10 фактов, доказывающих, что младенцы обладают силой, которая и не снилась супергероям

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В мире существуют тысячи всевозможных языков, однако слово «мама» почти на всех звучит одинаково. И все потому, что его «выбрали» сами младенцы. Оказывается, из-за особенностей развития человеческой речи и артикуляции звуки «м» и «а» проще всего выговорить, поэтому именно их маленькие дети и произносят раньше остальных. Благодаря этому и появилось слово. А знаете ли вы, почему младенцы все тянут в рот и часто хотят есть?

AdMe.ru подготовил для вас 10 фактов о новорожденных детях и тех малышах, которые только готовятся появиться на свет.

Почему младенцы плачут по ночам, если они не голодны и чувствуют себя хорошо?

Есть мнение, что младенцы плачут по ночам для того, чтобы не дать родителям зачать еще одного ребенка. Автор теории Дэвид Хейг предполагает, что подобное «умение» выработалось у младенцев в процессе эволюции, поскольку отсутствие у матери других детей увеличивало выживаемость. Кроме того, по мнению Хейга, определенные гены, полученные от матери или отца, решают, будет ли плакать ребенок по ночам. Если они получены от матери, то младенец будет заинтересован в еще одной беременности и не побеспокоит родителей в течение ночи, а если от отца, то нет, поскольку (опять же, по предположению Дэвида Хейга) отец, а точнее его гены, не уверен в том, что следующая беременность наступит от него же.

Как развивается мозг новорожденного?

Мозг ребенка после рождения растет очень быстро: в течение первых 3 месяцев жизни он достигает 50 % от объема мозга взрослого человека. Однако, уже находясь в утробе, ребенок способен познавать окружающий мир: ученые считают, что плод реагирует на яркие вспышки света и учится узнавать не только голос матери, но и, к примеру, ее любимую песню.

Почему мы не помним события раннего детства?

«Инфантильная амнезия» — так на научном языке называется феномен, из-за которого мы не способны вспомнить первые годы своей жизни. У ученых нет единого мнения о причинах этого явления, однако проведенное исследование показало: скорее всего, происходит это из-за более быстрого, чем у взрослых, процесса формирования новых клеток мозга, которые вытесняют старые, хранящие первые воспоминания.

Почему если положить новорожденного на живот матери, то он сам найдет грудь?

Если в течение первого часа жизни положить новорожденного на живот матери, то он самостоятельно найдет грудь. Все дело в том, что соски матери пахнут точно так же, как и амниотическая жидкость, в которой ребенок плавает во время нахождения в утробе матери. Кстати, вкусовые пристрастия человека начинают формироваться еще в процессе развития плода: так, например, по мнению ученых, околоплодные воды могут получить вкус чеснока, если мать употребляла его в пищу. Кроме того, когда ребенок начинает есть взрослую еду, его может притягивать аромат блюд, которыми мать питалась во время беременности.

Как младенцы видят мир в первые несколько дней жизни?

Новорожденные дети видят окружающий мир в черно-бело-серой гамме. Кроме того, они близоруки и предметы, расположенные дальше чем на 30 см от них, воспринимают как размытое пятно. Лучше всего они различают лица и предметы, находящиеся на расстоянии от 20 до 25 см от их глаз, то есть примерно на том расстоянии, на котором от них находится лицо матери, кормящей грудью. Происходит это потому, что бинокулярное зрение, то есть способность сводить вместе 2 изображения, получаемых мозгом от правого и левого глаза, только формируется.

Дети могут оставаться в организме матери навсегда

Дети могут жить в мозге матери в самом прямом смысле. Ученые исследовали мозг 59 женщин, скончавшихся в возрасте от 32 до 101 года, и у 37 из них обнаружили следы мужской Y-хромосомы, которая могла появиться только во время беременности, в течение которой плод поделился с матерью своими клетками. Такое явление называется микрохимеризм: клетки плода проникают через плаценту в материнский организм и создают там свои клоны. Причем сохраняться они могут на долгие годы: самой старой женщине, в мозге которой была найдена мужская хромосома, было 94 года.

Ребенок способен вылечить сердце матери

Исследование, проведенное на лабораторных мышах, позволило сделать одно важное открытие: стволовые клетки плода способны восстанавливать поврежденный после перенесенного инфаркта миокард матери. Хина Шондри, проводившая исследование, считает, что таким образом плод излечивает материнский организм, а значит, увеличивает собственные шансы на выживание. И хотя говорить о том, что подобный механизм существует и у людей, рано, однако наличие клеток плода в организме матери, о которых писалось выше, свидетельствует в пользу такой теории.

Почему дети все тянут в рот?

В течение первых 7 месяцев жизни дети не могут познавать окружающий мир с помощью пальцев: они способны схватить какую-то вещь, но мелкая моторика рук еще не развита до такой степени, чтобы можно было погладить, сжать или еще как-то исследовать вещь. Однако управлять языком и губами ребенок умеет хорошо, поэтому для исследования окружающих предметов использует рот — иными словами, тянет туда все, что попадется под руку.

Почему младенцы так много спят?

Мозг младенцев использует более 50 % глюкозы, которая поступает в организм вместе с едой, тогда как мозг взрослого человека — всего 20 %. По мнению ученых, этот факт является одной из причин того, что маленькие дети много времени проводят во сне: когда человек спит, процесс усвоения глюкозы идет намного эффективнее.

Почему дети часто едят?

Желудок новорожденного по размеру сопоставим с фундуком. Именно поэтому малыши едят так часто: для большого количества еды просто нет места. Но увеличивается этот орган довольно быстро: уже через 2 недели он становится таким же, как крупное куриное яйцо. А вот необходимость в частом приеме пищи сохраняется до 6-го месяца жизни.