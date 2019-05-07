10 лучших пород собак для семьи с детьми (Не самый очевидный выбор)
Пожалуй, нет такого ребенка, который не мечтал бы о щеночке. Но родители не спешат выполнять детское желание, и часто причиной отказа становится беспокойство о безопасности детей.
Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки пород (влюбившись в каждую) и выбрали самых спокойных и терпеливых псов, которые вынесут все, что могут придумать дети. А заодно обнаружили, как помирить собачников и кошатников.
Золотистый ретривер
Одна из наиболее популярных пород в мире, и на это есть свои причины. Это верные, активные и семейные в полном смысле этого слова собаки. Они обожают проводить время с людьми и быть в курсе всех дел. Если к вашим детям постоянно приходят гости, вам можно не волноваться, что ретривер проявит агрессию к чужим детям — эти собаки любят заводить новые знакомства. По этой же причине не стоит выбирать эту породу, если вам нужен охранник. Ретривер скорее принесет свою игрушку грабителю и залижет его до смерти, нежели поднимет тревогу.
Плюсы:
- дружелюбны к людям и животным;
- умны;
- легко поддаются дрессировке.
Минусы:
- подвержены линьке;
- требуют долгих прогулок с активными играми;
- плохие охранники;
- большой размер.
Ньюфаундленд
Помните Нану из «Питера Пэна»? Собаку-няньку, которая преданно заботилась о детях и первой подняла тревогу, когда они вылетели из окна вслед за вечно юным сорванцом? Нана была ньюфаундлендом, и это одна из лучших пород для семьи с детьми. Огромные, как медведи, ньюфаундленды в то же время обладают обаянием и терпением плюшевого мишки и стойко выносят даже самые назойливые детские забавы.
Плюсы:
- дружелюбны;
- умны;
- прирожденные няньки;
- легко поддаются дрессировке.
Минусы:
- подвержены линьке;
- на длинной шерсти приносят в дом грязь;
- все обмусолят слюнями.
Лабрадор
Изначально лабрадоры были выведены в качестве помощников рыбакам. Они помогали вытаскивать сети и служили ищейками. Но впоследствии за исключительный ум, дружелюбность и чуткость стали самыми популярными собаками-поводырями и компаньонами. К помощи этой породы также часто прибегают при лечении аутизма. Люди доверяют лабрадорам свою жизнь, и этим сказано все.
Плюсы:
- исключительно умны;
- дружелюбны;
- игривы;
- легко поддаются дрессировке.
Минусы:
- требуют длительных прогулок и упражнений;
- склонны подбирать с земли всякие «аппетитные» штуки вроде собачьих экскрементов или протухшей рыбы;
- не выносят одиночества.
Боксер
Несмотря на устрашающую внешность, боксеры славятся своим добродушием и вселенской терпимостью, когда дело касается детей. Возможно, дело в том, что боксеры остаются в щенячьем возрасте до 3 лет, а игривость и подвижность сохраняют еще дольше, поэтому, как никто другой, понимают детские забавы.
Плюсы:
- добродушны и игривы;
- не требуют сложного ухода;
- терпеливы и снисходительны к детям.
Минусы:
- не выносят одиночества;
- требуют длительных прогулок и тренировок;
- у них самый длинный язык среди всех собачьих пород, и вы убедитесь в этом сами, когда в первый раз вас оближет боксер.
Немецкая овчарка
Немецких овчарок считают злобными и агрессивными. И это действительно так, но только когда дело касается незнакомцев. Членов своей семьи овчарки обожают и становятся отличными няньками для малышей. Этим собакам требуется много прогулок и упражнений, профессиональная дрессировка обязательна с раннего возраста.
Плюсы:
- умны;
- легко поддаются дрессировке;
- склонны опекать и защищать детей.
Минусы:
- не подходят для начинающих собаководов;
- агрессивны к собакам и незнакомым людям;
- очень шумные.
Английский бульдог
Несмотря на то что бульдог выглядит как персонаж из криминальной хроники, за угрожающей и брутальной внешностью скрывается добрый нрав. И хотя эта порода и может проявлять агрессию к другим собакам, людям эти псы позволяют все. Бульдоги довольно ленивы, не любят долгих прогулок и идеально подходят для содержания в квартире.
Плюсы:
- обладают спокойным нравом;
- подходят для начинающих собаководов;
- не требуют долгих прогулок и упражнений.
