10 действий родителей, из-за которых их дети вырастают в инфантильных взрослых

Несмотря на то что совмещать работу, домашние дела и воспитание детей непросто, именно те мамы, которые не сидят долго в декрете, а вскоре после родов начинают работать, способствуют успеху своих детей. Однако бывает, что родители совершают ошибки в воспитании, которые усложняют жизнь не только им самим, но и их ребенку.

AdMe.ru решил выяснить, какие действия мам и пап, по мнению психологов, мешают их детям повзрослеть. Некоторые советы мы взяли себе на заметку.

Дают детям много свободы

Уговаривая детей съесть полезную еду и предлагая им «взятку» в виде сладостей, мы как бы просим их об услуге — понятно, что это не внушает уважения к родителям. Устанавливая строгие правила — например, «конфеты — только по выходным», — мы, наоборот, показываем свой авторитет. Чтобы приучить к самостоятельности, ребенку полезно давать право выбора (какого цвета купить весеннюю куртку, где провести свой день рождения), но не в вопросах, от которых зависит его благополучие или здоровье. Не нужно бояться показаться требовательным, когда дело касается питания, режима и других важных вещей: маленькие дети не могут самостоятельно принимать правильные решения и, согласно исследованиям, чаще страдают во взрослом возрасте от тревожности, разных зависимостей и реже устраиваются на работу, если в детстве их не контролировали.

Освобождают детей от домашней работы

Дети, которые занимаются домашними делами, учатся самостоятельно заботиться о себе, организовывать свое время и откладывать удовольствие. Все эти навыки пригодятся им во взрослой жизни и сделают их более счастливыми и успешными людьми. При этом лучше всего приучать малышей к домашним делам с самого раннего возраста — с 3–4 лет, тогда они освоят их до того, как поймут, что это работа. Согласно исследованиям, дети, которые выполняли работу с малых лет, чаще во взрослом возрасте состояли в счастливых отношениях со своей семьей, друзьями и любимым человеком. Поэтому даже 2-летнего малыша можно приучать самого заправлять свою кровать или собирать свои игрушки — даже если это создаст для родителей больше хлопот, чем пользы.

Убирают на пути ребенка все препятствия

Родители, которые убирают на пути ребенка все препятствия, мешают ему повзрослеть. Детям полезно сталкиваться с проблемами и разочарованием и учиться самостоятельно преодолевать их. Чтобы способствовать взрослению ребенка, можно рассказать о собственном опыте преодоления неудачи и чаще прислушиваться к тому, как видит ребенок проблему и что он хочет на самом деле.

Живут не для себя, а для детей

Если родители живут для детей, вместо того чтобы иметь собственные увлечения и желания, то ребенок быстро становится зависимым от них. Он может прийти к выводу, что вся его ценность заключается в том, насколько он соответствует ожиданию папы или мамы, и делать все, чтобы его похвалили. И, даже став взрослым, такой человек может жить с оглядкой на родителей, стараясь им угодить и избежать осуждения.

Не учат, как обращаться с деньгами

Уже с 4—5-летнего возраста детям можно давать небольшие карманные деньги, чтобы они учились их распределять, — причем сумму следует определять исходя из семейного бюджета и потребностей ребенка, а не из того, сколько получают друзья сына или дочки. Заведите для ребенка копилку или банковскую карту и перечисляйте (или выдавайте на руки) одну и ту же сумму в оговоренные дни — раз в неделю, в 2 недели или в месяц. Если сын или дочка потратили всю сумму, не добавляйте дополнительных денег до оговоренного числа. Также приучайте ребенка ходить за покупками со списком и избегать импульсивных покупок: если он загорелся купить новую игрушку на полученные деньги, предложите отложить это решение хотя бы на один день.

Заостряют внимание ребенка на его интеллектуальных способностях, а не на усилиях

Чтобы ребенок во взрослой жизни был целеустремленным и настойчивым, лучше обращать больше внимания на усилия, которые он прикладывает для достижения цели, чем на его интеллектуальные способности. Даже люди с посредственными данными достигают успеха благодаря своему упорству, в то время как талантливые и умные нередко сходят с дистанции, так как не привыкли прикладывать усилия.

Занимаются домашним хозяйством, вместо того чтобы работать

Работающие мамы показывают хороший пример своим дочерям, и те чаще во взрослом возрасте получают руководящие должности и больше зарабатывают. Мамы, отказавшиеся от роли домохозяйки, оказывают положительное влияние и на своих сыновей. Как правило, те, вырастая, более зрело ведут себя в отношениях: чаще занимаются детьми и не чураются работы по дому.

Поощряют неорганизованность своего ребенка

Если у подросшего ребенка все время возникают проблемы из-за того, что он вспоминает о важных вещах в последний момент или откладывает работу до последнего, то, выручая его, вы поощряете его неорганизованность. Проявите понимание и сочувствие, но позвольте ему самому решить свою проблему или столкнуться с реальными последствиями своей халатности. А на следующий день обсудите с ним, что он может сделать, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. Со своей стороны вы можете подарить ребенку ежедневник и предложить записывать в него все предстоящие дела и мероприятия.

Стыдят детей за их проделки

Вместо того чтобы воспитывать в детях чувство вины, лучше воспринимать их ошибки как лишнюю возможность научить их чему-то новому. Объясните ребенку, почему его поведение вас не устраивает и как ему загладить свою вину перед тем, кого он обидел: извиниться, поделиться своей игрушкой.

Игнорируют ребенка, когда тот закатывает истерики

Можно игнорировать плохое поведение ребенка, но его самого — нельзя. Во-первых, так мы показываем, что наша любовь к нему непостоянна. Во-вторых, так чадо не научится справляться со своими эмоциями, а значит, и не сможет стать уравновешенным взрослым. И, кроме того, некоторые капризы ребенка могут быть как раз направлены на привлечение внимания мамы или папы. Помните, что сын или дочь не могут прислушаться к вашим наставлениям в тот момент, когда их переполняют эмоции. Вначале помогите им успокоиться: можно предложить ребенку посидеть у вас на коленях, побить подушку, порисовать, раскрасить раскраску или покидать мячики в корзину. Для детей постарше подойдет способ успокоиться под названием «3+10». Вначале ребенок делает 3 глубоких вдоха и на каждом задерживает дыхание, а потом медленно выдыхает. После этого нужно медленно сосчитать до 10 и попробовать в уме сложить все названные цифры. Лишь после того, как буря утихнет, можно описать то, что вы видели, избегая осуждения: «Тебе не понравилось, что я сказала убрать игрушки, поэтому ты их бросила на пол», и предложить решение: «Давай положим их на место, чтобы никто не споткнулся о них и не упал?»