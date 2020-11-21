10 миллионеров, которые из-за скупости экономили так, что могли дать фору любому бедняку

Быть скупым — это необязательно экономить на всем, отказывая себе даже в необходимых, жизненно важных вещах. Некоторые люди заработали репутацию скряг потому, что пристально следили за расходами подчиненных.

Мы в AdMe.ru только за бережливость, но иногда она переходит все границы. И чаще всего рука об руку с безудержной скаредностью идет далеко не бедность, а богатство. Иногда просто неприлично большое. Не любим быть голословными, поэтому подобрали яркие примеры.

Кэри Грант

Кэри Гранта называют «воплощением элегантности». Актер, прославившийся ролями героев-любовников, был образцом стиля, шарма и изысканности. Но за тщательно продуманным образом скрывался человек с очень непростой личной жизнью. Он очень рано остался без матери: отец поместил ее в психиатрическую лечебницу, откуда ей не суждено было вернуться. Подростком Грант ушел из дома, чтобы присоединиться к труппе странствующих комедиантов, сделал себе имя на Бродвее и лишь потом покорил Голливуд. Но ни заоблочные гонорары, которые он весьма умно инвестировал, ни женитьба на одной из самых богатых женщин Америки — Барбаре Хаттон — не смогли отучить актера от болезненной экономии, граничащей со скупостью. Рассказывают, что он делал отметки на бутылках с молоком, чтобы обслуживающий персонал не мог отхлебнуть глоточек, брал с гостей деньги за проживание, а также копил пуговицы, срезая их с изношенных рубашек.

Джон Камден Нилд

Джон Камден Нилд родился в семье преуспевающего ювелира. Мальчик получил прекрасное образование, а после смерти родителей унаследовал состояние, равное примерно £ 250 тыс. Но вместо того, чтобы пойти по адвокатской стезе или продолжить дело отца, Нилд все силы приложил к тому, чтобы путем жесткой экономии увеличить капитал. Свое хозяйство он довел до того, что в доме не было даже кровати. Одевался он в одни и те же вещи, изнашивая их до лохмотьев. Он запрещал чистить одежду, считая, что щетки вредят ворсу. Как землевладелец, Нилд часто инспектировал своих арендаторов, оставаясь у них на ночлег и питаясь за их счет. Его скупость дошла до того, что, когда на его землях понадобилось перекрыть протекающую свинцовую крышу церкви, он велел заделать дыры... тканью. Живя таким образом, Нилд сумел увеличить свое состояние вдвое. Все свои деньги скупец завещал королеве Виктории.

Чарли Чаплин

Критики говорили о Чаплине: «Он был рожден, чтобы быть смешным, так же как Эдисон родился, чтобы изобретать, а Толстой — чтобы внести вклад в мировую литературу». Икона киноиндустрии, король немого кино был рожден в бедности и первые шаги на театральной сцене сделал совсем юным. В расцвете своей славы гений зарабатывал до $ 200 тыс. в неделю в пересчете на современные деньги, но при этом воспоминания о детстве, полном лишений, не отпускали его. Биограф Чаплина Кеннет С. Линн писал: «Даже после того, как у него появились миллионы на счету, с собой у него никогда не было денег. Когда он обедал в ресторане с друзьями, он всегда позволял платить за себя кому-то другому». Одним из самых ярких примеров его экономии считается история, когда Чаплин нанял для строительства дома в Беверли-Хиллз плотников, сколачивавших декорации. Возведенная ими конструкция была настолько ненадежна, что получила прозвище Раскалывающийся Домишко.

Дэниел Дансер

Дэниел Дансер родился в Великобритании в далеком 1716 году. Еще его дед и отец считались скупцами, но Дэниел смог превзойти их и войти в историю. Унаследовав крупное поместье, ферму и луга, молодой человек первым делом уволил всех работников, чтобы не платить им, и избавился от животных, чтобы не кормить их. Казалось бы, такое поведение должно было привести к краху, но, нанимая рабочих лишь на уборку сена в своих угодьях, Дансер сумел увеличить доход от них с сотен до нескольких тысяч фунтов в год. Тратил из них он сущие копейки. Каждую субботу Дэниел готовил себе еду на всю неделю. Он ел один раз в день, хлебая сомнительное варево из старых костей — часто украденных у бродячих собак — и клецок. Последних плавало в котле не более 7 штук — по штучке на раз. Все гигиенические процедуры он проводил в соседнем пруду, оттирая грязь песком и обсыхая на свежем воздухе: полотенца также были признаны лишними. В год он покупал себе один сюртук, который и носил на голое тело до покупки следующего. Если ему не удавалось найти пару стоптанной обуви в мусоре, скряга обматывал ноги соломой. Солома же заменяла ему и перчатки в холода. При таком образе жизни Дансер умудрился дожить почти до 80 лет!

Джон Элуэс

Одним из прототипов самого известного литературного скряги Эбенизера Скруджа стал британский чудак Джон Элуэс. Совсем юным Джон лишился отца, но при этом получил в наследство около £ 8 млн. Лет до 30 юноша вел обычную жизнь обеспеченного повесы: сытно ел, вкусно пил, хорошо одевался и часто выходил в свет. Однако, когда на горизонте замаячило следующее состояние — 20-миллионное наследство от бездетного родственника, сторонника жесткой экономии, — аристократ начал менять свои привычки. Дядюшка Джона жил в разваливавшемся поместье, с протекающей крышей и заклеенными бумагой разбитыми стеклами, одевался как нищий, а ел только то, что сам подстрелил на охоте или поймал на рыбалке. Сначала Джон лишь прикидывался скупцом, однако со временем — а так прошло лет 10 — племянник перенял образ жизни старика и вступил в наследство уже законченным скрягой. Рассказывают, что миллионер не брезговал объедками: однажды он съел кусок мяса, отобранный им у крысы. Умер Элуэс в весьма почтенном возрасте, оставив после себя огромное состояние — по современным меркам почти £ 75 млн.

