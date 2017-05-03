10 подслушанных историй о том, что дети — наша слабость. И сила

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Воспитывая детей, мы, взрослые, сами можем научиться многому: непосредственности, любопытству и пытливости, умению первым подойти мириться или поддержать без страха, что тебя не так поймут. Самые обычные люди рассказывают истории о детях и собственном детстве в сообществах Подслушано и Пикабу. AdMe.ru собрал самые трогательные, смешные и добрые из них.

Работаю в школе. Есть у нас мальчик: с ногой у него проблемы, ходит на костылях. Мама его добивалась, чтобы учился он в обычном классе с обычными ребятами. Мальчишка веселый, компанейский, самостоятельный, одноклассники ему, конечно, помогают. Учится он уже в средней школе, и пристал к нему некий хулиган-девятиклассник: отобрал костыль, смеялся над его сестрой и над ним. Но это выяснилось позже, когда начали разбираться, почему шестиклашки побили девятиклассника.

В детстве с подружкой часто возились в песочнице. Тут она мне рассказала историю: однажды она копала песок и докопала до такой степени, что увидела метро и как ходят поезда. Я поверила и копала до ночи, пока родители за руку не увели, и каждый раз приходила туда и начинала копать. Очень расстроилась, когда мама с папой сказали, что у нас в городе вообще нет метро.

Пришла в поликлинику, а там детям как раз манту делали. Дети плачут, взрослые нервничают, пытаются их успокоить. Тут пошел на прививку мальчик лет 5. Выходит, плачет, заливается. Папа пытается его успокоить: «Не плачь! Ты же мужчина!» На что ребенок отвечает: «Не-е-ет! После этого я уже не мужчина!»

Когда я была маленькой, очень сильно страдала от псориаза. Был усеян весь лоб, живот, вся спина. Зрелище не для слабонервных. Дети швыряли в меня учебниками, у меня было прозвище Чернобыль. Все продолжалось до тех пор, пока мы с родителями не переехали в другой город. В новом классе, храбро встав перед детьми, я подняла волосы и попросила не бояться, так как это незаразно. И целый класс... подошел и обнял меня! Через полгода псориаз полностью ушел, а я никогда не забуду добра одноклассников. Они изменили мою жизнь.

Ехала в метро. Настроение плохое, на грани развода. Думаю, как же мне жить дальше. На одной из станций в вагон заходят две женщины с маленькими детишками. Рядом со мной садится мальчик, которому около двух лет. Через некоторое время поезд резко тормозит, малыш по инерции немного заваливается набок. Чтобы удержаться, он хватается своей ручкой за мою ладонь. Скорость поезда выровнялась, а его ручка так и осталась у меня в руке. Сопровождающие детей женщины заулыбались, подшучивают над ним, что столь быстро нашел себе девушку. А малыш, не стесняясь и перебирая пальчиками у меня в руке, спросил мое имя и представился сам. Так и ехали, пока он не вышел. А мне на душе стало намного легче. Все у меня будет хорошо.

Мой ребенок, как и большинство современных детей, — обладатель целой горы игрушек и всяких гаджетов. На его 11-летие кроме прочего подарила тетрадь А4 в красивой обложке. Сказала, что это не просто тетрадь, это книга его успеха. В ней с первой и до последней страницы его успехи, они там уже есть, ему надо только прописать их, чтобы они были видны. Ребенок слушал с таким выражением лица, как будто я открываю ему тайну. А потом сказал, что это лучший подарок!

Мой 10-месячный сын периодически начинает пищать, капризничать, потом подходит и заваливается мне под ноги, как мертвая лисичка. Это значит, что пора на «подзарядку»: несу его на кровать, целую от макушки до пяточек, глажу, тискаю, жамкаю. Тогда прибегают еще трое детей, требуя и себе материнской ласки. И вот валяемся мы такой кучей на огромной кровати, обнимаемся, целуемся, боремся, бесимся, смеемся. И в такие моменты меня накрывает волна счастья, я забываю, что я уставшая многодетная мама, и испытываю огромную благодарность за то, что у меня красивые, здоровые дети, любящий и любимый муж, и все проблемы кажутся жалкой ерундой.

Купила 4-летнему сыну простенький фотоаппарат. Каждый раз, когда выходим на прогулку, он делает снимки всего, что покажется ему красивым, интересным или смешным. Поначалу щелкал все подряд. Теперь достает фотоаппарат только тогда, когда его что-то очень впечатлит. Дома фото разбираем: он рассказывает, почему запечатлел именно это, а я все записываю. Удивительно, как нестандартно дети воспринимают все вокруг! Лет через 15 покажу повзрослевшему сыну, каким он видел мир, когда только начинал его узнавать.

У меня выпускной класс. Вот уже совсем скоро ребятки услышат последний звонок и разбегутся поступать в вузы. На той неделе ко мне подошли мои ученики со старостой и предложили на выпускной всему классу сделать майки, на которых будут написаны имя и фамилия их одноклассницы, которая сейчас борется с раком в израильской клинике. «Мы хотим таким образом ее поддержать! А сэкономленные на костюмах и платьях деньги отправим ей!» Я с трудом сдерживала слезы. Это не класс — это семья!