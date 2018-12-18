10 модных продуктов, которые в 2019 году будут на пике популярности
Вести здоровый образ жизни — модно и совсем нескучно, ведь каждый год появляется что-то новое: необычный спортивный инвентарь, диеты и, конечно же, суперфуды. Ягоды годжи и замороженный йогурт — уже вчерашний день, а что сегодня выбирают те, кто хочет улучшить свое самочувствие и сохранить красоту, вы узнаете, заглянув в статью. Спойлер: те, кто дочитает до конца, захотят купить веточку эвкалипта и повесить ее в душе.
AdMe.ru решил разобраться в пользе продуктов, фотографии которых заполоняют социальные сети.
Морской фитопланктон
НАСА назвало фитопланктон самым важным растительным организмом в мире, обеспечивающим нашу планету кислородом до 85 %. А знаменитости разглядели в нем еще и мощный суперфуд, поэтому можно ожидать, что скоро популярность этой пищевой добавки выйдет и за пределы Голливуда. И вот несколько причин сделать смузи с небольшим количеством фитопланктона:
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Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержания большого количества аминокислот и минералов.
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Укрепляет и регенерирует клеточные мембраны.
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Укрепляет иммунную систему.
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Обладает мощным антиоксидантным действием и устраняет следы присутствия тяжелых металлов в организме.
Голубой матча
Голубой матча потеснил зеленый, который был популярен еще в начале 2018 года. Но эти напитки отличаются не только по цвету, но и по свойствам. Зеленый матча обладает нежным вкусом и контролирует уровень сахара в крови, снижает артериальное давление, что делает его прекрасным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Несмотря на то что вкус голубого матча невыраженный, а польза не подтверждена достаточными исследованиями, из-за красивого вида и фотогеничности напиток стал популярнее, чем его зеленый брат.
Золотое молоко
Куркума не сдает своих позиций уже много лет, и чего из нее только не делают: маски для лица и волос, зубные пасты, а также просто добавляют в пищу. Но наибольший интерес вызвал напиток «золотое молоко», который обладает болеутоляющим и общеукрепляющим действием.
Питьевой коллаген
Питьевой коллаген — природный источник молодости. Многим вкус этого продукта не нравится, поэтому обычно его добавляют в разные напитки. Например, в кофе. Такая «модная» добавка сохраняет эластичность кожи, улучшает состояние ногтей и уменьшает боли в суставах.
Пчелиная пыльца
Виктория Бекхэм является поклонницей этого продукта и утверждает, что сиянием своей кожи она обязана именно ему. Не знаем, так ли это на самом деле, и наверняка прекрасный вид Виктории — заслуга комплексного ухода за собой, но пчелиная пыльца содержит все необходимые витамины и минералы, поэтому как минимум стоит ждать укрепления иммунитета и улучшения самочувствия.
Строганый лед
Строганый лед потеснил замороженный йогурт, и именно этот десерт стоит ожидать в меню всех модных заведений в 2019 году. Схема приготовления такого мороженого скрывается в его названии — кусок льда строгают и получают снегоподобную массу, затем поливают сиропом и добавляют различные топинги, в том числе и голубой матча.
Алкалиновая вода
Алкалиновой, или щелочной, водой могут стать любые напитки с повышенным уровнем кислотности. Например, простая вода с лимоном. Цель такого напитка — поменять pH-баланс в организме, что в последнее время стало очень модной темой для обсуждения, разделив людей на два лагеря: на тех, кто верит в необходимость ощелачивания организма, и на тех, кто нет. Исследования же показали, что для сердечно-сосудистой системы щелочная диета может быть полезна, а также она смягчает проявления хронических заболеваний.
Комбуча
Никогда еще чайный гриб не был таким модным, как в 2018 году, а станет еще более популярным в 2019-м. Да, комбуча — это то, что вы видели в детстве в банке на подоконнике в гостях у бабушки или дома. Несмотря на то что уже не одно поколение предано этому суперфуду, обладает ли этот напиток целебными свойствами — неизвестно, достаточных исследований на эту тему не было.
Моринга
Дерево моринга растет в тропических местах, а из его сушеных листьев делают порошок, который добавляют в пищу или напитки. Моринга богата всеми необходимыми минералами и витаминами, что помогает предотвратить многие заболевания: нормализует уровень сахара в крови, восстанавливает энергию, обладает противовоспалительным и противомикробным действием.
Чипсы из корня лотоса
Корень лотоса обладает гипогликемическими, противогрибковыми, противовоспалительными, жаропонижающими, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а его хрустящая текстура и сладковатый вкус пришлись по вкусу тем, кто искал замену картофельным чипсам.
Бонус: эвкалипт в душе
Эвкалиптовая веточка в душе стала заслуженным трендом 2018 года. Это простой и доступный способ устроить спа-процедуру у себя дома. Все, что нужно: купить эвкалиптовый веник и с помощью веревки привязать его к лейке душа. Включив воду, вы почувствуете, как ванная комната наполняется эфирными маслами, которые снимут напряжение после тяжелого дня, уничтожат микробов, избавят от бессонницы и помогут пережить сезон простуд. Особенно такая процедура будет полезна тем, кто страдает от головных болей, астмы и бронхита.
А вы верите в пользу суперфудов или считаете, что это просто раскрученные продукты?
Фото на превью Moringapowder / instagram, ChrissyLodge3RUN / instagram