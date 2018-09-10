10 моментов, которые даже в самых крутых родителях убивают уверенность в себе. Как насчет вас?

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Современным родителям приходится преодолевать такие трудности, которые и не снились нашим предкам: работать, воспитывать детей, заниматься саморазвитием. Из-за бешеного ритма жизни и необходимости соответствовать самым высоким стандартам мам и пап одолевает множество страхов. «Достаточно ли я хороший родитель?»- главный из них. Большинство родителей сомневается в своей компетентности — и совершенно зря.

Сегодня AdMe.ru собрал самые потаенные страхи родителей. А все для того, чтобы развеять их раз и навсегда и доказать, что вы — самые крутые мама и папа на свете.

Страх № 1: «Я слишком много работаю»

Кажется: согласно опросу, проведенному компанией Huggies, сожаления о том, что работа занимает слишком большое место в их жизни, свойственны большинству мам и пап. Такие эмоции рано или поздно превращаются в чувство вины. На самом деле: современная жизнь диктует свои условия. Ипотека, оплата счетов, необходимость быть успешным не дают покоя взрослым. Однако винить себя за стремление к лучшей жизни не стоит. Гораздо эффективнее прекратить сожаления и начать действовать. Выделяйте время, чтобы поговорить с ребенком по душам, читайте ему перед сном и обязательно интересуйтесь его жизнью.

Страх № 2: «Не покупаю дорогие игрушки»

Кажется: родители часто испытывают чувство вины за то, что не могут купить своим детям самую дорогую одежду или целую гору игрушек. На самом деле: согласно недавним исследованиям, дети, у которых было много игрушек, не смогли сосредоточиться ни на одной из них. Психологи предупреждают, что малыши, которых родители буквально задаривают игрушками, теряют способность играть правильно, ведь их внимание рассеивается. Любовь родителей не должна выражаться в материальных ценностях, гораздо важнее эмоциональная связь с ребенком. А заменять дорогими подарками исполнение своих родительских обязанностей — действительно плохая идея.

Страх № 3: «Ребенок вышел из-под контроля»

Кажется: дети часто преподносят родителям не самые приятные сюрпризы. Милый и послушный ребенок превратился в колючего и несговорчивого буку, а родители вдруг осознали, что их воспитательные приемы больше не работают. Означает ли это, что они не справились? На самом деле: нет. Вероятно, ваш ребенок проходит один из кризисов взросления. В такие моменты меняются не только дети, но и родители: им приходится сталкиваться с совершенно новым поведением ребенка. Психологи советуют не поддаваться на провокации юного тирана и помнить, что негативные изменения в поведении довольно типичны для подросткового возраста. Единоличной вины родителей в негативном поведении подростков нет. Это совокупность гормональных изменений, влияния друзей и массовой культуры.

Страх № 4: «Я слишком строгий родитель»

Кажется: родители не слишком послушных детей стоят перед нелегким выбором — наказать или поговорить по душам. Строгость дается нелегко и вызывает угрызения совести. На самом деле: все родители хотят, чтобы дети любили и уважали их, поэтому часто стараются свести строгость к минимуму. Однако такая тактика приводит к обратному результату: чадо вовсе отбивается от рук. Родители не должны быть друзьями детям, их главная роль — это воспитание. А для этого важно не только устанавливать четкие границы допустимого поведения, но и соблюдать их. Дело в том, что взрослым легче сказать «да», чем «нет» и закрыть глаза на плохое поведение ребенка. По-настоящему хорошие родители авторитетны, но не авторитарны. К такому идеалу и следует стремиться.

Страх № 5: «Мой ребенок не ходит на развивающие занятия»

Кажется: рынок дополнительного образования для детей развит как никогда. Танцевальные кружки, английский, рисование, лепка и даже ментальная арифметика. Ответственных родителей такое разнообразие ставит перед нелегким выбором: сконцентрироваться на одном направлении или стараться нагрузить ребенка по максимуму. На самом деле: психологи и педиатры настоятельно не рекомендуют перегружать ребенка дополнительным образованием. Занятия, которые не приносят удовлетворения, не только вредны для здоровья, но и могут испортить отношения с ребенком: малышу кажется, что его оценивают только за его заслуги, а не любят безусловно. Для гармоничного развития ребенку необходимы свободное время, возможность поиграть самостоятельно и даже побездельничать: в такие моменты он строит планы и развивает воображение.

Страх № 6: «Дома грязно и нет горячего обеда»

Кажется: гиперответственные родители предъявляют завышенные требования ко всему — к детям, супругу, порядку в доме. В их картине мира буквально все должно быть идеальным, включая дом, словно сошедший со страниц интерьерного журнала. На самом деле: реальность отличается от идеала. В доме с маленькими детьми царит перманентный беспорядок. Грязная посуда, разбросанные игрушки, отсутствие горячего обеда и огромная корзина с бельем, которое уже пару недель ждет, чтобы его выгладили, — такая картина знакома многим родителям. Вы не должны испытывать чувство вины: время от времени всем родителям нужен отдых. Смиритесь с тем, что на некоторое время идеальный порядок в том виде, в котором он существует в ваших фантазиях, недостижим.

Страх № 7: «Сорвался на ребенка»

Кажется: ну вот, вы сорвались и накричали на ребенка, а может, довели его до слез. Практически все родители испытывают чувство стыда после вспышек гнева, винят себя в том, что не сдержались, и боятся, что такие вспышки окажутся вредными для психики ребенка. На самом деле: действительно, согласно исследованию, крики и даже шлепки не то что не имеют никакого педагогического эффекта, а наоборот, провоцируют дальнейшее ухудшение поведения ребенка. Однако все родители в разное время испытывают негативные эмоции по отношению к детям. Необходимо в первую очередь разобраться в себе, часто негатив спровоцирован внутренними проблемами взрослого человека, а ребенок просто становится катализатором.

Страх № 8: «Неинтересно играть с ребенком»

Кажется: все мамы и папы должны с удовольствием лепить куличики в песочнице, возить машинки и распивать чай из кукольного сервиза. Во всяком случае, такой стереотип силен до сих пор: с детьми обязательно должно быть интересно. На самом деле: дети старше 3 лет должны обучаться самостоятельным играм или развлечениям в компании со сверстниками. Даже малыши способны некоторое время увлеченно строить башню из кубиков. Необходимо обеспечить безопасную среду для игр: убрать все острые предметы и убедиться, что ребенок не поранится.

Страх № 9: «У меня ничего не получится»

Кажется: старшее поколение родственников, друзья, у которых уже есть дети, и даже супермамы в Instagram заставляют молодых родителей чувствовать себя никчемными. На самом деле: такие чувства знакомы многим. Первые месяцы и даже годы родительства — настоящее испытание для самооценки: одевать,купать и кормить ребенка родители учатся с нуля. Не всегда это получается идеально. Психологи советуют в первую очередь прислушиваться к потребностям своего ребенка. Когда вы получше узнаете друг друга, неуверенность исчезнет: это всего лишь вопрос времени.

Страх № 10: «Хочу отдохнуть в одиночестве»

Кажется: отдых без детей — настоящее преступление по отношению к ним. В то время как родители встречаются с друзьями, ребенок безутешно рыдает в обществе бабушки или няни. На самом деле: воспитание детей, поддержание порядка в доме и обеспечение достойного уровня жизни семьи — сложные задачи, которые отнимают очень много сил. Отдых от повседневности нужен для того, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание. Родителям просто необходимы регулярные выходные, когда они смогут восстановить силы и вернуться к выполнению своих обязанностей с удвоенным энтузиазмом.