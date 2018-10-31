10 наследственных заболеваний, которые передаются по женской линии

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Наши гены определяют не только внешний вид и черты характера, но и слабые места в организме. Например, даже депрессия и бессонница могут быть вызваны не сильным стрессом или переутомлением, а генетической предрасположенностью. Про эти и другие заболевания, которые могут достаться в наследство от мамы, мы поговорим в статье.

AdMe.ru предупреждает, что наследственная предрасположенность обязывает вас быть внимательнее к себе, но это не означает, что столкновение с болезнью неизбежно.

Остеопороз

Остеопороз — возрастное заболевание, при котором снижается плотность костей и возникает риск переломов. Этим недугом преимущественно страдают женщины, и наследственность — один из важных факторов риска. Остеопороз начинает проявляться после менопаузы, именно в этот период кости теряют кальций и становятся хрупкими. Профилактика заболевания: В ежедневном рационе должны присутствовать продукты с большим содержанием кальция, но помните, что для его усвоения необходим витамин D, который вырабатывается при солнечном свете. Проконсультируйтесь с врачом и попросите подобрать витаминные добавки, а также не забывайте о прогулках на свежем воздухе.

Не курите. Эта вредная привычка сокращает способность организма усваивать кальций и приводит к снижению плотности костей.

Откажитесь от сладкой газировки — эти напитки увеличивают риск перелома шейки бедра на 14 %.

Следите за весом и занимайтесь спортом. Людям от 19 до 64 лет рекомендовано 2 ч. 30 мин. (150 мин.) аэробной нагрузки в неделю. И дважды в неделю силовые упражнения для укрепления всех основных групп мышц: ноги, бедра, спина, живот, грудь, руки, плечи.

Ревматоидный артрит

Причины заболевания неизвестны, но ученые предполагают, что поражение суставов происходит из-за нарушения иммунной системы у людей с наследственной предрасположенностью. Профилактика заболевания: Откажитесь от курения, чрезмерного употребления кофе и красного мяса.

Тщательно ухаживайте за полостью рта и не пропускайте плановые осмотры у стоматолога. Периодонтальная болезнь десен может играть роль в развитии ревматоидного артрита.

Включите в рацион продукты с большим содержанием витамина С. Этот антиоксидант снижает риск развития воспалительных процессов в организме.

Преждевременное старение

Ученые обнаружили набор генов, которые отвечают за то, как долго нам удастся сохранить свою молодость. Передаются они из поколения в поколение и по материнской линии. Есть вероятность унаследовать поврежденную ДНК, тогда процесс старения будет происходить быстрее. Пока ученые не придумали, как повернуть время вспять, но необходимо выработать привычку пользоваться защитными кремами с высокой SPF-защитой, потому что восприимчивость к солнечным лучам тоже зависит от наследственности.

Депрессия

От депрессии страдают более 300 млн человек в год, и ученые смогли найти ген — Slc6a15, который является главным виновником и передается по наследству. У женщин это заболевание встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин, и переходит в хроническую форму. Послеродовая депрессия также передается генетически. Профилактика заболевания: Внимательно относитесь к своему физическому состоянию: полноценный сон, сбалансированное питание и регулярные тренировки.

Не оставайтесь одни с проблемой — обратитесь за помощью к близким. Иногда достаточно просто выговориться.

Не стесняйтесь обращаться к специалисту, если чувствуете, что ваше состояние ухудшается.

Глаукома

Глаукома у женщин встречается гораздо чаще, чем у мужчин, а генетические мутации, которые несут это заболевание, передаются по наследству. Профилактика заболевания: Обследуйтесь. До 40 лет записываться к офтальмологу необходимо каждые 2–4 года, в 40–54 года — каждые 1–3 года, в 55–64 — каждые 1–2 года, после 65 лет — каждые 6–12 месяцев.

Регулярные умеренные физические нагрузки — ходьба или бег трусцой — 3 или более раз в неделю. Также можно заниматься йогой, но избегайте перевернутых поз, где нагрузка приходится на шею и плечи.

Сердечно-сосудистые заболевания

У женщин места скопления жира определяются генетически, и если наибольшая концентрация жировых клеток находится в области живота, то риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в 2 раза. Лишний холестерин, который оседает на стенках кровеносных сосудов, тоже передается по наследству и может блокировать коронарные артерии, что приводит к инсульту или сердечному приступу. Профилактика заболевания: Из-за избыточного веса возрастает риск возникновения инсульта, сердечного приступа, гипертонии и диабета. Найдите тот вид физической активности, который вам по душе, и тренируйтесь 3–4 раза в неделю по 30 минут.

Пересмотрите диету: откажитесь от соленой, сладкой и жирной пищи, ешьте больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Бросайте курить — так вы значительно снизите риск сердечных заболеваний.

Регулярно обследуйтесь, в частности следите за уровнем артериального давления и холестерина.

Мигрень

Женщины страдают от мигрени в 3 раза чаще, чем мужчины. Это заболевание также передается генетически, но можно облегчить свое состояние и сократить частоту приступов. Профилактика заболевания: Сократите употребление алкоголя, шоколада, сыра, кофе и цитрусовых фруктов — все эти продукты вызывают мигрень.

Старайтесь не находиться в местах с сильными запахами и слишком ярким освещением.

Пейте много воды.

Каждый день выделяйте себе время для расслабления и отдыха.

Бессонница

Ученые обнаружили не только гены, которые вызывают бессонницу, но и ее сильную связь с другими признаками, которые передаются по наследству: тревожное расстройство, депрессия и нейротизм. Эти заболевания идут рука об руку с бессонницей, и это значит, что у них одна генетическая основа. Профилактика заболевания: Не ложитесь спать с негативными мыслями.

Не пейте кофе, не курите и не ешьте тяжелую пищу в конце дня.

Не занимайтесь спортом поздно вечером — лучше закончить тренировку за 4 часа до сна.

Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время.

Болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции, которая встречается гораздо чаще у женщин, чем у мужчин. Лекарства от болезни еще не придумали, но можно значительно снизить риски, если вести правильный образ жизни. Профилактика заболевания: Следите за уровнем кровяного давления и холестерина.

Курение увеличивает риск развития деменции, бросьте эту вредную привычку.

Занимайтесь спортом — так вы насытите мозг кислородом.

Ограничьте употребление сахара и насыщенных жиров, добавьте в свой рацион фрукты и овощи.

Рак молочной железы и яичников

В 2013 году известная актриса Анджелина Джоли решилась на мастэктомию (удаление молочных желез), а в 2015-м — на лапароскопическую оофорэктомию (удаление яичников). Причиной стало желание свести к минимуму риск возникновения онкологии, от которой умерли ее мама и бабушка. Джоли является носителем гена BRCA1, который значительно повышает вероятность развития рака груди и яичников. Но ученые предупреждают, что не всегда мутация генов перерастает в заболевание и не нужно торопиться с принятием решения такой профилактики. Профилактика заболевания: Сведите к минимуму употребление алкоголя.

Запланируйте рождение ребенка до 30 лет. Исследования показали, что первый ребенок до 30 лет снижает риск возникновения рака молочной железы.

Не курите.

Регулярно проходите обследование.

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