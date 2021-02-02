«Я не придерживаюсь правил». 7 причин, по которым принцесса Диана навсегда останется королевой людских сердец

Диане было всего 20, когда она вышла замуж за 32-летнего принца Чарльза и стала принцессой. Через 16 лет она стала самым влиятельным филантропом ХХ века и завоевала народную любовь.

Чем больше AdMe.ru узнает о принцессе Диане, тем сильнее в нее влюбляется. Мы решили рассказать вам, что помогло ей заслужить титул народной принцессы.

1. Она активно занималась благотворительностью

Считается, что принцесса Диана больше, чем кто бы то ни был, повлияла на благотворительность в ХХ веке. Она участвовала в различных проектах, в том числе по борьбе с голодом, защите животных, осведомленности о психическом здоровье, исследованию раковых заболеваний и многих других. В разных точках мира Диана посещала больницы, многим из которых оказывала поддержку. Она не гнушалась работать с наркоманами и бездомными и находила в своем сердце место для каждого.

Одна из самых значительных благотворительных организаций, с которыми работала Диана, занималась борьбой со СПИДом. В 1987 году принцесса открыла первый в Великобритании специализированный центр для ВИЧ-инфицированных.

Она навещала больных и пожимала руки ВИЧ-позитивным людям, демонстрируя свое сострадание и публично оспаривая заблуждение о том, что заболевание передается через прикосновение. Этот жест попал на первые полосы мировых СМИ. Принцесса Диана продолжила свою работу в этой сфере, организовав сбор средств для исследований СПИДа. Позже она также посетила Африку, чтобы обратить внимание на эту проблему.

2. Она по-настоящему любила людей

В одном из своих интервью принцесса Диана сказала: «Я иду за своим сердцем, не за головой. Кто-то должен идти туда, любить людей и показывать это». И она не раз доказывала искренность своих слов.

Во время посещений больниц она присаживалась на кровати пациентов и держала их за руки. Многие были шокированы, так как раньше ничего подобного не происходило, но для леди Дианы это было «совершенно нормально». Она пожимала руки больным людям, будучи без перчаток, и обнималась с детьми.

Во время поездки в Боснию принцесса Диана настояла, чтобы ее отвезли на кладбище, где были похоронены жертвы войны. Заметив, как женщина плачет у могилы своего сына, она подошла к ней, обняла и стала ее утешать.

3. Она использовала свою известность, чтобы говорить о важных проблемах

Принцесса Диана всегда пыталась привлечь внимание к важным вопросам. Она была тем человеком, который начал открыто обсуждать проблемы психического здоровья в то время, когда об этом было не принято говорить. В одном интервью Диана поделилась собственным опытом, рассказав о своей депрессии и других психологических проблемах.

4. Она была великолепной матерью

Диана имела собственное мнение, когда дело касалось воспитания детей, и часто шла против королевских правил. Во-первых, для членов королевской семьи было недопустимо проводить много времени с детьми: те должны были полностью находиться на попечении нянь. Став матерью, Диана отвергла это правило.

Она проводила столько времени с Уильямом и Гарри, сколько было возможно. Подстроив свое расписание под их, сама отвозила сыновей в школу, брала их с собой в официальные поездки. Она не боялась проявлять любовь к своим детям на публике и обожала их обнимать.

Во многом она вела себя как обычная мать, весело проводя время с детьми, разрешая им носить джинсы и футболки. Она даже принимала участие в гонке матерей в школе Уильяма. Кроме того, она хотела, чтобы ее сыновья знали, как живут другие люди, которым не повезло родиться в богатой семье. Она увлекла Уильяма и Гарри своими проектами помощи бездомным и брала их с собой во время визитов в больницы.

5. Она была иконой стиля

Принцесса Диана была законодательницей мод в 80–90-е. Она создала множество модных трендов, которым следовал весь мир. Но она не только хорошо одевалась, но и использовала свои наряды как послание. Во время гуманитарных визитов она носила яркую одежду, которая передавала ее тепло. Посещая детей, надевала украшения, с которыми дети могли бы поиграть, и никогда — головные уборы, потому что «в шляпе ребенка нельзя обнять».

Пожалуй, самым знаменитым ее нарядом-посланием было «платье мести», которое она надела сразу после того, как принц Чарльз официально подтвердил, что у него есть роман на стороне.

6. Она была простой в общении

Те, кто знал принцессу Диану, говорили, что у нее было прекрасное чувство юмора и она постоянно над чем-нибудь смеялась. Когда во время одного интервью ее спросили, почему она занимается благотворительностью, она ответила: «Потому что больше мне нечего делать» — и рассмеялась. Она занималась этим, потому что любила. В 1988 году Диана решила посетить концерт Майкла Джексона. Певец, узнав о намерении, убрал из программы шоу песню «Грязная Диана» из уважения к принцессе. Узнав об этом, Диана попросила ее исполнить.

7. Она была скромной и любила людей

Королевская семья всегда держала дистанцию с простым народом. Диана сделала первый шаг и начала диалог. Она была членом королевской семьи, но обладала способностью заставлять каждого человека, с которым общалась, чувствовать себя особенным. Она любила быть среди людей. Ей не нравилось носить перчатки, потому что телесный контакт был очень важен для принцессы: это был способ выразить свое сопереживание. Она была очень скромной, но в то же время обаятельной и дружелюбной, и потому люди влюблялись в нее очень быстро.

Диану очень любили. Ее смерть в 1997 году в возрасте 36 лет потрясла и заставила скорбеть не только Великобританию, но и весь мир. Церемонию прощания с принцессой посмотрели 2,5 млрд человек, что в 3 раза больше, чем количество людей, видевших ее свадьбу.