10 лучших пород собак для семьи с детьми (Не самый очевидный выбор)

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Пожалуй, нет такого ребенка, который не мечтал бы о щеночке. Но родители не спешат выполнять детское желание, и часто причиной отказа становится беспокойство о безопасности детей.

Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки пород (влюбившись в каждую) и выбрали самых спокойных и терпеливых псов, которые вынесут все, что могут придумать дети. А заодно обнаружили, как помирить собачников и кошатников.

Золотистый ретривер

Одна из наиболее популярных пород в мире, и на это есть свои причины. Это верные, активные и семейные в полном смысле этого слова собаки. Они обожают проводить время с людьми и быть в курсе всех дел. Если к вашим детям постоянно приходят гости, вам можно не волноваться, что ретривер проявит агрессию к чужим детям — эти собаки любят заводить новые знакомства. По этой же причине не стоит выбирать эту породу, если вам нужен охранник. Ретривер скорее принесет свою игрушку грабителю и залижет его до смерти, нежели поднимет тревогу. Плюсы: дружелюбны к людям и животным;

умны;

легко поддаются дрессировке. Минусы: подвержены линьке;

требуют долгих прогулок с активными играми;

плохие охранники;

большой размер.

Ньюфаундленд

Помните Нану из «Питера Пэна»? Собаку-няньку, которая преданно заботилась о детях и первой подняла тревогу, когда они вылетели из окна вслед за вечно юным сорванцом? Нана была ньюфаундлендом, и это одна из лучших пород для семьи с детьми. Огромные, как медведи, ньюфаундленды в то же время обладают обаянием и терпением плюшевого мишки и стойко выносят даже самые назойливые детские забавы. Плюсы: дружелюбны;

умны;

прирожденные няньки;

легко поддаются дрессировке. Минусы: подвержены линьке;

на длинной шерсти приносят в дом грязь;

все обмусолят слюнями.

Лабрадор

Изначально лабрадоры были выведены в качестве помощников рыбакам. Они помогали вытаскивать сети и служили ищейками. Но впоследствии за исключительный ум, дружелюбность и чуткость стали самыми популярными собаками-поводырями и компаньонами. К помощи этой породы также часто прибегают при лечении аутизма. Люди доверяют лабрадорам свою жизнь, и этим сказано все. Плюсы: исключительно умны;

дружелюбны;

игривы;

легко поддаются дрессировке. Минусы: требуют длительных прогулок и упражнений;

склонны подбирать с земли всякие «аппетитные» штуки вроде собачьих экскрементов или протухшей рыбы;

не выносят одиночества.

Боксер

Несмотря на устрашающую внешность, боксеры славятся своим добродушием и вселенской терпимостью, когда дело касается детей. Возможно, дело в том, что боксеры остаются в щенячьем возрасте до 3 лет, а игривость и подвижность сохраняют еще дольше, поэтому, как никто другой, понимают детские забавы. Плюсы: добродушны и игривы;

не требуют сложного ухода;

терпеливы и снисходительны к детям. Минусы: не выносят одиночества;

требуют длительных прогулок и тренировок;

у них самый длинный язык среди всех собачьих пород, и вы убедитесь в этом сами, когда в первый раз вас оближет боксер.

Немецкая овчарка

Немецких овчарок считают злобными и агрессивными. И это действительно так, но только когда дело касается незнакомцев. Членов своей семьи овчарки обожают и становятся отличными няньками для малышей. Этим собакам требуется много прогулок и упражнений, профессиональная дрессировка обязательна с раннего возраста. Плюсы: умны;

легко поддаются дрессировке;

склонны опекать и защищать детей. Минусы: не подходят для начинающих собаководов;

агрессивны к собакам и незнакомым людям;

очень шумные.

Английский бульдог

Несмотря на то что бульдог выглядит как персонаж из криминальной хроники, за угрожающей и брутальной внешностью скрывается добрый нрав. И хотя эта порода и может проявлять агрессию к другим собакам, людям эти псы позволяют все. Бульдоги довольно ленивы, не любят долгих прогулок и идеально подходят для содержания в квартире. Плюсы: обладают спокойным нравом;

подходят для начинающих собаководов;

не требуют долгих прогулок и упражнений. Минусы: склонны к ожирению;

очень чувствительны к холодной и жаркой погоде;

обладают повышенным слюноотделением.

