10 полезных советов, которые защитят вашего ребенка

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Прежде чем предоставить ребенку самостоятельность, нужно позаботиться о его безопасности. Сегодня AdMe.ru расскажет, как научить ребенка правильно вести себя с незнакомцами. Вы можете показать эти иллюстрации своему ребенку и обсудить с ним все опасные ситуации.

Скрывать имя и фамилию

Не пишите имя и фамилию ребенка на его вещах, не вешайте именных брелоков на детский рюкзак, не подписывайте ланч-бокс или термос. Так его имя может узнать кто-то чужой. Если незнакомец обращается к ребенку по имени, он сразу вызывает у него доверие и дальше может манипулировать малышом. Лучше напишите на бирке свой телефон — на случай, если вещь потеряется.

Убегать от машин в обратном направлении

Мы учим детей не садиться в машину к незнакомцам — это правильно. Пусть ребенок усвоит еще одно правило: если возле него затормозила машина или она едет за ним, а кто-то из машины хочет привлечь его внимание, нужно быстро убегать в сторону, противоположную движению автомобиля. Это поможет ребенку выиграть время и обратиться за помощью.

Придумать пароль для семьи

Если незнакомец предлагает ребенку пойти туда, где его ждут мама или папа, пусть ребенок попросит его назвать имена родителей и пароль. Придумайте вместе с ребенком кодовую фразу для экстренного случая, если вдруг попросите кого-то из знакомых забрать ребенка из садика или школы. Пароль должен быть неожиданным, чтобы его невозможно было отгадать: например, «пушистый апельсин».

Установить отслеживающие приложения

Благодаря GPS-датчику приложение показывает координаты вашего ребенка и уровень заряда батареи его телефона. Life360 Locator iOS | Android

GPS Phone Tracker iOS | Android

Носить часы с тревожной кнопкой

Гаджеты с тревожной кнопкой бывают в виде часов, брелока, браслета или медальона. Родители через специальное мобильное приложение могут постоянно отслеживать местонахождение ребенка, а если он нажимает на кнопку, сигнал получают родители или служба безопасности. BuddyTag

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Кричать «Я его не знаю!»

Скажите ребенку, что если его схватил незнакомец, то можно и нужно быть «плохим»: кусаться, пинаться, царапаться и привлекать внимание любой ценой, даже если очень страшно. Нужно громко кричать: «Я его не знаю! Он хочет меня увести!»

Прекращать разговор и держать дистанцию

Ребенок должен знать, что незнакомцы могут заболтать не только детей, но и взрослых, поэтому важно быстро уйти в безопасное место уже через 5–7 секунд после начала разговора. Следует стоять от незнакомца на расстоянии 2–2,5 метров; если он приближается, нужно делать шаг назад. Вместе с ребенком отрепетируйте эту ситуацию, покажите дистанцию в 2 метра и предупредите, что во время беседы ее нужно сохранять.

Не заходить в лифт с незнакомцами

Научите ребенка ждать лифт спиной к стене, чтобы видеть всех, кто к нему подходит. И если это незнакомец или кто-то малознакомый, под любым предлогом не заходить с ним в лифт: делать вид, что что-то забыл, или идти к почтовому ящику. Если кто-то приглашает войти, лучший вариант — вежливо ответить, что родители разрешают ездить в лифте только одному или с соседями. Если незнакомец пытается затащить в лифт или зажать рот, нужно драться, кричать и кусаться.

Не говорить, что родителей нет дома

Если на вопрос «Кто там?» никто не отвечает или в глазке никого не видно, нельзя открывать дверь даже совсем чуть-чуть, чтобы посмотреть, кто это. Нельзя говорить, что родителей нет дома, даже если незнакомец представляется их другом или работником коммунальных служб. Если он очень настойчив и ломится в квартиру, нужно срочно звонить родителям или соседям.

Не встречаться с интернет-знакомыми