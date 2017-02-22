10 мужчин, которые гордо несут звание «папа»

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Разве может быть для материнского сердца что-то прекраснее, чем собственный ребенок, купающийся в отцовской заботе и ласке? Вот и мы в AdMe.ru не смогли удержаться от умиления и собрали несколько фотографий потрясающих пап, от которых так и веет любовью и теплом.

Папа — он как волшебник, который всегда может сотворить сказку

Настоящий папа готов поддержать свою дочь всегда и во всем, например нарядиться Урсулой

Или смелым охотником. Еще и наряд поможет придумать!

Папа вообще никогда не боится пробовать что-нибудь новенькое и всегда доверяет своим детям

А если им грустно или просто хочется поплакать, папа не струсит и покажет, как нужно давать волю эмоциям

Папа самый сильный, и с ним смело можно отправляться даже в очень опасное приключение

Папа никогда не ищет легких путей, зато всегда найдет выход из любой ситуации

Папа — это человек, который все держит под контролем

Он всегда начеку, несмотря на сон и усталость

И даже если отдыхает, папа обязательно найдет время, чтобы повозиться с ребенком

Он всегда будет рядом, как добрая фея

Научит быть смелой и подскажет, как сделать шаг вперед, даже если очень страшно

Просто папа — это супергерой, только лучше в сто тысяч раз