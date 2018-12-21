10 историй о том, почему люди остаются в несчастливых отношениях

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Психологи всего мира задумываются над вопросом о том, почему некоторые люди изо всех сил пытаются сохранить отношения, в которых несчастливы. Конечно, большая часть пар не расходятся из-за детей или имущества, не желая навредить первым и делить второе, но бывают и иные причины, например страх одиночества или перемен. Чтобы узнать, что же еще удерживает людей в токсичных отношениях, мы спросили у нескольких мужчин и женщин, почему они не разрывали брак даже тогда, когда отрицательные моменты перевешивали положительные.

Мы в редакции AdMe.ru опросили людей, бывавших в подобной ситуации и с их разрешения делимся этими рассказами. Возможно, какие-то из их проблем можно было уладить, вовремя обратившись за помощью или просто решившись на разговор с любимым человеком. Или, наоборот, героям наших историй не нужно было терпеть, ожидая перемен к лучшему, а стоило сделать решительный шаг к новой, счастливой жизни.

Мои родители расстались, когда мне было 5 лет. И моя мать, оставшись одна, практически с первого же дня после развода начала искать нового мужа, потому что ее воспитали в духе «одинокая женщина — ущербная женщина». То же внушалось и мне, поэтому я должна была готовиться к роли идеальной женщины, которая из кожи вон лезет ради мужа. Мать учила меня готовить, шить, убираться, а в 10 лет подсунула книгу о том, откуда берутся дети. Я вышла замуж в 20 лет за сына маминой подруги. Через месяц после свадьбы он изменил, о чем тут же мне и сообщил, сказав, что «мужик должен быть охотником, а баба — сидеть дома и терпеть». В течение нескольких лет он регулярно ходил «на охоту», а я варила борщи и старалась всегда хорошо выглядеть (как в фильме «Степфордские жены»), следуя заветам матери, чтобы только не стать «ущербной женщиной». В конце концов он ушел от меня — как я потом узнала, к женщине, которая больше всего на свете любила рыбалку и походы и совсем не красилась. М., 28 лет

Это был мой второй брак, а первый закончился не очень хорошо: мы с бывшим мужем делили практически каждую ложку. Причем до развода ничего не предвещало беды, мой первый супруг был вполне адекватным и щедрым человеком, я и подумать не могла, что мы дойдем до такого. Видимо, где-то в глубине души я боялась повторения ситуации, которая стоила мне немало нервов, и не решалась разорвать изжившие себя отношения во втором браке. Чем все закончилось? Он нашел другую женщину и ушел, сказав, что уже довольно давно не испытывал ко мне никаких чувств, кроме дружеских. Делить мы ничего не стали. М., 36 лет

Я жил со своей женой из жалости. Она была очень хорошим человеком, очень доброй, помогала детским домам, приютам и еще бог знает кому, никогда ни про кого не сказала плохого слова. И меня очень любила, обхаживала, можно сказать. Мне казалось, что я буквально совершу преступление, если брошу ее, что она без меня пропадет в этом злом и жестоком мире, и чувствовал себя настоящим Суперменом. Как потом оказалось, она тоже жила со мной из жалости, считая, что я совершенно беспомощен в быту. В одном из детских домов она познакомилась с парнем, тоже волонтером, но не уходила от меня, пока тот не настоял на том, чтобы рассказать мне все. Сейчас я дружу с ними обоими и даже стал крестным их сына. И., 30 лет

Я очень долго была одна — так получилось, что все мои отношения не длились более пары месяцев. Замуж я вышла только в 30 лет, да и то потому, что боялась на всю жизнь остаться в одиночестве, а он, судя по всему, просто искал домохозяйку, которая заменила бы ему умершую недавно мать. У нас даже свадьбы не было, просто пошли и расписались. Через месяц я забеременела, беременность была тяжелой, поэтому было не до размышлений о чувствах и тому подобных вещах. Ребенок родился не очень здоровым, отцу до него не было почти никакого дела, но я не решалась на развод все из-за того же страха остаться одной. Через пару лет, когда здоровье моего сына поправилось, я собрала вещи и уехала к родителям, а потом подала на развод. Самое смешное, что он даже не понял, почему. С., 35 лет