Генриетта Грин

Генриетта (Хетти) Грин выросла в семье американских квакеров и с самого детства была приучена экономить каждый цент. От отца она унаследовала около $ 6 млн и наказ: «Ты никому ничего не должна, даже доброты». Деньги 30-летняя Генриетта тут же пустила в оборот, а советом — воспользовалась. В Книге рекордов Гиннесса за Хетти числится звание «самого скупого человека в мире», и ей пришлось изрядно постараться, чтобы заслужить его. Миллионерша нещадно экономила на всем: сама ходила за продуктами, покупала сломанное печенье, потому что оно было дешевле, а свое платье требовала стирать только по подолу — чтобы тратить меньше мыла и сберечь ткань. Верхом ее скупости стала история с сыном: мальчику пришлось ампутировать ногу, из-за того что мать искала бесплатную клинику. Умерла «ведьма с Уолл-стрит» в возрасте 81 года, оставив состояние, равное более чем $ 4 млрд современными деньгами.

Гаврила Солодовников

Один из самых богатых московских купцов Гаврила Солодовников происходил из многодетной семьи. Его отец торговал на ярмарках бумажным товаром и сына с малолетства приучал к труду. Получив наследство, юный Гаврила отправился в Первопрестольную и там в полной мере проявил предпринимательский талант, к 40 годам став мультимиллионером. О скаредности Солодовникова ходили легенды. Торговцы на рынках знали его в лицо и следили за ним с особым вниманием, поскольку поговаривали, что он может стянуть яблоко или другую снедь. Узнавали его и в общественных банях: он платил парильщикам за работу сущие гроши. Питался богач на 20 копеек в день, на обед всегда требовал вчерашнюю гречневую кашу, а на собственном экипаже как-то велел поставить резину лишь на задние колеса, потому что кучер, с его слов, мог «и так поездить».

Ида Вуд

Когда 19-летняя дочь ирландского иммигранта Эллен Уолш отправилась покорять Нью-Йорк, в ее активе были лишь хорошенькое личико, ум и непреклонная решимость. Именно эти достоинства и позволили ей заарканить газетного магната Бена Вуда. Овдовев, Ида стала наследницей состояния в четверть миллиона долларов, которое за год она увеличила до миллиона. Однажды она пришла в банк, сняла все деньги со счета, запихала в авоську и вместе с сестрой и дочерью сняла 2-комнатный номер в отеле, чтобы провести там... почти 30 лет. Раз в день дамы приоткрывали дверь, чтобы забрать у посыльного сгущенное молоко, крекеры, кофе, бекон и яйца, а иногда и рыбу, которую они ели сырой. 2 раза за этот срок горничной удалось уговорить их поменять белье. Дочь Иды умерла в больнице, а вот сестра скончалась в отеле. И тогда в номер прорвались сначала служащие, а затем полицейские и юристы. Комната была забита различным барахлом, среди которого затерялись изысканные платья, украшения с драгоценными камнями, а в старой обувной коробке и в клеенчатом кармашке, скрывавшемся под платьем Иды, — в целости и сохранности почти три четверти от полученной в банке суммы.

Аристотель Онассис

Знаменитый греческий магнат Аристотель Сократ Онассис заработал свое состояние упорным трудом, достигнув статуса миллиардера уже в зрелом возрасте. Однако многие помнят его не как обладателя несметного состояния, а как человека, сумевшего покорить саму Жаклин Кеннеди — вдову президента, светскую львицу и любимицу Америки. Женившись на ней, Онассис взял на себя все немаленькие расходы, обеспечил содержание 15-комнатной квартиры на Манхэттене и конной фермы в Нью-Джерси. На Жаклин Онассис не экономил, а вот на всем остальном... Биограф Стивен Бирмингем рассказывает такую историю о визите миллиардера на камбуз экипажа: «Сдернув крышки с мусорных ведер, он погрузил руки в их неприятное содержимое, зачерпнул горстями недоеденные спагетти и завопил: «Почему эту еду выбросили?» Также говорят, что магнат даже в лютые холода отправлялся в клуб без пальто — ведь, отдав одежду в гардероб, он после вынужден был бы оставить чаевые (!).

Эдвард Ведбуш

Ведбуш вместе с приятелем основали свою финасово-инвестиционную компанию в далеком 1955 году. Друзья были настолько не уверены в успехе, что подкинули монетку, чтобы выяснить, чье имя будет значиться в названии, а значит, в случае краха, будет ассоциироваться с неудачей. Так на свет появилась Wedbush Securities. Сейчас ее стоимость cоставляет $ 375 млн, а личный капитал Ведбуша равен примерно $ 150 млн. Эдвард считал, что пережить многочисленные финансовые кризисы и рыночные обвалы компании позволила только его бережливость. Рассказывают, что в офисе фирмы, расположенном в шикарном небоскребе, был настолько старый ковер, что дыры в нем приходилось заклеивать скотчем. Нещадно экономил Ведбуш и в частной жизни. Соседи годами жаловались на то, что дом финансиста уродует вид в их ухоженном элитном районе: протекавшая крыша особняка была затянута черно-синим брезентом. Иногда можно было наблюдать, как почти 80-летний хозяин в засаленном халате сам лезет наверх, чтобы поправить покрытие.