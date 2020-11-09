10 неудобных фактов для тех, то считает, что быть родителем легко и просто

Многие бездетные пары жалуются на постоянное давление родственников, друзей и просто посторонних людей, интересующихся, когда же наконец молодые перестанут жить для себя и родят ребенка. При этом окружающие, познавшие радость родительства, уверяют, что именно в этом заключается настоящее счастье, тактично умалчивая о неизбежных сложностях.

Мы в AdMe.ru уверены, что быть родителями — это здорово. Но только в том случае, когда люди действительно готовы к этому. А для того, чтобы быть готовым, надо понимать, что тебя ожидает.

Рожать — это больно

Из-за прямохождения и большого головного мозга процесс родов у человека очень болезненный. Сейчас часто рекламируют чудо-методы, позволяющие сделать процесс появления на свет безболезненным, но они скорее помогут уменьшить боль, чем избавить от нее полностью. Эпидуральная анестезия позволит облегчить боль от схваток, но сам процесс рождения малыша вы прочувствуете. Единственный верный способ избежать боли во время появления ребенка на свет — кесарево сечение. Но это полноценная полостная операция, после которой молодые мамы восстанавливаются дольше, чем после естественных родов, а ведь еще нужно ухаживать за младенцем.

Далеко не все испытывают щемящее чувство безграничной любви, впервые взглянув на своего малыша

Как правило, процесс родов облегчает окситоцин — гормон радости и привязанности, выделяющийся в процессе схваток и родов в большом количестве и заставляющий роженицу испытывать к своему ребенку безумную нежность. Благодаря ему многие готовы вновь и вновь терпеть дикую боль, лишь бы снова взять на руки новорожденное дитя. Но иногда что-то идет не так и молодая мать, впервые прижав к груди малыша, ничего не чувствует. Причем речь идет в том числе о женщинах, которые мечтали о ребенке. По данным исследователей, при нормальном течении беременности у разных рожениц уровни окситоцина могут быть от 50 до 2 000 пг/мл. При этом у одних концентрация окситоцина продолжала расти всю беременность, у других снижалась, а у третьих колебалась. Любая женщина может оказаться в нижней части диапазона и, как следствие, не испытать всепоглощающей любви к младенцу. Первые мысли после родов были не о ребенке, а о том, что очень хочется есть.

Я подошла к своему первенцу только на 3-й день и отказывалась брать его на руки... Приносил муж, чтобы покормила, и уносил обратно. Перед выпиской у него брали кровь на анализ, я стояла смотрела на то, как он кричит от прокола скарификатором, и тогда заплакала сама. А до этого было ощущение, что его родила не я. © Юлиана / baby.ru

Я любила своего сына, когда он родился, на уровне инстинктов. В принципе, я бы сделала для него все что угодно. Это было совсем не весело. Я не была счастлива. Мне потребовалось время, чтобы привязаться и полюбить его, потому что я так решила, а не потому что должна была. © twentythree2 / Reddit

Если у вас спокойный ребенок — это не ваша заслуга, а ваше везение

На родителей орущего ребенка часто смотрят с презрением, причем не только бездетные, но и те мамы и папы, кому посчастливилось иметь спокойного малыша. Они искренне уверены, что их воспитанное чадо — исключительно их заслуга. Однако в первую очередь это заслуга темперамента, который, как известно, врожденный, а не приобретенный. Именно темперамент может заставить детей, в образование которых родители вложили последнее, бросить вуз, а ребенка, чьи родители не очень заботились о его учебе, сидеть днями и ночами над учебниками. Конечно, от мамы и папы зависит многое, но далеко не все. Еще один момент — возрастные кризисы. Бывает, что спокойные груднички с идеальным режимом дня к 2–3 годам превращаются в очень капризных малышей. Психологи связывают это с тем, что в этом возрасте к ребенку приходит осознание себя как отдельной личности и он пытается выражать собственную волю. Но так как он еще плохо говорит и не может совладать со своими чувствами, его попытка отстоять свои желания и границы превращается в истерику. Моя дочь была «подарочным» ребенком с самого рождения: отлично ела и спала, а если и плакала (это было редко), то на это должна была быть веская причина, например колики. Я с недовольным лицом смотрела на родителей, чьи дети начинают истошно орать по любому поводу. И вот моей крошке исполнилось 2, и она может закатить дикую истерику только потому, что я запретила ей сыпать сахар в собачий корм.