Мальтийская болонка

Это очень древняя и благородная порода. Мальтийских болонок упоминал еще Аристотель. Веками они были спутниками знати и признаком роскоши. Миниатюрные и игривые, мальтийские болонки являются одними из лучших комнатных собак-компаньонов. Хотя у них длинная шерсть, животные почти не линяют, а потому их можно рекомендовать завести даже аллергикам. Болонка станет отличным питомцем для вашего ребенка, но из-за малых размеров она подвержена травмам при неосторожном обращении, поэтому не стоит заводить эту собаку, если в семье есть совсем маленькие дети. Плюсы: веселы и игривы;

могут жить в квартире без выгула. Минусы: имеют хрупкую конституцию;

требуют тщательного ухода за шерстью, глазами и ушами.

Неаполитанский мастиф

Изначально выведенные как охранная порода, с течением времени мастифы превратились в семейную собаку-компаньона. Огромные и внушающие ужас одним своим видом, мастифы гарантированно отпугнут от вашего дома злоумышленников. При этом они остаются добродушными и терпимыми, когда дело касается семьи. Эти гиганты не подходят для содержания в квартире, если, конечно, вы не готовы выделить им отдельную комнату, чтобы они могли вытянуться во весь рост. Но и сидеть на цепи или в вольере тоже не для них. Мастифам лучше всего подойдет частный дом с огороженным участком, который они могли бы патрулировать. Эта порода не подойдет начинающим собаководам. Великанам нужна твердая рука и ранняя дрессировка. Хотя мастифы никогда специально не обидят ребенка, они могут нечаянно опрокинуть или наступить на малыша, поэтому они не рекомендуются для семей с маленькими детьми. Плюсы: добродушны, обладают спокойным нравом;

редко лают;

не требуют длительных прогулок. Минусы: не подходят для содержания в квартире;

агрессивны к незнакомцам и собакам;

склонны к метеоризму.

Шарпей

Ну разве можно не влюбиться в этот темно-синий язык, складчатую шкуру и распухший, будто побывавший в пчелином улье нос? Шарпеи необычно выглядят. Но не стоит обманываться их милейшим видом: они довольно трудны в содержании. Эти собаки были выведены в качестве дворцовых охранников в Древнем Китае и сохранили склонность защищать свою семью и территорию от незнакомцев. Шарпей — собака одного хозяина, но считает своей стаей всю семью и домашних животных, живущих в доме, поэтому будет опекать и защищать их от незнакомцев. Плюсы: подходят для содержания в квартире;

спокойны и терпеливы;

мало лают. Минусы: недоверчивы к незнакомцам;

короткая колючая шерсть может вызывать аллергию.

Русский черный терьер

Как только не называют эту породу: собака Сталина, медвежий шнауцер, черные жемчужины России. Русских черных терьеров вывели кремлевские кинологи в конце 1940-х — начале 1950-х. В создании породы поучаствовали ризеншнауцер, ротвейлер, эрдельтерьер, кавказская овчарка и ньюфаундленд. Изначально черных терьеров планировали использовать в качестве пограничной собаки, но благодаря своему уму, обучаемости и спокойному характеру черныши оказались востребованы в полиции, в терапии и стали отличными собаками-компаньонами. Черные терьеры настолько умны, что это даже пугает. Если вы не готовы держать в доме собаку, которая умнее вас, забудьте про эту породу. Эти медведи обожают своего хозяина и опекают всех членов его семьи, но настороженно относятся к незнакомцам. Плюсы: умны и легко поддаются дрессировке;

обладают спокойным характером;

молчаливы и лают только по необходимости. Минусы: настороженно относятся к незнакомцам;

не подходят для начинающих собаководов;

упрямы.

Бонус: собаки, которые отлично уживаются с кошками

лабрадор;

бигль;

кавалер-кинг-чарльз-спаниель;

мальтийская болонка;

бишон фризе;

померанский шпиц;

ши-тцу;

боксер;

австралийская овчарка;

японский хин;

кокер-спаниель;

йоркширский терьер;

пекинес.