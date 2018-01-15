10 семейных историй, которые вдохновили тысячи людей по всему интернету

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Часто говоря о крепкой семье, многие имеют в виду что-то само собой разумеющееся. Мы забываем о том, как важны наши действия по отношению друг к другу и что отношения между родственниками или супругами не должны быть частью рутины. Истории, которые мы расскажем, подкупают своей искренностью и безграничным желанием сделать что-то значимое для своих близких. Редакция AdMe.ru вдохновляется примерами этих семей и надеется заразить этим своих читателей.

Вокруг света за 1 поцелуй

Малазийский фотограф Keow Wee Loong посетил 11 стран вместе со своей невестой, чтобы воспроизвести свадебный поцелуй в самых разных частях планеты. Они целовались снова и снова в Японии, Норвегии, Дании, Австрии, Италии на протяжении всего 3-месячного путешествия. Счастливый муж считает, что смысл жизни как раз и состоит в том, чтобы провести каждый момент с любимым человеком и успеть повидать как можно больше.

В новую жизнь — всей семьей

Сбросить вес — иногда такая задача не под силу одному человеку, но в этой истории победа над собой принадлежит целому семейству. 32-летний китайский фотограф Jesse (Джесси) решил, что совместное занятие спортом — это то, что нужно для поддержания психологического и физического здоровья семьи. Начав с ежедневной быстрой ходьбы, дружные родственники начали посещать спортзал для регулярных тренировок. Каждые 10 дней они делали фото и отслеживали результаты. Полгода непрерывных тренировок принесли семье гораздо больше, чем просто хорошую форму: они уверяют, что полностью поменяли свой образ жизни и стали гораздо сплоченнее.

Когда родители идут против системы

Семейная пара из Кембриджа решилась на отчаянный эксперимент и отправилась с детьми в долгосрочное кругосветное путешествие, вместо того чтобы усаживать их за школьные парты. Все началось с того, что их старший ребенок стал жаловаться на скуку в детском саду. Родители говорят, что их дети более развиты, чем сверстники, а система образования только загубит их таланты. Продав дом, семья решила самостоятельно обучать детей и до сих пор не собирается отказываться от своей идеи. Пол и Кэролайн делают с детьми проекты на основе своих поездок, преподают им историю и культуру не из книг, а вживую, чем отец семейства весьма гордится.

Семья, которая не любит терять время

Восстановить фигуру после родов? Привить ребенку любовь к спорту? Уделять время себе любимым и при этом проводить время с детьми? Все возможно, если добавить немного творчества и юмора в самые обычные семейные вопросы.

Бабушкино платье

Молодая невеста, много лет назад тайком спасшая бабушкино платье, надела его на собственную свадьбу. Платью исполнилось уже больше полувека, когда оно снова украсило собой торжественную церемонию. Сама бабуля узнала об этом только в день репетиции свадьбы. Фотографу удалось запечатлеть ее первую реакцию, и, честное слово, это трогает до глубины души.

Любовь дороже трона

Японская принцесса Мако Акисино (Mako Akishino) объявила о помолвке со своим университетским товарищем Кей Комуро (Kei Komuro). Родители невесты одобрили ее выбор, хотя в случае этого брака принцесса неизбежно теряет свой титул и все королевские привилегии. Несмотря на то что закон в принципе запрещает принцессе наследовать престол, японская общественность не слишком одобряет браки императорских семей с простолюдинами. Эта любовная история заставила Японию обсуждают возможность более лояльного отношения к принцессам и новым императорским семьям.

Пенсионеры, которые умеют развлекаться

Для этой невероятной пары пенсия — это подходящее время для самовыражения и экспериментов. Стивен и Милли Тани (Steven and Millie Tani) из Южной Каролины 3 года назад искали костюмы на Хеллоуин и случайно открыли для себя новое увлечение. Начав с самодельных костюмов, они стали завсегдатаями онлайн-магазинов для профессиональных косплейщиков. Сейчас они путешествуют, придумывают образы и отмахиваются от тех, кто говорит, что пенсия и 27 лет брака могут сделать отношения скучными.

Вечная благодарность

19-летняя Ханитта «Минт» Фасаенг (Khanittha «Mint» Phasaeng) — победительница национального конкурса красоты Miss Uncensored News Thailand 2015. Одержав победу, девушка вернулась в родной город с единственной целью — пасть на колени перед матерью, которая всю жизнь занималась сборкой мусора. В азиатских странах, как и во многих других, такое действие — дань бесконечного уважения. Ханитта говорит, что у нее нет причин стыдиться своей матери и что своим достижениям она обязана именно ей.

Мы купили зоопарк

Тот случай, когда все детство просишь щеночка, а чей-то папа настолько крут, что покупает целый зоопарк. Дин и Трейси Твиди (Dean and Tracy Tweedy) теперь живут с тремя дочерями в зоопарке «Анималариум» (Animalarium) неподалеку от Уэйлса. Опекая 300 животных (включая змей, львов и крокодилов), все 3 девочки заявляют, что это лучшее время в их жизни. Изначально семья планировала купить ферму, но этот вариант оказался пределом их мечтаний. Ухаживать за животными семейству Твиди помогают также квалифицированные работники зоопарка.

Мохнатые свидетели

Семья Мэттьюс (Mr and Mrs Matthews) сделала двух маламутов свидетелями на свадьбе и точно не прогадала с выбором. Супруги считают своих собак полноценными членами семьи и хотели сделать их частью торжества. В свою очередь, маламуты подошли к делу со всей ответственностью и очаровали гостей не только своим внешним видом, но и тем, что ни на минуту не оставляли своих хозяев.