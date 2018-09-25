10 известных папаш, которые доказали, что знаменитости могут быть лучшими отцами на планете

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За время написания этой статьи автор воскликнул «Какая милота!» 10 раз: ровно по количеству героев. А ведь правда, кто бы мог подумать, что из суровой звезды «Форсажа» получится такой классный и чуткий папа. Да и про то, что Брэдли Купер станет так охотно возиться со своей дочуркой, никто не догадывался.

AdMe.ru собрал самые очаровательные фотографии знаменитых папаш вместе с их малышами и убедился: смотреть на эти фотографии без умиления ну просто невозможно!

1. Брэдли Купер

В 2017 году один из главных красавчиков Голливуда стал папой: топ-модель Ирина Шейк подарила ему дочь по имени Лея. Несмотря на большое количество работы, актер успевает проводить много времени с дочерью — его частенько видят прогуливающимся вместе с малышкой по улицам или на вылазках на природу. Говорят, девочка с возрастом все больше становится похожей на Купера. А вы как думаете?

2. Дмитрий Маликов

Что нужно родителям, чьи дети уже выросли, а сил и энергии еще хватает? Еще один ребенок! Так и решили певец Дмитрий Маликов и его жена Елена, в семье которых совсем недавно появился сын Марк. У супругов уже есть взрослая дочь Стефания, которая в настоящий момент учится в университете. Фотографии певца с малышом на руках растрогали половину интернета - перед такой милотой устоять и правда невозможно. Кстати, малыш уже успел появиться в клипе своего знаменитого папы. Кто знает, быть может, он пойдет по его стопам и станет таким же талантливым музыкантом.

3. Джон Ледженд

В одной из самых ярких пар Голливуда (супруга Ледженда — модель Крисси Тейген) растут двое малышей: дочь Луна и сын Майлз. И, кажется, певец не отходит от своих детей ни на миг: то играет, то резвится с ними в бассейне, то убаюкивает перед сном. Если бы не эти очаровательные снимки с малышами, вряд ли бы певец набрал почти 9 млн подписчиков, согласны? «Рождение детей сблизило нас больше, чем когда-либо. Мы стали настоящей командой. Когда у вас есть такая цель, как воспитание детей, это объединяет», — рассказал певец в одном из своих интервью. Также он поделился, что обязанности супруги стараются разделять поровну и благодаря этому успевают уделить время и себе, и друг другу. Всем бы таких понимающих мужей!

4. Принц Уильям

Еще каких-то 30–40 лет тому назад наследники британского престола старались не проявлять теплых родительских чувств на публике, но сейчас все иначе. Можно частенько увидеть, как принц Уильям провожает своих детей в школу и в детский сад, как нянчится с ними во время мероприятий да или просто берет на руки. В том, что будущий король Англии помогает своей супруге с малышами, сомневаться не приходится, и недавний случай стал ярким тому доказательством: после рождения своего младшего сына Луи Уильям чуть не заснул во время службы в церкви. Принц часто посещает больницы, школы и другие организации, где он иногда делится с журналистами подробностями взросления своих собственных детей. Так все узнали, что принц Джордж обожает динозавров, а принцесса Шарлота очень любит танцевать и наряжаться в розовые вещи. Разве это не здорово, когда папы знают такие маленькие, но важные детали о своих малышах?

5. Брюс Уиллис

Из «крепкого орешка» получился прекрасный папа: от первого брака с Деми Мур у актера есть три взрослые дочери, а во втором браке с моделью Эммой Хеминг Брюс снова стал счастливым отцом... девочек! Их зовут Эвелин и Рэй (родились, соответственно, в 2012 и 2014 году). Знаменитый папа проводит массу времени со своими малышками: играет, путешествует с ними и даже временами выступает в качестве модели для маникюра. Такого отца-молодца еще поискать!

6. Вин Дизель

У звезды «Форсажа» трое детей: две дочки и сын. Все свое свободное время актер посвящает семье и признается, что с появлением в семье детей стал куда сентиментальнее. «Я наблюдаю, как они растут, что видят, знают и понимают, и мне кажется, что это поколение намного умнее нашего», — говорит актер. Дизель частенько делится со своими подписчиками (их у него аж 51 млн) семейными снимками и видеороликами. А когда актер удостоился чести оставить отпечатки своих рук и ног у Китайского театра Граумана на Голливудском бульваре, то он взял на церемонию и своих малышей, они также оставили отпечатки своих пальчиков.

7. Джимми Киммел

Джимми Киммел не только талантливый телеведущий с неповторимым чувством юмора, но и отличный семьянин: у него четверо детей. Младшему сыну, Уильяму, пришлось пережить две сложные операции на сердце. Киммел пропустил свое шоу, чтобы поддержать семью в этот непростой момент, но вскоре вернулся и обрадовал зрителей, что с малышом все в порядке. Если верить фотографиям, Джимми пишет вместе с детьми монологи к своему шоу, хозяйничает с ними на кухне и просто весело проводит время. С таким папой никогда не соскучишься!

8. Мариано ди Вайо

Один из самых красивых мужчин мира, итальянский актер, блогер, дизайнер обуви и модель Мариано ди Вайо еще и счастливый отец двоих маленьких сыновей. Мариано выкладывает в своем инстаграме снимки с детьми, и получаются они очень милыми. Ну как не растрогаться от такой идиллии? «Самый большой подарок, который я получил от Бога, — это радость быть мужем и отцом», — вот так просто отзывается о своей новой роли этот очаровательный итальянец. Еще бы, любовь к детям и семье заложена у жителей Апеннин буквально в крови.

9. Баста

Папины дочки — это о семье Василия Вакуленко (он же рэпер Баста). Своих дочерей певец обожает и меняется буквально на глазах, оказавшись рядом с ними. Баста говорит, что для него отыграть концерт гораздо проще, чем нянчиться с маленькими детьми, но он очень рад всем тем изменениям в жизни, которые наступили с появлением детей. Однажды музыкант даже написал песню о своей любви к дочерям, но и те не остались в долгу — они перепели композицию папы на свой лад, а видео с их исполнением стало чуть ли не самым популярным в профиле артиста.

10. Адам Левин

Еще один счастливый папа двух дочерей — фронтмен и вокалист группы Maroon 5 Адам Левин. Супруга музыканта, модель Бехати Принслу, забеременела второй дочкой меньше чем через год после рождения первой. Адам говорит, что находит отцовство прекрасным, и уверяет, что обнаружил в себе множество инстинктов, которые спали, а при рождении детей включились. «Я хочу много детей. В хаосе чувствую себя прекрасно». Что ж, пожелаем паре удачи в этих грандиозных планах.