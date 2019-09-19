10 научных фактов о детях, которые доказывают: все они немного «люди Икс»

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Наши дети всегда рядом, и порой кажется, что мы знаем о них все. Но ученые с этой точкой зрения не согласны. Кажется, ребенок — любимый участник научных экспериментов. Иногда открытия, сделанные в результате, оказываются весьма неожиданными.

Мы AdMe.ru перелистали научные журналы, повторили на себе пару опытов и готовы подтвердить: детям есть чем удивить собственных родителей.

У детей есть орган, который перестает работать с годами

У ребенка есть орган, который практически исчезает у взрослого человека. Это вилочковая железа, другое ее название — тимус. От ее работы зависит уровень иммунитета. У детей тимус активен, а после подросткового возраста работа железы идет на спад, да и сам орган сокращается в размерах. Почему так происходит, пока загадка для врачей, ведь прекращение работы такой полезной железы противоречит эволюционной логике.

Ребенок не может понять вкус оливок

Дети по-другому реагируют на те или иные продукты. У ребенка примерно 30 000 вкусовых рецепторов, у взрослого — в 3 раза меньше. Малыши не просто так испытывают тягу к конфетам и шоколаду. Пища с высоким содержанием сахара напоминает им о материнском молоке. Сладости могут даже действовать как легкое обезболивающее. И лишь с годами появляется способность оценить оливки, авокадо и острые сыры. Есть даже список продуктов, которые мы можем распробовать в том или ином возрасте.

Пухлые щеки — физическая необходимость

У детей пухлые щечки, чтобы удобнее было пить грудное молоко. Приятная округлость обусловлена комочками Биша. Благодаря им ребенок не прикусывает себе щеку при сосании из бутылочки или прикладывании к груди. Они же помогают сделать движения челюсти более плавными. Часто совсем юные модницы удаляют комочки Биша оперативным путем, стремясь подчеркнуть скулы. Хотя с визитом к пластическому хирургу можно не спешить: примерно к 30 годам комочки Биша сильно уменьшаются естественным путем.

Дети думают иначе

Дети задействуют одновременно все зоны мозга. Ученые провели эксперимент: изучили реакции более 200 человек разного возраста с помощью магнитно-резонансной томографии. Выяснилось, что у взрослых активность возникает в одной из 4 основных нейросетей мозга, а у детей весь мозг работает как единое целое. Благодаря этому они легче восстанавливаются после травм головы.

В младенчестве ребенок смеется, как обезьяна

Попробуйте одновременно вдохнуть и рассмеяться — у вас не получится. Для маленького ребенка это естественное явление. Ученые выяснили, что физиология смеха у детей до полутора лет напоминает аналогичный механизм у шимпанзе. С возрастом это пропадает. Пока исследователи предполагают, что открытие поможет понять, как у людей формируется способность говорить.

Ребенку бесполезно дарить маленькие игрушки

До полугода дети предпочитают большие объекты. Японские ученые провели исследование: показывали младенцам разного возраста вращающиеся круги. Известно, что взрослый человек автоматически будет отслеживать тот круг, что меньше. Малыши сделали другой выбор. Только после 6 месяцев они начинают реагировать на размеры так же, как их родители.

Решения детей более верные

Дети принимают решения лучше взрослых. Это подтверждает исследование канадских ученых. Маленький ребенок, делая выбор, учитывает всю информацию о мире, которая у него есть. Становясь старше, он ориентируется в основном на данные, которые получает от окружающих. К 6 годам способность делать максимально взвешенные решения практически пропадает.

К полутора годам ребенок понимает шутки

Примерно в 16 месяцев ребенок начинает понимать, когда взрослые ведут себя серьезно, а когда притворяются. Правда, на первых порах важно, чтобы родители давали подсказки. Тогда ребенок быстро начинает понимать шутки и отвечать на попытки вовлечь его в игру. Дети, в семье которых приняты игры и небольшие розыгрыши, раньше улавливают разницу между абстрактными понятиями и реальностью — и развиваются скорее сверстников.

В музее ребенок видит не то, что мы

«Звездная ночь», Винсент Ван Гог

Мозг ребенка иначе воспринимает известные произведения искусства. Пожалуй, детей можно считать самыми независимыми экспертами в живописи и архитектуре. Голландские ученые устроили экскурсию на выставку Ван Гога. Приборы фиксировали направление взгляда маленьких посетителей и тех, кто постарше. Дети в первую очередь смотрели на самые яркие фрагменты картин, взрослые — на известные детали. То есть на картине «Звездная ночь» ребенок скорее обратит внимание на желтую луну, а взрослый знаток Ван Гога будет изучать шпиль нарисованной церкви или рассматривать, как наложены мазки краски. Похожий эксперимент можно провести дома: показать малышу «Мону Лизу» и потом спросить, обратил ли он внимание на ее улыбку.

Дети действительно способны замучить своей активностью любую няню

Ребенок переносит физические нагрузки лучше, чем профессиональный спортсмен. Наверное, каждая мама поражалась тому, сколько могут бегать и играть дети. Ученые подтверждают: с годами выносливость снижается. Участие в научном эксперименте приняли подростки, обычные взрослые и тренированные легкоатлеты. Всем было предложено сделать ряд упражнений. Самые младшие участники легче, чем старшие, перенесли нагрузку. К тому же восстановиться им удалось даже быстрее, чем профессиональным бегунам и велогонщикам.

Мы попробовали и убедились: засмеяться на вдохе не получилось. А какое из этих наблюдений ученых подтверждается вашим личным опытом?