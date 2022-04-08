10 нестандартных правил, которым следуют знаменитости в воспитании детей

Говорят, что невозможно подготовиться к тому, чтобы стать родителем, — часто это бывает намного сложнее, чем мы себе представляли. Некоторые из нас учатся по ходу, другие перенимают чужой опыт и следуют рекомендациям профессионалов. Даже несмотря на то, что знаменитости ведут роскошную и беззаботную жизнь, они тоже сталкиваются со сложностями в воспитании детей.

AdMe.ru стало любопытно узнать, каким необычным правилам следуют звезды на родительской стезе. И мы обнаружили 10, которыми, по нашему мнению, стоит поделиться — мы бы хотели узнать и ваше мнение на этот счет.

1. Дрю Бэрримор

Актриса, продюсер и бизнесвумен Дрю Бэрримор стала известной в возрасте 6 лет. Сейчас она мать двух дочерей 9 и 7 лет. Дрю заявляет во всеуслышание, что не позволит своим девочкам стать актрисами, по крайней мере, до их совершеннолетия. Она хочет, чтобы они наслаждались детством и не были постоянно на виду.

2. Жизель Бюндхен

У Жизель Бюндхен 2 детей от Тома Брэди. Пара договорилась не использовать подгузники — ни впитывающие одноразовые, ни многоразовые тканевые. Они выбрали «естественную гигиену младенцев», или, иначе говоря, высаживание на горшок. Актриса носит ребенка на руках и внимательно наблюдает за сигналами его тела. Когда приходит время, она подносит его к горшку. Среди преимуществ этой системы, например, тот факт, что один из их детей, Бенджамин, приучился к горшку к 6 месяцам.

3. Кейт Хадсон

Кейт Хадсон, мать 3 детей, упомянула, что воспитание девочек в корне отличается от воспитания мальчиков. Со своей младшей дочерью она решила попробовать неординарный подход: малышка может играть как в принцесс, так и в принцев. Таким образом, она попробует себя в обеих ролях и выберет, какая ей больше по нраву.

4. Алисия Сильверстоун

Алисия Сильверстоун, которая прославилась ролью Шер в «Бестолковых», написала в своем блоге, что пережевывает детям пищу: «Я дала Беару немного овощей из супа, предварительно их прожевав. Он ползет ко мне через всю комнату, когда я ем».

5. Аланис Мориссетт

Аланис Мориссетт считает, что ребенок сам решает, когда пора прекращать грудное вскармливание. Певица, придерживающаяся методов естественного родительства, утверждает, что готова кормить своих детей грудью хоть до 6 лет, если они этого захотят.

6. Кейт Уинслет

Кейт Уинслет, мать 3 детей, запретила им пользоваться любыми соцсетями: «Это сильно влияет на самооценку юных девушек, они начинают делать все, чтобы нравиться окружающим». Также актриса также считает, что развод родителей может быть полезным опытом для детей, так как учит их бороться.

7. Уилл и Джада Смит

В семье Смитов действовало только одно правило: «Никаких правил». Джада и Уилл позволили детям максимально контролировать свою жизнь. Когда они были совсем маленькими, семья практиковала «круг доверия» — дети могли признаться во всем, что они сделали, даже если это было что-то плохое, без каких-либо негативных последствий.

8. Хайди Клум

Хайди Клум «подкупала» своих детей, чтобы они согласились на здоровое питание. «Кое-кто из детей не любил смузи, которые я готовила каждое утро, поэтому я решила платить им по доллару, если они допьют свои порции». Деньги шли в их копилки.

9. Кристен Белл

Кристен Белл запирала дочь, которая отказывалась ложиться спать, в своей комнате. Она объясняла это так: «Она заходит в комнату, и мы запираем дверь. Мы стоим снаружи и говорим: „Мы тебя любим и поговорим с тобой утром, а сейчас пора спать“. Минут через 10 она успокаивается. Перед сном мы, естественно, дверь отпираем».

10. Анджелина Джоли

Анджелина Джоли рассказала, что никогда не плачет перед своими детьми. «Я не хочу, чтобы они беспокоились обо мне. Я считаю, что иногда важно поплакать в ванной, но не перед ними. Они должны знать, что все будет хорошо, даже когда ты не уверен, что это так».