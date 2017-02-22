10 мужчин, которые гордо несут звание «папа»
Разве может быть для материнского сердца что-то прекраснее, чем собственный ребенок, купающийся в отцовской заботе и ласке? Вот и мы в AdMe.ru не смогли удержаться от умиления и собрали несколько фотографий потрясающих пап, от которых так и веет любовью и теплом.
Папа — он как волшебник, который всегда может сотворить сказку
Настоящий папа готов поддержать свою дочь всегда и во всем, например нарядиться Урсулой
Или смелым охотником. Еще и наряд поможет придумать!
Папа вообще никогда не боится пробовать что-нибудь новенькое и всегда доверяет своим детям
А если им грустно или просто хочется поплакать, папа не струсит и покажет, как нужно давать волю эмоциям
Папа самый сильный, и с ним смело можно отправляться даже в очень опасное приключение
Папа никогда не ищет легких путей, зато всегда найдет выход из любой ситуации
Папа — это человек, который все держит под контролем
Он всегда начеку, несмотря на сон и усталость
И даже если отдыхает, папа обязательно найдет время, чтобы повозиться с ребенком
Он всегда будет рядом, как добрая фея
Научит быть смелой и подскажет, как сделать шаг вперед, даже если очень страшно
Просто папа — это супергерой, только лучше в сто тысяч раз
Фото на превью dads_guide_to_surviving_hair, father_of_daughters