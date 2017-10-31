10 неподражаемых родителей, которые обалденно ведут инстаграм

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Социальные сети занимают далеко не последнее место в нашей жизни. Современные дети осваивают их чуть ли не с пеленок, а вот родителям идти в ногу со временем гораздо сложнее. Мы в AdMe.ru задались вопросом, за какими мамами и папами нам было бы интересно наблюдать в инстаграме. И вот какая подборка у нас получилась.

Доминик Дэвис

Доминик — стильная мама из Великобритании. Идея устраивать забавные фотосессии с дочками пришла ей в голову в июне 2016 года. А все благодаря простому совпадению: Доминик и ее девочки нарядились в похожие полосатые кофточки. Она решила запечатлеть это и выложить снимок в инстаграм. Фотография очень быстро набрала более 16 тыс. лайков. За новыми образами этой дружной семьи можно следить по хештегу #allthatisthree. Обновление — каждое воскресенье.

Аля Чаглар

Не менее креативная мама живет в Турции. Ее зовут Аля, и она художница. 4-летняя Стефани — это не только главный мамин вдохновитель, но и настоящая звезда инстаграма. Аля придумывает для дочери платья из овощей, фруктов и растений, а малышка позирует не хуже профессиональной модели.

Саймон Хупер

Британцу Саймону очень повезло: у него 4 дочки, причем две из них — близняшки. Уже за это его можно уважать. Фолловеры же просто обожают Саймона за самый милый и смешной отцовский инстаграм-аккаунт. На своей страничке он честно и с юмором повествует о суровых родительских буднях. Кстати, его жена Клемми тоже ведет инстаграм, но подписчиков у нее вдвое меньше. Все-таки фотографии папы с детьми — явление более редкое, а потому радуют глаз больше.

Бенни Харлем

Эти пышноволосые папа и дочка покорили инстаграм не только своими прическами, но и теплотой, которая веет от каждого снимка. Бенни не скрывает привязанности к Джаксин, для него важно, чтобы девочка росла в любви. Будучи моделями, они участвуют в совместных фотосессиях, где гармонично переплетаются традиции и современность. Харлем знает, что вдохновляет своих читателей, и часто обращается к ним под своими постами.

Эдриан Соммелинг

Эдриан — фотограф и графический дизайнер из Голландии — выкладывает на своей страничке сюрреалистические снимки с 11-летним сыном в главной роли. Глядя на то, как растет его ребенок, он вспоминает свои детские фантазии и миксует их с воображением Ника. Так мальчик превращается в могучего великана или оказывается на страницах любимых книг.

Эдриан Мюррей

Еще один удивительный фотограф по имени Эдриан и снова многодетный отец. Бывший стоматолог из Кентукки (США) начал фотографировать в 2014 году, задавшись целью зафиксировать как можно больше моментов из жизни своих детей. Снимки Эдриана пронизаны сказочной атмосферой. Прогулки, катание на игрушечной лошадке, игры с плюшевым мишкой — папе важно все.

Барр Мартин

А этот американский папаша стоит особняком в нашей подборке. Он стал популярным в инстаграме благодаря пародиям на собственную дочь. Конечно, он ее любит и желает ей только хорошего. Копировать ее откровенные селфи Барр стал исключительно из благих побуждений: как еще объяснить взрослому ребенку, что так делать нехорошо? Правда, на дочь это не подействовало, скорее наоборот, раззадорило еще больше.

Гаррет и Джессика Джи

Bucket List переводится как «список того, что нужно успеть сделать за жизнь». И аккаунт этой семьи называется так не случайно. Еще в студенческие годы отец семейства заработал миллионы на продаже сервису Snapchat своей разработки приложения для сканирования QR-кодов. Молодые родители решили положить эти деньги в банк, продать все, что у них было, и отправиться путешествовать по миру вместе с детьми. Это приключение длится уже больше 2 лет.

Келли Дженсон

Глядя на эту стройную и красивую женщину, сложно представить, что у нее 5 детей. Жизнь 40-летней Келли насыщена всевозможными событиями, а все благодаря так называемому живому списку. Этот путеводитель из 10 пунктов она придумала еще в колледже. Выполняя по одному желанию из списка, Келли каждый раз вносила туда что-то новое. С рождением детей ее путеводитель перерос в семейную традицию. Несколько раз в год они записывают свои желания, а затем вместе воплощают их в жизнь.

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