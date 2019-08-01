10 матерей, которые в одиночку воспитали своих детей (Возможно, благодаря этому эти дети и стали знаменитыми)

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Сегодня встретить маму, воспитывающую своих детей без участия их отца, не такая уж и редкость. Неумолимая статистика показывает, что в трети российских семей обязанности главы лежат на хрупких плечах. При этом женщины чаще выбирают самостоятельную заботу о детях осознанно. Но в большинстве случаев матерями-одиночками становятся по воле обстоятельств, а не по собственному желанию. Так случилось и с героинями нашей статьи — мамами знаменитостей, чьи имена сегодня на слуху у всех.

AdMe.ru вдохновился тем, как, будучи единственной опорой и поддержкой своей семьи, эти женщины нашли в себе силы вырастить из детей успешных политиков, известных певцов и певиц, востребованных актеров и актрис.

1. Маршелин Бертран — мама Анджелины Джоли

Маршелин Бертран, мама будущей звезды фильмов о Ларе Крофт Анджелины Джоли, тоже мечтала сниматься в кино. В 1971 году Маршелин вышла замуж за начинающего актера Джона Войта, но спустя 9 лет брака пара распалась. Женщина была вынуждена оставить мечты об актерской карьере и посвятила себя воспитанию детей. Сегодня Анджелину Джоли знают не только как успешную актрису, но и как посла доброй воли ООН и маму 6 детей.

2. Энн Данхэм — мама Барака Обамы

Стэнли Энн Данхэм — американский антрополог и мать 44-го президента США Барака Обамы. Энн встретила первую любовь, африканского студента Барака Обаму — старшего, на занятиях по русскому языку на Гавайях. Спустя несколько месяцев после знакомства пара узаконила отношения. И вскоре у них родился сын — Барак Хуссейн Обама. Энн, которой на тот момент было всего 18 лет, пришлось бросить колледж ради ухода за ребенком. Данхэм воспитывала сына одна, пока ее муж продолжал учебу в университете, а через 3 года подала на развод, узнав, что у ее супруга была еще одна законная жена — в Кении. Барак Обама стал не только первым темнокожим президентом в истории США, но и лауреатом Нобелевской премии мира 2009 года.

3. Джудит Энн Хокинс — мама Хэлли Берри

Мать актрисы Хэлли Берри, Джудит Энн Хокинс, работала медсестрой в психиатрической клинике. Отец, Джером Джесси Берри, был работником в той же клинике. Родители Хэлли Берри развелись, когда ей было всего 4 года, и она со своей старшей сестрой Хейди воспитывалась исключительно матерью. Хэлли Берри стала первой темнокожей актрисой в истории кинематографа, получившей «Оскар» за главную женскую роль, а также стала обладательницей престижных наград —"Золотого глобуса" и «Эмми».

4. Ирмелин Инденбиркен — мама Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо является единственным ребенком автора комиксов Джорджа Ди Каприо и секретаря суда Ирмелин Инденбиркен. Когда мальчику исполнился год, Джордж и Ирмелин расстались. Ребенок остался с матерью. После развода женщине приходилось трудиться на нескольких работах, чтобы обеспечить себя и ребенка. Леонардо сегодня знают в мире не только как звезду Голливуда, но и как активного борца за защиту окружающей среды. Так, фонд Leonardo DiCaprio Foundation с 1998 года выделил более $ 30 млн на развитие 70 инновационных экологических проектов в 40 странах.

5. Патрисия Хики — мама Мэрайи Кэри

Мама американской поп-исполнительницы Мэрайи Кэри, Патрисия Хики, была оперной певицей. Ее отец, Альфред Рой Кэри, — аэронавигационным инженером. Родители Мэрайи разошлись, когда ей было три года. Патрисия трудилась на двух работах, чтобы обеспечить семью. Для юной Кэри мама была примером во всем и вдохновила ее тоже стать певицей. Сегодня Мэрайя известна во всем мире не только как обладательница 5 премий «Грэмми», но и как актриса и филантроп. Она является сооснователем детского лагеря в пригороде Нью-Йорка, который позволяет детям из бедных районов изучать искусство. Певица часто собирает и жертвует деньги в благотворительные фонды, которые помогают тяжелобольным детям.