Есть у нас родственница, ее дочь — абсолютно спокойный ребенок. Очень запомнился момент, когда они просидели 1,5 часа в очереди в поликлинику, не шелохнувшись и ни разу не встав с дивана, в то время как я успела сделать 100 кругов по поликлинике, догоняя свою попрыгушку. И так всегда. Одна сидит часами играет в одном месте, вторая 5 минут сидит, потом все сносит и убегает с индейским воплем. И ее мама действительно не понимала, почему я не могу успокоить ребенка, почему не могу накормить, почему она не слушается, почему убегает. Прозрение у нее наступило, как мне кажется, внезапно. Сама-то она уж точно этого не ожидала. Когда родила второго ребенка, абсолютно не сидящего на месте. Теперь-то она понимает, что от воспитания темперамент абсолютно не зависит. © Елена / BabyBlog

Фраза «Дальше будет легче» не всегда правдива

«Начинающих» мам, ошалевших от недосыпа, любят утешать фразой о том, что после года (двух, трех и т. д.) будет легче. На самом деле все очень индивидуально. Возможно, если ребенок начнет спать всю ночь, будет и легче. Но при этом появится куча других нюансов. Реально легче и при этом очень интересно с ребенком стало к 4 годам. А самый ужасный возраст, как мне кажется, — это с года до двух, когда дети везде лезут, не понимая, где опасно, а где нет. И если раньше ты просто носил младенца на руках, то двухлетку приходится оттаскивать от чужих игрушек, мусорных урн и грязных луж. А он при этом еще орет и извивается как уж.

У меня двойня. Дети стали спать всю ночь уже с 4 месяцев, дневной сон тоже был хорош, и я уже было подумала, что вот оно — легче! Но вскоре дети научились ползать, а затем ходить, и я поняла, что так сложно мне не было даже на следующий день после родов. Сейчас им по 2, и я чувствую себя как выжатый лимон.

Вы не всегда сможете быть со своим ребенком 24/7

После рождения ребенка молодые родители часто жалуются, что у них повысилась тревожность. Это связано и с усталостью, и с гормонами, но в большей степени, пожалуй, с пониманием того, что теперь ты отвечаешь за другого человека. Полностью. Страх за малыша подогревают сводки новостей и понимание, что рано или поздно настанет тот день, когда вы не сможете быть с ним рядом постоянно. В этом случае самое верное решение — успокоиться, научиться доверять и отпускать. Мы можем научить детей, как правильно вести себя в сложных ситуациях, но будьте готовы, что это не всегда дается легко.

Дети могут совершать плохие поступки

Считается, что дети — самые чистые, невинные и априори добрые существа, но иногда их слова и действия заставляют содрогаться. Часто малыши кричат маме «ненавижу», кидаются в животных камнями и жестоко дразнят сверстников. Мы сейчас говорим не о подростках, а о дошкольниках. В такие моменты родителям кажется, что они вырастили чудовище, но на самом деле их ребенок пока не умеет справляться с эмоциями и не очень понимает, что такое хорошо, а что такое плохо, и, чтобы узнать, прощупывают границы дозволенного. Моя дочь в 6 лет песню сочинила про свою подругу. Сказала про это, когда ее подруга со своей мамой к нам в гости пришла. Я говорю: «Так спой нам». И дочка стала петь, а там такой ужас! Примерный смысл этой песни: «Моя подруга тупая, страшная, и имя у нее некрасивое». Девочка сразу заплакала, и они с мамой ушли. Я потом спрашивала у дочки, почему она такие песни про подругу пишет. А она думала, что это смешно. Потом девочки помирились. © Unknown author / Woman.ru

В детстве я воровала все, что не приколочено. Самые «серьезные» вещи — это взрослая собака из другого села и игрушки из детского сада, которые нашли у меня под кроватью. И это при том, что у нас все было. Зачем я это делала, не знаю. А однажды я предложила еще совсем маленькой сестре игру — пробеги перед раскачивающимися качелями. Сестра, кстати, пробежать не успела. © Filin225 / Pikabu

Среди детей могут быть любимчики

Считается, что родители любят детей одинаково. Однако исследователь Джеффри Клюгер утверждает, что во всех семьях с несколькими детьми у взрослых есть фавориты, хотя никто никогда в этом не признается. На родитель­скую любовь оказывает влияние множество факторов. Это может быть возраст родителей и их благосостояние. Например, первый ребенок родился, когда его мама и папа были слишком молоды и бедны и были не совсем готовы к его появлению, поэтому его любят меньше, чем второго, чье рождение было спланировано. Может влиять и пол малыша, если кому-то из родителей проще строить отношения с мужчинами, а кому-то — с женщинами. Для кого-то имеет значение то, на кого больше похож ребенок, ну и конечно, играют роль характер и внутренние качества ребенка. Психологи рекомендуют принять тот факт, что любовь к каждому ребенку особенная, и выстраивать с ним уникальные отношения, не ориентируясь на опыт с его братьями или сестрами.

