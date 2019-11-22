10 человек, которым есть за что сказать искреннее спасибо своей второй половинке

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Мы так часто натыкаемся в сети на посты о непонимании и недомолвках между женами и мужьями, что порой начинает казаться, будто большинство браков обречено. Но это не так: людей, которым повезло со второй половинкой, ничуть не меньше. Не стоит думать, что в жизни счастливых пар все легко и безоблачно. Многим из года в год приходится преодолевать каждодневные трудности, например осуждение окружающих, финансовые проблемы или болезни. Но при этом эти люди не перестают любить своих супругов и не позволяют проблемам разрушать их семьи.

AdMe.ru верит, что, прочитав эти трогательные пользовательские посты, вы больше никогда не будете сомневаться в существовании по-настоящему счастливых и надежных браков.

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Душа просила серьезных отношений. Но вот как-то не складывалось. До тех пор, пока однажды в автобусе я не встретил будущую супругу. Она была красива, но красивых много. Она была умна, но такие тоже встречаются. Она оказалась настолько приятной в общении, начитанной и милой, что я понял: это бриллиант! Через несколько месяцев конфетно-букетной стадии мы съехались, сделали ремонт в квартире и начали жить вместе. Естественно, мы и ругались, и дулись друг на друга. Даже едва не разбежались. Но, подумав, решили, что друг без друга нам уже никак. И вот через 16 лет совместной жизни у нас по-прежнему крепкая семья, подрастает дочь-школьница, кот радует ночными «тыг-дыками». За это время жена ни разу не дала мне повода для ревности, и я стараюсь отвечать тем же. Я готов сорваться в магазин за ее любимыми булочками в любое время, а она — почистить мне гранат. Если за компьютером сидит она, то я заварю ей кофе и принесу, не забыв о вкусняшках. Если же за компьютером я, то жена приготовит мне что-то, что люблю, и накормит. Это мелочи, но они очень радуют. Я стараюсь и вижу, что старается она. Мне кажется, что это и есть любовь. Для меня нет на свете женщины прекраснее жены. Другие девушки настолько сильных эмоций не вызывают. Даже очень красивые. © ElectricStilet / Pikabu

***

С мужем вместе уже более 20 лет. Он у меня выглядит немного устрашающе: высокий, мускулистый, бородатый, с татуировками, вечно суровый. И характер у него непростой: слишком он честный и прямолинейный; если ему что-то не нравится — скажет в лицо. Многие знакомые сочувственно качают головой и вздыхают, мол, как я его терплю все эти годы. А я не терплю — я его люблю. Они ведь не знают его на самом деле. Да, он не романтик. Да, не дарит букеты роз и кольца на каждый праздник и не так часто говорит, что любит. Но именно этот человек сидел со мной всю ночь не смыкая глаз, когда я болела, и со мной же плакал от счастья оба раза, когда родились наши дети. Именно он каждое утро готовит мне любимый кофе перед работой, даже когда у него выходной. Он поддерживает меня, верит в меня, когда опускаются руки, и эти поступки говорят гораздо больше, чем каждодневные признания в любви. © Подслушано

***

Я часто путешествую по работе, в том числе в выходные, и я всегда стараюсь взять с собой жену. Почему? Потому что я ее люблю. Она мой лучший друг, нам нравится исследовать новые города вместе. Нашим отношениям 21 год, а браку — 16 лет. Иногда мы берем с собой и нашего сына — его это очень радует. На следующей неделе меня отправят в Париж, и я снова беру с собой свою семью. Правда, порой кажется, что такие отношения, как у нас, — редкость. Мы часто слышим, как наши друзья жалуются на своих супругов. Это огорчает. © Zmirzlina / Reddit

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Моя мама — культурный человек: филолог по образованию, окончила музыкальную школу, неплохо разбирается в изобразительном искусстве, прочитала немало книг, любит оперу. В юности думала, что выйдет замуж за такого же. Но кто знал, что она будет счастлива в браке с простым электриком, который не слушает музыку, засыпает в театре и читает Корецкого? Вместе уже 20 лет. © Подслушано

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Мои родители женаты уже почти 50 лет. Они встретились в баре: мама обыграла отца в бильярд. А к концу ночи они уже обсуждали свадьбу и семейную жизнь. Мама жила в другом городе, и папе пришлось ехать на второе свидание, на котором он уже сделал ей предложение, более 5 часов. Они поженились в течение года. Я часто спрашивал их о том, как им удалось найти «того самого» человека и сохранить отношения. Папа сказал, что сразу понял: мама его вторая половина. Он мог рассказать ей о чем угодно. Отец часто хвалит мою маму за то, кто она есть, а не только за ее внешность или за то, что она делает. Моя мама искренне считает папу смешным. Они неизменно вежливы, говорят «пожалуйста» и «спасибо» и искренне ценят то, что каждый делает для другого. Родители на пенсии уже несколько лет и до сих пор любят проводить около 99 % своего времени вместе. © oregonchick / Reddit

