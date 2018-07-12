10 экзотических животных, которых можно держать дома

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Сальвадор Дали выходил на прогулку с муравьедом и знал, что эти дружелюбные животные в своей преданности ничем не уступают обычным домашним питомцам. Если и вам хочется отойти от привычных кошечек, собачек и хомячков, то эта статья для вас. Вы узнаете, почему лучше завести скунса, а не енота, а также какую лису можно принести домой.

AdMe.ru напоминает, что любое животное — огромная ответственность, они требуют тщательного ухода, дрессировки, особых условий и немалых финансовых вложений. Если вы не уверены в своих силах и возможностях, то лучше любоваться ими в зоопарке и не заводить живое существо только ради моды. И конечно, любое животное стоит приобретать в питомниках у профессиональных заводчиков. Не поощряйте контрабанду диких зверей.

Капибара

Капибара — огромный (вес взрослой особи достигает 65 кг), но очень дружелюбный грызун. Это умное животное способно подружиться с кем угодно и хорошо уживается с кошками, собаками и птицами. Капибары охотно поддаются дрессировке, не проявляют агрессии, быстро привыкают гулять на поводке и очень комфортно себя чувствуют в качестве домашнего питомца. Необходимые условия: Эти животные ведут полуводный образ жизни и редко удаляются от воды более чем на 500−1 000 метров. Идеальными условиями считается бассейн, а также не стоит забывать, что капибары привыкли к тропическому климату, поэтому зимой придется подумать над обогреваемым большим вольером. Кого нельзя держать дома: А вот красными пандами можно любоваться только по телевизору или в зоопарках — эти животные включены в список исчезающих. Также пандам требуется слишком специфическая диета, при несоблюдении которой животное может погибнуть.

Фенек

Все чаще эту маленькую (размером с чихуахуа и весом не более 1,5 кг) лисичку можно увидеть в качестве домашнего животного. Фенек — крайне дружелюбное создание с огромным количеством энергии. Милая особенность этого зверька — шерстяные подушечки лап, которые спасают от ожогов раскаленным песком в естественных условиях. Необходимые условия: В первое время зверьку необходимо подарить максимум внимания: кормить с рук, играть, гладить и ни в коем случае нельзя кричать или делать резких движений. Также потребуется огромная клетка или отдельная комната, засыпанная песком (они обожают рыть и делать норы). Зимой придется подумать над тем, как обеспечить тепло, — фенек не переносит низких температур, животное быстро простужается и может погибнуть. Кого нельзя держать дома: Барханный кот, безусловно, красивый зверь и считается одним из самых комфортных в содержании домашних питомцев из всех представителей кошачьих, но эти животные состоят на особом учете, во многих странах держать их дома незаконно.

Аксолотль

Тот самый аксолотль, который научился не взрослеть и может позволить себе оставаться ребенком всю жизнь. Саламандра, несмотря на то что является достаточно популярным домашним питомцем, находится на грани полного исчезновения, поэтому ловля данной амфибии в естественных водоемах запрещена, но разводить ее в домашних условиях можно. Нужно понимать, что это огромная ответственность и непростая задача — в неблагоприятных условиях аксолотль может быстро заболеть и погибнуть. Необходимые условия: Большой резервуар с водой (50 литров воды на одну особь), постоянная поддержка комфортной температуры (16−20 °С) и регулярная чистка аквариума. Аксолотли несовместимы с любыми видами рыб, улитками и лягушками. Если вы не можете гарантировать содержание этой саламандры в холодной воде, то лучше отказаться от идеи завести ее у себя дома. Кого нельзя держать дома: Ядовитая жаба-ага тоже достаточно популярна в домашних террариумах, и владельцы не боятся брать ее в руки. Эти жабы содержат очень сильный яд, поэтому, если у вас есть собаки или кошки, а также маленькие дети, лучше подумать над приобретением другого питомца, иначе после общения с агой они могут погибнуть.

Сахарная сумчатая летяга

Посмотрев на сахарную сумчатую летягу, невозможно не улыбнуться, правда? А они еще и невероятно ласковые, сильно привязываются к хозяевам и к животным, с которыми живут в одном доме. Летяги абсолютно неагрессивные, хорошо реагируют на интонацию голоса и обучаются простым командам. Необходимые условия: Животное ночное и первое время будет мешать вам спать. Если летяга шумит в клетке, то таким образом она зовет вас, потому что ей скучно и одиноко — это очень социальные существа, нуждающиеся в общении. Лучший вариант — купить ей друга. Также при установке поилки в клетке следует заранее приучить питомца к ней, в противном случае зверек может погибнуть от жажды. Кого нельзя держать дома: Если вы думаете, что летучие мыши тоже очень похожи на сахарных летяг, то сильно ошибаетесь. Мало того, что с этими животными непросто найти общий язык, так и держать дома законодательно запрещено во многих странах.

