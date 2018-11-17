10 милых пород собак, которых не стоит заводить семье с детьми

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Когда мы сопереживаем Хатико или волнуемся за 101 далматинца, животных из одноименных фильмов, нам кажется, что эти собаки — идеальные семейные питомцы. «Вот бы моему ребенку такого друга», — думаем мы. Однако, поддавшись очарованию милой мордашки, через год вы можете обнаружить, например, что выгуливать такую собаку под силу только взрослому или что ее невозможно оставить с ребенком без присмотра ни на минуту. Немало пород, которые мы привыкли считать очень милыми, способны преподнести владельцу неприятные сюрпризы.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на обратную сторону некоторых любимцев интернета. И если вы обнаружите в этом списке собаку, которую решили купить для ребенка, стоит хорошенько подумать, чтобы потом не пожалеть. Конечно, любого пса можно воспитать, но некоторые потребуют гораздо больше усилий.

Акита-ину

Улыбчивые мордочки этих собак знакомы нам по фильму «Хатико» и мемам из интернета. Однако в быту акита-ину не такие уж и безобидные. Во-первых, они недоверчивы к незнакомцам и особенно не любят чужих детей. Во-вторых, взрослые собаки этой породы часто агрессивны к другим животным, особенно к своим сородичам, на которых могут кидаться без предупреждения, невзирая на разницу в размерах. Вы бы доверили выгул такого питомца ребенку? Место в рейтинге по способностям к обучению* — 104 (из 138).

Далматин

«101 далматинец» сделал неплохую рекламу этой красивейшей породе, но кое-что в фильме было сильно приукрашено. Далматины — крупные, очень сильные и гиперактивные собаки. Даже в компании с социализированным псом, который приучен к детскому вниманию, нужно пристально следить за их общением, ни на минуту не оставляя наедине. К тому же далматинам требуется серьезная дрессировка (которой они плохо поддаются), чтобы пес не вырос неуправляемым. Место в рейтинге по способностям к обучению* — 62 (из 138).

Русский той

Русский той — очень ласковая и преданная хозяину собачка. Однако следует помнить, что у нее довольно чувствительная натура: в семье с шумными активными детьми ей придется несладко. Нервная собака быстро станет пугливой, а там и до агрессии недалеко. К тому же тойчики славятся своей хрупкостью: их нельзя сильно трясти, сжимать и ронять даже с небольшой высоты. Заводчики обычно рекомендуют этих собак молодым девушкам, женщинам старшего возраста или семьям с уже выросшими детьми.

Доберман

Доберманов часто рассматривают как вариант в семью с детьми, так как это прекрасные охранники с выдающимися способностями к дрессировке. Отчасти это так: у этих собак силен инстинкт защиты щенков. Однако к этим качествам прилагается столь же мощное стремление к доминированию. Потребуется много усилий и тренировок, чтобы собака запомнила, что дети — такие же хозяева и их нужно не только защищать, но и уважать. Кроме того, выбирать щенка нужно очень тщательно: эта порода (наряду с бультерьерами и другими «собаками-убийцами») сильно пострадала от недобросовестного разведения. Место в рейтинге по способностям к обучению* — 5 (из 138).

Хаски

Если вы заводите сибирского хаски, считайте, что у вас появится еще один ребенок — озорной, энергичный и требующий очень много внимания и многочасовых занятий и прогулок. Эта порода действительно полностью лишена агрессии к человеку, но это не значит, что такого пса можно безбоязненно оставить наедине с детьми. Хаски — крупный, сильный и очень игривый пес, его придется учить правильному выражению эмоций (чтобы, например, он не прыгал на ребенка и не сбивал его с ног). Лучше не брать такую собаку в семью с маленькими детьми или в качестве первого опыта, а если все же взяли — обязательно учить всех безопасному взаимодействию. Место в рейтинге по способностям к обучению* — 77 (из 138).

Басенджи

Второе название этой хитрой мордочки — африканская нелающая собака. На первый взгляд, это идеальный питомец: он почти не пахнет, не шумит и радует глаз. Обратная сторона этой породы — их неуемное любопытство, высокий интеллект и, как следствие, склонность к непослушанию. В рейтинге по способностям к обучению басенджи занимает почетное предпоследнее место. Кинологи отмечают, что эта собака может прекрасно знать все команды, но каждый раз она будет решать, хочет ли их выполнять. К тому же им нет равных в искусстве побега — их не останавливают даже заборы, через которые басенджи виртуозно перелезают. Стоит сразу рассчитать, сможете ли вы уделять столько внимания питомцу одновременно с ребенком. Место в рейтинге по способностям к обучению* — 137 (из 138).

Алабай (среднеазиатская овчарка)

Алабай (он же — среднеазиатская овчарка) внешне напоминает пушистого белого медвежонка. Это очень крупная и сильная собака, прекрасный защитник, склонный, однако, к доминированию. Алабаю, который будет жить с детьми, потребуется полный курс дрессировки с четкой установкой иерархии. К тому же азиаты часто бывают медлительны в выполнении команд: если собака, например, повалила ребенка, она может не сразу отреагировать на окрик. Поэтому, если у вас опыта мало, но вы твердо решили обзавестись «медвежонком», лучше посмотреть в сторону ньюфаундлендов и сенбернаров.

Чихуахуа

Чихуахуа считается самой мелкой породой. Обычно эти собаки прекрасно ощущают свою миниатюрность и настороженно относятся к детям. Для маленького ребенка чихуахуа не очень подходит: его воспримут скорее как игрушку, нежели как живое существо. К тому же многие собаки этой породы сами похожи на детей: они привязываются к одному хозяину и сильно ревнуют, когда появляется кто-то еще, отвлекающий внимание. Если чихуахуа при этом недостаточно хорошо воспитан, укусы не заставят себя ждать, а зубы у него хоть и мелкие, но острые. Место в рейтинге по способностям к обучению* — 125 (из 138).

Пекинес

Самая яркая черта любого пекинеса — самоуверенность и ощущение себя центром Вселенной. Именно поэтому многие собаки этой породы не любят детей, которые шумят, тянут к ним руки и пытаются обнять или затискать. Терпеть такое обращение пекинес не станет, а если его воспитанием недостаточно занимались, и вовсе не постесняется пустить в ход зубы. Возможно, вам повезет и именно ваш щенок вырастет другим. Но если вы хотите взять собаку, которая точно будет любить детей, лучше отмести этот вариант. Место в рейтинге по способностям к обучению* — 132 (из 138).

Корги

Про корги говорят: это маленькая овчарка, которая считает себя большой. Любой порядочный заводчик должен предупредить, отдавая щенка: эта собака плохо подходит детям и людям с мягким сердцем, склонным баловать питомца. Агрессия у молодого корги, который довольно быстро успевает прощупать границы и понять, что ему можно все (ведь он такой милый), — не редкость (особенно это касается кобелей). Корректируются такие отклонения долго и трудно. Также нужно учитывать, что корги — пастушья собака, поэтому у них очень часто проявляется привычка собирать и сгонять детей туда, куда нужно, покусывая их за ноги. Этим животное легко может напугать ребенка. Место в рейтинге по способностям к обучению* — 11 (из 138).

А у вас в детстве была собака? Поделитесь своим опытом. Ведь в конечном итоге то, как будет вести себя в семье пес любой породы, зависит только от хозяина.

* Рейтинг собак по способности к обучению показывает, насколько легко та или иная порода усваивает новые команды и сколько требуется повторений для закрепления. Он позволяет оценить способности к послушанию и дрессировке.