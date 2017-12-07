10 интимных фотографий рождения новой жизни, на которых мамы поддерживают своих дочерей

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Huffington Post вместе с International Association of Professional Birth Photographers сделали невероятную подборку фото, запечатлевших роды молодых женщин, которых в это время поддерживали их мамы. Для самих фотографов, ставших свидетелями трогательных моментов заботы матери о дочери, которая сама только-только стала мамой, эти съемки тоже были очень эмоциональными. Мы в AdMe.ru не смогли удержаться и публикуем эту подборку вместе с комментариями самих авторов снимков.

1.

«Мама так трогательно заботилась о своей дочери, у которой были схватки, что я расплакалась».

2.

«Момент особой близости между новой мамой и новой бабушкой — бабушка говорит дочери, как гордится ею».

3.

«Я не могла сдержать слез. Какие любящие отец и мать!»

4.

«Ивон провела со своей дочерью Даниэль все время родов — от начала до конца».

5.

«Меня невероятно тронуло, как мать поддерживала свою дочь. Она точно знала, как сделать так, чтобы ее дочери было комфортнее. Она массировала ей спину и следила, чтобы она поела, ведь ей нужны были силы, чтобы родить. Прекрасная команда!»

6.

«В эту длинную ночь она отдала своей дочери все силы. Теперь все было позади. Она падает на спину совершенно обессиленная, эмоции переполняют ее. А я едва могу удержать камеру».

7.

«Когда доктор объявил пол ребенка, все подпрыгнули с ликующим криком: „Это мальчик!“ — а мать заплакала и посмотрела на свою дочь, теперь тоже мать, с невыразимой любовью и обожанием».

8.

«Мама прекрасно справилась с родами, она была такой сильной все это время. У ребенка была небольшая плечевая дистоция, но она справилась великолепно! Она родила девочку в ванной, и как только бабушка увидела ребенка, она тут же расплакалась. Волнение на их лицах, когда они взглянули друг на друга, невозможно было описать словами!»

9.

«Это фото сделано после родов. Мать баюкает свою дочь. Момент удивительной нежности в их отношениях».

10.