Никто не обязан любить вашего ребенка

Несколько лет назад в Рунете появился довольно обидный термин «яжмать». Изначально он относился только к тем, кто готов идти по головам ради того, чтобы их ребенку было комфортно. Сейчас все чаще это слово стало звучать в адрес любого родителя, защищающего интересы сына или дочери. Очень часто окружающие совершенно несправедливо обижают мам. Но, стремясь защитить малыша, не надо нарушать чужие границы. Довольно странно, например, приходить на детскую площадку со спящим младенцем в коляске и требовать тишины. Допустимо попросить уступить место в транспорте уставшему первоклашке, но вежливо, а не в приказном порядке и уж тем более не стоит обижаться на отказ.

Но очень многим будет дело до его воспитания

Времена, когда критиковали за зеленые волосы и пирсинг в носу, практически ушли. Но стоит в ветреный день вывести на улицу трехлетку без шапки, вы получите порцию публичного осуждения. Какими бы хорошими родителями вы ни были, всегда найдется кто-то, кто не согласен с вашими методами воспитания. В нашей стране нарушать границы матери стало обычным делом. Женщин с детьми критикуют их «коллеги» по материнству, пожилые люди и даже чайлдфри, никогда не имевшие дела с малышами. Это необязательно критика — вам могут задавать неуместные и нетактичные вопросы и даже оказывать помощь, которая вам не просто не нужна, а категорически неприемлема. Мамы из других стран тоже часто оказываются в похожей ситуации. 6 из 10 американок с детьми признались, что их критикуют за методы воспитания. Самая частая тема для критики, по мнению 70 % матерей, — это дисциплина. Другие тревожные сферы: правильное питание (52 %), сон (46 %), грудное вскармливание (39 %), безопасность (20 %). Я ездила в гости с детьми на автобусе. Одной почти 4 года, другому 6 месяцев, езжу без коляски, малыш на руках. Вернулись мы домой, вывалилась я из автобуса с детьми и, естественно, пакетищем детского питания и подгузников. Стою, высматриваю мужа с коляской, который опаздывает неведомо почему, и тут сзади подходит бабулечка — божий одуванчик, берет мою дочь за руку (за запястье) и бормочет ей что-то типа «Пойдем, пойдем, мама сзади будет за нами идти, пойдем, маме тяжело, руки заняты, пойдем». Сказать, что я в шоке была, — ничего не сказать. На руках спит младенец, рядом стоит пакетище, и мою дочь уводят в далекие дали... Зачем? И вот я кричу дочке: «Куда ты пошла? Иди назад! Нельзя идти с чужой бабушкой!», но дочь не слышит. Догнала, кричу уже бабке в спину: «Куда вы ребенка чужого повели?!» Бабка просто молча отпустила дочкину руку, не оглянувшись даже, и как шла, так и продолжила идти в своем направлении. Дочка, видимо, поняла всю соль происходящего, напугалась, что чужая бабушка чуть ее куда-то не увела, стоит рыдает, я успокаиваю как могу, сын, естественно, проснулся от моих воплей и бега с ним на руках и тоже плачет. ©#щастьематеринства / Vkontakte

Ждала мужа у магазина с двойной коляской, в которой мирно спят наши близняшки. Подходит женщина пенсионного возраста, начинает умиляться и задавать вопросы. Я ей с улыбкой отвечаю — привыкла к повышенному вниманию к малышам. И тут понимаю, что начинает происходить что-то странное. Вопросы становятся какими-то дикими, например: «А вы одновременно рожали детей или по очереди?» То есть человека буквально интересовало, одновременно ли мои дочери вылезли из меня или все же одна пропустила другую вперед? Когда я недоуменно замолчала, собеседница просто взялась за коляску и со словами «Ты просто устала, давай я их покатаю» попыталась ее у меня забрать.

Дети не должны быть смыслом жизни

Нескольким поколениям подряд закладывали в голову мысль о том, что дети — самое главное в жизни. В результате самые любящие и нежные мамы и папы превращались в токсичных родителей, взваливших на своих дочерей и сыновей груз ответственности быть смыслом чьей-то жизни. А их дети всю жизнь живут с чувством вины за то, что не оправдали ожиданий мамы и папы, а заодно учительницы, супруги, лучшего друга, начальника и т. д.

А какие истины открыли для себя вы, став родителями?