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Я своей любимой сказал, что женюсь на ней, через 2 минуты после того, как увидел. Вместе 32-й год. Более того, у нас в семье почти у всех так. Отец в 1946-м первый раз увидел маму в гостях у своей тетки; второй раз увидел, когда просил ее руки у ее отца; третий раз — на свадьбе. Прожили вместе почти 50 лет. Три брата тоже долго с женитьбой не тянули: все живут со своими половинками. Старшему уже 70, второму — 68, третьему — 65. А какие стихи третий брат своей любимой пишет до сих пор! К сожалению, этот талант перешел от отца только ему. © spnsh / Pikabu

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Сошлись мы с мужем очень быстро: познакомились в конце октября 2007-го, а съехались уже в феврале 2008-го. Мне 17 лет, ему 20 только исполнилось. Мои родители были не против, а перед тем как забрать меня из дома, он, как настоящий мужчина, попросил у них разрешения. На тот момент денег у нас не было совсем. Его и моей зарплаты хватало еле-еле. А возраст-то молодой, хочется романтики... И вот однажды прихожу я домой, точнее, вползаю в квартиру после 12 часов на ногах, а там, в комнате, стоит старый стол, вместо скатерти — занавески или простыня. Посередине стола на большом блюде лежит курица гриль, рядом стоит бутылка шампанского, а на краях стола в граненых стаканах горят старые советские свечи. И все это при выключенном свете. Выглядело это, конечно, очень необычно, но было крайне приятно. Сейчас вспоминаем об этом с улыбкой. Было потом еще много смешных историй, но этот ужин я запомнила на всю жизнь. И до сих пор муж не перестает меня удивлять своим умением даже в самой трудной ситуации проявлять любовь и заботу. © zloradnaya / Pikabu

***

Часто жаловалась на то, что неудобно спать вместе: диван маленький, муж придавливает во сне. Купили огромную кровать — ну, думаю, сейчас высплюсь с комфортом. Ага, не тут-то было: муж спит буквально на мне, и большая часть кровати пустует. А я терплю, так как обнимашки во сне, хоть и придают определенные неудобства, но также доставляют массу ощущений безграничной любви, заботы, тепла и чувственности. Эти ощущения ни с чем не сравнимы — лежу и наслаждаюсь. На минуточку, женаты 19 лет. © Подслушано

***

Мы с мужем поженились в 1984 году, через год после окончания средней школы. Первый ребенок у нас родился через 5 лет, а второй — через 4 года. Недавно мы отметили нашу 35-ю годовщину свадьбы. 20 лет он посвятил службе в армии. Иногда его не было рядом месяцами, мы прошли через проблемы со здоровьем и финансами, разочаровывались в жизни, но, несмотря на все это, он всегда был моим лучшим другом, а я — его. На протяжении всех этих лет мы слышали от других пар: «Просто подождите, не всегда все будет так же хорошо, как сейчас». Главное, что мы заметили в их отношениях, — это привычка обвинять супруга в собственном жизненном выборе. Да, вы состоите в браке, но вы все еще два отдельных человека, и вам не нужно делать все вместе. Вы по-прежнему можете следовать своей мечте, смотреть фильмы и есть продукты, которые вам нравятся, общаться с друзьями и так далее. Мне нравится слушать рассказы о приключениях моего мужа и делах, которые он совершил без меня. Это дает нам новые темы для обсуждения. © PaisleyRain101 / Reddit

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Этим летом моя бабушка потеряла свое обручальное кольцо. Расстроилась, конечно, пусть особой материальной ценности оно и не представляло (в свое время денег хватило только на серебряные кольца). Дедушке она не сказала, а сам он не замечал, так как зрение было очень плохим. Месяц назад дедушке прооперировали катаракту и он увидел мир заново. Обратил внимание, что на полочке, куда бабушка обычно клала обручальное кольцо перед сном, колечка нет. Он ничего не сказал и не спросил. И вот 1 января, в честь дня рождения моей бабушки, дедушка делает ей предложение руки и сердца с новым кольцом. Она, конечно же, согласилась. Бабушка была очень тронута и не ожидала такого. Впрочем, и для всей семьи это было сюрпризом: мой дед довольно суровый, нежности, комплименты, ласка — не про него. В отличие от прежнего, новое обручальное колечко изящное и с камешком. Они вместе уже 55 лет. © GeliDoc / Pikabu

Есть ли в вашем окружении пары с не менее крепкими отношениями? А может, герои этих историй похожи на вас и вашу вторую половинку?