Минусы:
- склонны к ожирению;
- очень чувствительны к холодной и жаркой погоде;
- обладают повышенным слюноотделением.
Мальтийская болонка
Это очень древняя и благородная порода. Мальтийских болонок упоминал еще Аристотель. Веками они были спутниками знати и признаком роскоши. Миниатюрные и игривые, мальтийские болонки являются одними из лучших комнатных собак-компаньонов. Хотя у них длинная шерсть, животные почти не линяют, а потому их можно рекомендовать завести даже аллергикам.
Болонка станет отличным питомцем для вашего ребенка, но из-за малых размеров она подвержена травмам при неосторожном обращении, поэтому не стоит заводить эту собаку, если в семье есть совсем маленькие дети.
Плюсы:
- веселы и игривы;
- могут жить в квартире без выгула.
Минусы:
- имеют хрупкую конституцию;
- требуют тщательного ухода за шерстью, глазами и ушами.
Неаполитанский мастиф
Изначально выведенные как охранная порода, с течением времени мастифы превратились в семейную собаку-компаньона. Огромные и внушающие ужас одним своим видом, мастифы гарантированно отпугнут от вашего дома злоумышленников. При этом они остаются добродушными и терпимыми, когда дело касается семьи.
Эти гиганты не подходят для содержания в квартире, если, конечно, вы не готовы выделить им отдельную комнату, чтобы они могли вытянуться во весь рост. Но и сидеть на цепи или в вольере тоже не для них. Мастифам лучше всего подойдет частный дом с огороженным участком, который они могли бы патрулировать.
Эта порода не подойдет начинающим собаководам. Великанам нужна твердая рука и ранняя дрессировка. Хотя мастифы никогда специально не обидят ребенка, они могут нечаянно опрокинуть или наступить на малыша, поэтому они не рекомендуются для семей с маленькими детьми.
Плюсы:
- добродушны, обладают спокойным нравом;
- редко лают;
- не требуют длительных прогулок.
Минусы:
- не подходят для содержания в квартире;
- агрессивны к незнакомцам и собакам;
- склонны к метеоризму.
Шарпей
Ну разве можно не влюбиться в этот темно-синий язык, складчатую шкуру и распухший, будто побывавший в пчелином улье нос? Шарпеи необычно выглядят. Но не стоит обманываться их милейшим видом: они довольно трудны в содержании. Эти собаки были выведены в качестве дворцовых охранников в Древнем Китае и сохранили склонность защищать свою семью и территорию от незнакомцев.
Шарпей — собака одного хозяина, но считает своей стаей всю семью и домашних животных, живущих в доме, поэтому будет опекать и защищать их от незнакомцев.
Плюсы:
- подходят для содержания в квартире;
- спокойны и терпеливы;
- мало лают.
Минусы:
- недоверчивы к незнакомцам;
- короткая колючая шерсть может вызывать аллергию.
Русский черный терьер
Как только не называют эту породу: собака Сталина, медвежий шнауцер, черные жемчужины России. Русских черных терьеров вывели кремлевские кинологи в конце 1940-х — начале 1950-х. В создании породы поучаствовали ризеншнауцер, ротвейлер, эрдельтерьер, кавказская овчарка и ньюфаундленд.
Изначально черных терьеров планировали использовать в качестве пограничной собаки, но благодаря своему уму, обучаемости и спокойному характеру черныши оказались востребованы в полиции, в терапии и стали отличными собаками-компаньонами.
Черные терьеры настолько умны, что это даже пугает. Если вы не готовы держать в доме собаку, которая умнее вас, забудьте про эту породу. Эти медведи обожают своего хозяина и опекают всех членов его семьи, но настороженно относятся к незнакомцам.
Плюсы:
- умны и легко поддаются дрессировке;
- обладают спокойным характером;
- молчаливы и лают только по необходимости.
Минусы:
- настороженно относятся к незнакомцам;
- не подходят для начинающих собаководов;
- упрямы.
Бонус: собаки, которые отлично уживаются с кошками
- лабрадор;
- бигль;
- кавалер-кинг-чарльз-спаниель;
- мальтийская болонка;
- бишон фризе;
- померанский шпиц;
- ши-тцу;
- боксер;
- австралийская овчарка;
- японский хин;
- кокер-спаниель;
- йоркширский терьер;
- пекинес.
Фото на превью Nosivad/Reddit