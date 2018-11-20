10 фактов для тех, кто хочет знать все на свете, и даже немного больше

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Вы знаете, что если сложить лист бумаги определенное количество раз, то его размер может быть больше, чем у всей видимой Вселенной? А что на нашей планете есть по-настоящему бессмертные существа? Или, например, задумывались ли вы о том, почему синяк меняет цвет? Если вы хотите узнать ответы на эти вопросы и рассказать детям несколько удивительных фактов о нашем невероятном мире, то эта статья — для вас.

AdMe.ru собрал для вас 10 вопросов с ответами, которые помогла найти наука.

Почему мокрая ткань выглядит темнее сухой?

Если вода попадает на любой пористый материал, то на его поверхности образуется пленка. Сама по себе она не меняет цвет материала, однако меняет его восприятие, поскольку не дает части света, попавшего на поверхность, «вернуться» к нашим глазам. Но как мы определяем цвет предмета? Чтобы мы смогли увидеть, например, платье, свет должен попасть на его поверхность, отразиться от нее, пройти через наш зрачок и хрусталик и оказаться на сетчатке. Это же объясняет и то, почему мы не можем видеть в полной темноте (кошки, кстати, тоже). Как мы знаем, белый свет состоит из видимого для нас спектра, включающего красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета. И если ткань, в которую окрашена вещь, поглощает все цвета за исключением, допустим, красного, то одежда будет именно такого цвета.

Почему снег хрустит под ногами?

Приятный хруст снега под ногами — это не что иное, как звук ломающихся снежинок. Снежный покров, который состоит не только из этих хрупких кристаллов, но и из воздуха, уплотняется под нашим давлением, и они ломаются, издавая характерный звук. Вы наверняка обращали внимание на то, что скрип снега под ногами бывает только в морозную погоду, а если температура близка к нулю, то не слышно почти ничего. Дело в том, что при более низких температурах на поверхности снежинки образуется очень тонкий слой воды, а вот при, допустим, −1 °С — довольно значительный. Этот слой воды буквально заглушает звук ломающихся снежинок, поэтому наслаждаться хрустом можно только при низких температурах.

Может ли лист бумаги быть больше Вселенной?

Это кажется странным, но лист бумаги достаточно большого размера можно сложить так, что он окажется больше, чем вся наблюдаемая Вселенная, диаметр которой составляет целых 93 млрд световых лет. Но как такое возможно? Итак. Толщина листа бумаги равна 0,1 мм, и при сложении вдвое она составит 0,2 мм. Но самое интересное начинается дальше. К 10-му складыванию (кстати, лист бумаги можно сложить более 7 раз) толщина бумаги достигнет ширины человеческой ладони, а на 30-м достигнет 100 км в высоту: сидя на этом листе, вы окажетесь в космосе. А через 51 сможете полюбоваться на Солнце, стоя прямо напротив него. 90 складываний — и он будет больше, чем Суперкластер Девы, чей размер равен 110 млн световых лет. И наконец, дойдя до 103 складываний, мы сможем узнать, что же находится за пределами видимой Вселенной, потому что в этот момент достигнем ее границы.

В чем уникальность губки?

На нашей планете существует около 8 тыс. разновидностей губок, обитающих по всему земному шару. Этот удивительный живой организм ведет, что называется, оседлый образ жизни: они прикрепляются к одному месту и проводят там всю свою жизнь. У них нет отдельных органов и различных тканей — их роль успешно играют клетки. Помимо прочих удивительных особенностей, у губок есть одна настоящая суперсила — невероятная способность к регенерации. Если губку протереть через сито в воду, а затем аккуратно перемешать, то через какое-то время они вновь соберутся в единый организм, очень похожий на тот, который был до дробления. Более того, если в одной емкости окажутся клетки нескольких губок, то они узнают друг друга и воссоединятся именно с ними. Другими словами, если вы протерли через сито 3 губки, в итоге тоже получите 3.

Какое существо бессмертно?

В водах тропического и умеренного поясов обитает удивительная медуза Turritopsis Nutricula, которая считается потенциально бессмертной. Это небольшое существо, достигающее не более 5 мм в диаметре, после достижения зрелости оседает на дно и превращается в полип, покрытый хитиновой кутикулой. Затем на защищенном кутикулой полипе появляются почки, в которых развиваются новые медузы, и самое интересное, что такой цикл может повторяться до бесконечности. Могут ли эти удивительные медузы умереть? Да. Но только если попадут в пасть какому-нибудь хищнику или на стадии полипа медузу поразит какая-то болезнь. То есть Turritopsis Nutricula обладают биологическим бессмертием. Иначе говоря, у их клеток нет границы количества делений, как, к примеру, у человеческих, для которых этот предел в среднем равен 52 циклам.