Генетта

Приобретая генетту, вы должны пообещать, что никогда ее не бросите, — эти звери очень привязываются к дому. А если решитесь завести, то придется научиться считывать настроение вашего питомца: если она в добром расположении духа, то вы можете ее погладить, поиграть, а она подарит вам ласковое мурчание, а вот если она встала не с той лапы, то лучше ее не трогать — животное будет вести себя очень агрессивно. Необходимые условия: Несмотря на ее очень экзотический вид, генетта неприхотлива. Главное — правильное и регулярное питание и чистый лоток. Кого нельзя держать дома: Во многих странах запрещено держать сурикатов, но, может, это и к лучшему — эти зверьки слишком подвижные и совсем не дадут вам покоя, а ваше жилище очень скоро потребует ремонта, после того как вы приведете в него сурикатов.

Ежик

Эти колючие создания невероятно милые, и не зря с каждым разом все больше людей берет их в качестве домашних питомцев. Ежи добродушны и имеют поразительную способность быстро привыкать к домашним условиям. Необходимые условия: Необходимо сразу купить клетку и сделать небольшое убежище для ежа, не рекомендуется позволять ему одному изучать квартиру — животное может запутаться в проводах или пораниться. И стоить помнить, что ежики — хищники и основу их рациона должно составлять сырое мясо. Кого нельзя держать дома: Если вы живете не в Африке, то тушканчиков завести достаточно проблематично, да и не стоит этого делать. Это дикий и достаточно агрессивный грызун, который никогда не привыкнет к человеку и при любой возможности постарается убежать.

Флоридский синий рак

Если вы хотите по-настоящему удивить всех своим домашним питомцем, то вам стоит завести рака, да непростого, а флоридского. Этот почти сюрреалистический красавец не пойдет с вами на прогулку и не будет выполнять команд, зато станет ярким акцентом в вашем интерьере. Необходимые условия: Требуют чистой воды, большого аквариума и места, где можно спрятаться. Кого нельзя держать дома: Плохие новости для поттероманов: свою Буклю завести не получится. Белая сова хоть и не находится в списке вымирающих животных, тем не менее законодательно во многих странах их держать запрещено, этот хищник не приспособлен для жизни с людьми.

Кинкажу

Кинкажу — одно из любимых и привычных домашних животных в Бразилии. И любить его правда есть за что: он очень привязывается к хозяевам, обожает, когда его гладят, и любит обниматься. Кинкажу любопытные и любят быть рядом с хозяином: повисеть на плечах, посидеть на ручках, но при этом они не создают проблем и легко приучаются. Необходимые условия: Этим зверькам необходим теплый климат, жителям северной или средней полосы лучше их не заводить. А также не стоит держать их в паре и ни в коем случае нельзя оставлять зверя без присмотра одного в квартире, обязательно закрывайте в вольере на время вашего отсутствия. Кого нельзя держать дома: Коалы находятся под угрозой вымирания, и правительство Австралии накладывает серьезные ограничения по вывозу и содержанию этих животных.

Лиса

Как удержаться от очарования лесной красавицы, но можно ли держать дома лис? Можно, но не всех. Запоминайте: домашнюю лису держать в доме можно, одомашненную — нет. Разница между этими двумя видами в том, что домашняя лисица — та, которую вывели специально для содержания в квартире, они проходят строгий отбор, одомашненная — та, которую принесли из леса в квартиру. И стоит помнить, что у лис специфичный характер: они преданные, но при этом независимые, очень любопытны, доверчивы и игривы. Искать общий язык с этим питомцем придется долго, поэтому нужно запастись терпением. Необходимые условия: Лиса быстрее приживается в доме, если в нем уже есть какие-нибудь питомцы. Лису необходимо выгуливать на поводке и очень внимательно за нею следить: животное может проглотить кусок стекла и другие опасные предметы. Лисы очень любят прятаться, поэтому необходимо придумать для нее логово. Кого нельзя держать дома: Многие нечестные заводчики продают щенят одомашненных лисиц под видом домашних, но по меньшей цене. Такая экономия выйдет боком: рано или поздно у зверька проявятся инстинкты и он начнет нападать на окружающих, кричать по ночам и буквально сходить с ума от желания вырваться на волю. И конечно же, сами никогда не приводите обычную дикую лису в ваш дом в целях вашей безопасности и безопасности ваших близких.

Скунс

Наверное, вам сложно представить, как скунсы могут быть домашними животными, но в США их любят и держат дома. Скунсы ласковые и очень верные, по характеру близки к собаке. Прирученный зверь не использует зловонное оружие дома. Необходимые условия: Главное — регулярно вычесывать животное и своевременно подстригать когти. Кого нельзя держать дома: Несмотря на невероятную популярность, заводчики не рекомендуют заводить енотов, если вы не профессионал и у вас нет достаточных знаний в обращении с дикими животными. Эти хитрые и ловкие животные разнесут вашу квартиру, стоит вам только отвернуться. Не у каждого хватит терпения и сил для усмирения характера этого зверя.

А как вы думаете, можно ли заводить экзотических животных или им не место в городах и они должны жить на воле?