Помните один из эпизодов «Секса в большом городе», где Кэрри встречалась с парнем, у которого была очень клевая семья? Вот у меня было почти то же самое. Я недавно переехала в новый город и на «быстром свидании» познакомилась с симпатичным и начитанным парнем. Мы повстречались месяц, и он пригласил меня на семейное торжество. Это были самые прекрасные люди в мире, и мы тут же подружились с его сестрой. Еще через месяц мы начали жить вместе, и оказалось, что он ничего не умеет делать по дому, а все решения (даже по работе) он принимает, только посоветовавшись с мамой. Я прожила с ним год, но потом все-таки не вытерпела и решила уйти. Его сестра, кстати, была на моей стороне. Сейчас, думая о том, почему я не ушла раньше, я прихожу к выводу, что просто боялась потерять единственных близких знакомых в этом городе. О., 25 лет

Это не моя история, а история моей мамы. Наш отец был, мягко говоря, не самым лучшим человеком в мире. Нет, он не бил маму, не оскорблял и даже не пил и не курил. Но он был, если можно так сказать, клиническим лентяем. За всю свою жизнь он проработал, может быть, пару лет, а остальное время провел на диване с книжкой, не замечая людей вокруг. У меня есть еще брат и сестра, поэтому матери приходилось управляться с тремя детьми (четырьмя, если считать отца, который и дома ничего не делал) и работать. Когда я выросла, а отец умер, я спросила у мамы, почему она не развелась с ним. Она ответила, что жила с ним ради детей, чтобы не оставлять их без отца, да и он «не пил и не бил». Я ничего не сказала маме, но подумала, что отца у нас все равно не было. П., 24 года

Наверное, это прозвучит странно, но я не расставался с бывшей женой из-за чувства собственничества. Она была очень красивой, но не очень умной. Книжкам предпочитала глянцевые журналы, а хорошим фильмам — глупые комедии со странным юмором. Но она была отличной хозяйкой, умела вкусно готовить и все такое. Я любил с нею выходить куда-то, и мне нравилось, что другие парни сворачивали шеи, глядя на нее. Я понял, что не люблю ее, через месяц после свадьбы, но мысль о том, что эта красота достанется еще кому-то, буквально выводила из себя. Через 3 года после свадьбы я встретил обычную внешне, но очень умную девушку, и мы разошлись с женой. К ее чести надо сказать, что ушла она спокойно. Честно признаться, я думаю, что она и не поняла толком, что произошло. И., 41 год

Прошло 10 лет с того момента, как мы расстались после 5 лет, проведенных в несчастливых отношениях. Нас фактически свели наши родители, а мы особо и не сопротивлялись, потому что были довольно инфантильными. Нам купили квартиру и отправили туда жить, через год у нас родился ребенок, который, честно говоря, не особо-то и был нам нужен. Я не была особенно несчастной, но и счастливой тоже; у него, скорее всего, было так же. Иногда я говорила маме, что хочу жить без мужа, но она отвечала, что прекратит помогать материально (а она фактически нас содержала) и мне придется самой работать. Мы развелись, когда муж встретил свою бывшую одноклассницу, которую, как оказалось, когда-то очень любил и ушел, не претендуя ни на квартиру, ни на ребенка. Е., 39 лет

Мы поженились, что называется, по большой любви. 5 лет прожили душа в душу, родились 2 детей, все было хорошо. В один момент она вдруг поменялась, стала раздражительной, постоянно была в плохом настроении. Я пытался узнать, в чем дело, потому что мои чувства к ней не изменились, но чем больше я спрашивал, тем больше она замыкалась. Однажды она все-таки сдалась и сказала, что встретила на работе другого мужчину и у них роман. Мы поговорили, и она пообещала, что расстанется с ним, а я ее простил, потому что любил. Жена разошлась с ним, но я не смог забыть измену, и это мешало мне спокойно жить дальше, ведь доверия больше не было. В итоге через год я подал на развод, хотя чувства к ней остались. С., 39 лет