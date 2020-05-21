10+ гармоничных звездных пар, о разнице в возрасте которых мало кто задумывается

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Несколько лет назад американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось: идеальная разница в возрасте супругов составляет 1 год. По мнению специалистов, в этом случае вероятность развода минимальна — всего 3 %. Но любовь, как известно, побеждает все, и ей ничего не стоит опровергнуть все научные теории.

Мы в AdMe.ru убеждены: если в паре кто-то намного старше, это вовсе не помеха для семейного счастья. А порой возраст влюбленных даже нельзя определить на глаз, и этому есть подтверждение среди знаменитостей.

1. Эльза Патаки и Крис Хемсворт

Крис и Эльза познакомились, а потом и поженились, еще будучи неизвестными широкой публике. Как призналась Патаки, она влюбилась в голос Хемсворта, услышав его по телефону. Но даже придя к славе, супруги сумели сберечь свои чувства и часто радуют поклонников теплыми семейными фото.

2. Жерар Пике и Шакира

История любви колумбийской певицы и испанского футболиста началась в 2010 году перед чемпионатом мира по футболу в ЮАР. Тогда Шакира исполняла песню «Waka Waka», а Жерар вместе с другими игроками снимался в клипе. Как она призналась позже, Пике сказал: «Я собираюсь выиграть этот чемпионат, чтобы встретиться с тобой в финале». И он выиграл.

3. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Райан и Блейк талантливо сыграли влюбленных на экране, снявшись в блокбастере «Зеленый фонарь». Позже между актерами вспыхнули настоящие чувства. В 2012 году состоялась тайная свадьба голливудской пары.

4. Камила Алвес и Мэттью Макконахи

Голливудский актер и бразильская модель встретились в одном из ресторанов Лос-Анджелеса в 2006 году. В тот день Камила отмечала свой день рождения. Мэттью был покорен красотой этой великолепной девушки и, недолго думая, подошел познакомиться с ней. Сейчас у счастливой пары уже трое детей.

5. Амаль и Джордж Клуни

Джордж и Амаль познакомились в довольно романтической обстановке — на озере Комо в компании общих друзей. Очень долго пара не афишировала свой роман, но в 2014 году влюбленные устроили пышное свадебное торжество и оказались на обложке журнала People.

6. Джей-Зи и Бейонсе

Поначалу эту влиятельную чету связывали чисто дружеские отношения. Позже они переросли в плодотворное сотрудничество. Джей-Зи всего за несколько минут придумал песню «Crazy in Love», которая стала первым хитом Бейонсе. Но уже на церемонии вручения премии MTV в 2004 году они появились как пара, а 4 годами позже сыграли скромную свадьбу.

7. Джеки Эйнсли и Гай Ричи

Известный режиссер и очаровательная модель впервые встретились на светском ужине у общих знакомых. В 2015 году счастливая пара сочеталась браком в поместье графства Уилтшир. Торжество было таким масштабным, что его сравнивали с церемонией вручения «Оскара».

8. Хилари и Алек Болдуин

Алек и Хилари познакомились в 2011 году, случайно оказавшись за соседними столиками в кафе. Избранница актера работала инструктором по йоге в нью-йоркской студии. В тот вечер она ужинала с подругами. Узнав звезду, девушка незамедлительно решила подойти к Болдуину и выразить свое восхищение его талантом. На следующий год они поженились, а сейчас у пары уже трое детей.

9. Пенни Ланкастер-Стюарт и Род Стюарт

Музыкант и модель, которая позже переквалифицировалась в фотографа, познакомились в далеком 1999 году и встречались до свадьбы долгих 8 лет. Сейчас у пары есть 2 сына.

10. Джефф Голдблюм и Эмили Ливингстон

Голливудский актер и канадская гимнастка встретились в 2011 году. Через 3 года они отправились в романтическое путешествие на Гавайи, где Джефф сделал возлюбленной предложение. У пары есть двое детей.

11. Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем

История любви этой пары началась в 2010 году на музыкальном фестивале. Знаменитости сразу понравились друг другу, к тому же их объединило британское чувство юмора. Сейчас Джейсон и Роузи воспитывают маленького сына.