельно с тех пор, как у них для этого появляются физические возможности.

2. Лиха беда начало

А путь к этой самостоятельности лежит через то, что детские начинания пестуются и бережно хранятся. Если ребенок за что-то взялся, сколько бы ему ни было лет, родители его поддерживают и подбадривают. Если что-то не получается, старшие родственники напоминают: коль хаатхалот кашон, что означает «все начала трудны».

3. Доверие — лучшая похвала

Как же пестовать и поощрять начинания? Не конфеткой же ребенка за свершения награждать. В еврейских семьях родители поощряют ребенка доверием. Если ему начинают всецело доверять какое-то дело, значит, он достаточно в нем преуспел.

4. Внешнее — не главное

Европейская мама, взглянув на то, в каком виде гуляют еврейские дети, могла бы прийти в ужас. Часто они выглядят довольно неряшливо: чумазые лица, вымазанные чем-то липким пальцы, пыльные коленки и оторванные пуговицы. Дело в том, что содержание ребенка в идеально опрятном виде — занятие, отнимающее слишком много сил и у матери, и у ее чада. А между тем, по мнению еврейских мам, никакой пользы для развития личности чистая одежда не несет. К тому же самим детям совершенно наплевать, как они выглядят.

5. Принятие неряшливости

Вокруг еврейских детей тоже часто царит хаос, который никого из его родителей не волнует. Здесь понимают: дети неряшливы и рядом с ними всегда что-то падает, проливается, просыпается и мажется. Поэтому вместо того, чтобы зацикливать детей на чистоте дома, им позволяют жить в комфортных условиях, постепенно рассказывая о пользе порядка.

6. Батарейки должны садиться

Обычные родители вполне могут устать только от одного наблюдения за еврейскими детьми. Весь день они носятся как угорелые, и им не кричат: «Не лезь», «Не трогай», «Угомонись». Родители таких непосед считают, что ребенок должен выплеснуть всю свою неуемную энергию в детстве. Тогда во взрослой жизни ему будет проще упорствовать в каком-то одном начинании.

7. Разумная свобода

Еврейским детям, действительно, очень многое позволено. Даже очередной рисунок на обоях здесь воспринимается матерью примерно так: «Папа, посмотри, какие у нашего малыша художественные способности». Однако есть рамки, за которые нельзя выходить даже еврейскому ребенку, и касаются они уважения к старшим. Если за покрашенную в розовый цвет кошку дите может получить максимум укорительный взгляд, то за оскорбление матери способен схлопотать даже телесное наказание.

8. Папа главный, а мама — вместе с ним

Само уважение к старшим у еврейских детей прививается в детстве. В этих семьях каждый малец знает, что на первом месте — папа с мамой и все, что они делают, а дети уже на втором плане. Поэтому и сами отпрыски никогда не висят на родителях с криками «сделай» и «хочу», а стараются всего добиваться самостоятельно.

9. Детский самоконтроль существует

В еврейских семьях не принято наказывать ребенка через лишения. Вместо этого создаются правила, которые сулят отпрыску какую-то выгоду за правильные поступки. Таким образом ребенок не живет в узких рамках запретов и наказаний, а учится корректировать поведение ради своего же блага. Еврейский мальчик не выливает снова мамины духи на соседского пуделя не потому, что ему за это влетит. А потому, что он знает, что вместо приобретения нового парфюма мама могла бы купить, например, мешок фруктов.

10. Ничто не остается незамеченным

Современные психологи советуют не хвалить ребенка за каждую каракулю, стимулируя его таким образом к развитию. Еврейские же родители уверены, что поощрять нужно любое свершение. Даже если еврейской маме ее кучерявое чадо принесет пару непонятных мазков на обрывке тетрадного листа, она найдет в картине плюсы и, что немаловажно, похвастается этим произведением перед другими родственниками.