Почему синяк меняет цвет?

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему синяк сначала меняет цвет? Оказывается, дело в гемоглобине. Кровь из поврежденных капилляров «разливается» под кожей, придавая ей цвет насыщенного кислородом гемоглобина, то есть красный. Затем оксигемоглобин превращается в гемоглобин — и синяк становится фиолетовым. Далее, благодаря белым кровяным тельцам лейкоцитов, гемоглобин распадается и его заменяет биливердин — желчный пигмент, окрашивающий гематому в зеленый. И наконец, последним на месте ушиба появляется билирубин, который и «разрисовывает» уже исчезающий синяк желтым. Иногда синяк бывает одновременно окрашен в разные цвета. Происходит это потому, что толщина кровоподтека в разных местах неодинакова. Интересно, что гематомы на ногах заживают дольше, чем на руках, из-за большего давления крови.

Почему вечером наш рост меньше, чем утром?

Если вы хотите быть выше, измеряйте рост только по утрам, потому что к вечеру ваше тело «уменьшится» на 1–2 см. Почему так происходит? Оказывается, все дело в межпозвоночных дисках. В течение дня под воздействием силы тяжести они сжимаются, а за ночь восстанавливаются, благодаря чему и меняется рост человека. А вот после тяжелых физических нагрузок, например силовых упражнений, рост может измениться более чем на 3 см. Кстати, уникальная возможность быстро подрасти есть у космонавтов: как только они избавляются от воздействия гравитационного поля Земли, оказываясь в космосе, их рост увеличивается в среднем на 5 см. Но этот эффект сохраняется не навсегда: возвращаясь домой, они вновь становятся того же роста, что и до полета.

Почему бумеранг возвращается?

Мы привыкли считать, что бумеранг — грозное оружие, которое чаще всего поражает не добычу, а самого́ запустившего его охотника. Однако далеко не все бумеранги обладают свойством возвращаться к месту запуска, а только лишь определенной формы и размера. Возвращающиеся бумеранги, возможно, не применялись австралийскими аборигенами для охоты, а использовались в ритуальных целях. Но почему же они возвращаются? Потому что во время полета на бумеранг действует аэродинамическая сила, направленная перпендикулярно траектории полета. Поскольку бумеранг в полете еще и вращается (его, в отличие от невозвращающегося, бросают в вертикальной плоскости), сила действует неравномерно. Оружие тянет вбок. Из-за этого бумеранг постоянно отклоняется от прямой траектории и в результате совершает круг, оказавшись в конце концов в точке вылета.

Почему копилки делают в форме свиней?

Несмотря на то что сейчас можно найти копилки самой разной формы, традиционными все же считаются копилки в форме поросенка. Первыми такие копилки стали делать англичане, а произошло это благодаря игре слов, а именно созвучию слов pygg (что означает «рыжая глина») и pig (в переводе на русский язык — «свинья»). Дело в том, что во времена Средневековья бедные англичане делали кухонную утварь из этой рыжей глины, поскольку она была общедоступна. Из нее же лепили и специальные горшки, в которых хранили нехитрые накопления. Называли их pygg jar. Со временем эту глину перестали использовать, а сам термин pygg jar трансформировался в piggy bank — так называли любой сосуд для хранения накопленных монет. А вот в начале XIX века в Англии, а затем и во всей остальной Европе piggy bank стали делать именно в форме поросят, что полностью оправдывало их название.

Бывают ли у животных такие же отпечатки пальцев, как у людей?

У коал и людей есть кое-что общее помимо того, что мы принадлежим к отряду млекопитающих: и у нас, и у них на подушечках пальцев есть папиллярные узоры. Причем они настолько похожи, что если бы банда коал совершила какое-либо преступление, то полицейские искали бы его виновников среди людей. Потому что наши отпечатки пальцев не отличить от отпечатков этих милых зверушек даже под электронным микроскопом. Конечно, есть отпечатки пальцев и у приматов (одним из которых и является Homo sapiens), однако они заметно отличаются от наших. Ученые считают, что папиллярные линии на пальцах помогают коалам лучше захватывать листья эвкалипта, которыми они питаются, а вот о назначении узоров на пальцах человека ведется давний спор.