6. Пэтти Маллет — мама Джастина Бибера

Элизабет Патриция «Пэтти» Маллетт является канадской писательницей, продюсером и мамой популярного исполнителя Джастина Бибера. Когда ей было всего 15 лет, она начала отношения с Джереми Бибером, а через 3 года родила будущую звезду мировой поп-сцены. Вскоре после появления ребенка пара рассталась, и Маллетт в одиночку стала воспитывать сына. Будучи ребенком, Джастин Бибер сам научился играть на пианино, барабанах, гитаре и трубе. А в начале 2007 года, когда ему было всего 12, Пэтти Маллетт выложила в интернет запись с песней сына. Это видео сделало мальчика знаменитым. На протяжении своей карьеры Бибер продал около 100 млн пластинок, став самым продаваемым музыкантом в истории Канады.

7. Аманда Дон Корнетт — мама Селены Гомес

Судьба матери актрисы и певицы Селены Гомес немного похожа на историю родителей Бибера. Аманда Дон Корнетт родила дочку в 16 лет от мексиканца Рикардо Джоела Гомеса. Когда Селене было 5 лет, родители развелись. Мать будущей звезды была театральной актрисой. Она одна воспитывала дочь и вдохновила ее на выбор артистической карьеры. Свою популярность Селена Гомес обрела после съемок в нескольких молодежных сериалах на канале «Дисней». А в 17 лет стала известна всему миру как поп-певица. В ноябре 2012 года она была названа женщиной года по американской версии журнала Glamour. Сегодня Селена Гомес знаменита еще и как дизайнер одежды.

8. Донда Уэст — мама Канье Уэста

Родители Канье Уэста развелись, когда ему было всего 3 года. Мать Канье, Донда Уэст, работала учителем английского языка в Университете Чикаго. Она всегда поддерживала сына в его стремлении стать музыкантом. А когда к Канье пришла первая популярность, его мама бросила работу, чтобы помочь сыну, и стала личным менеджером хип-хоп-исполнителя. Первые 6 альбомов Канье Уэста стали платиновыми. Певец получил более 20 премий «Грэмми» и был дважды представлен в ежегодном списке 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

9. Джуди Ло — мама Кейт Бекинсейл

Звезда британского кинематографа Кейт Бекинсейл родилась в семье телевизионного актера Ричарда Бекинсейла и театральной актрисы Джуди Ло. Когда Кейт было 5 лет, ее отец скончался от сердечного приступа. Матери пришлось одной воспитывать дочку, которой она и привила любовь к театру и кино. Кейт с детства мечтала стать писательницей и даже побеждала в нескольких литературных конкурсах со своими работами. Еще в юном возрасте она начала изучать русский язык. Позже поступила на факультет русской филологии в Оксфордском университете, но не окончила его, решив заняться актерской карьерой.

10. Бетти Лу Бредемас — мама Джулии Робертс

У американской актрисы Бетти Лу Бредамас и ее мужа, драматурга Уолтера Робертса, родилось 3 детей: Эрик, Лиза и самая младшая Джулия. Пара часто ссорилась, а когда Джулии Робертс было около 5 лет, ее родители решили развестись. Год спустя Бетти Лу снова вышла замуж — за Майкла Мотса, но отчим оскорблял приемных детей, и их брак вскоре разрушился. Сегодня Джулия Робертс — одна из самых высокооплачиваемых и популярных актрис Голливуда. Она 12 раз возглавляла список самых красивых людей планеты по версии журнала People. При своей огромной востребованности в кино Джулия еще успевает заниматься воспитанием дочери и 2 сыновей.