Убийца «Титаника» спрятался в России, или Что стало с айсбергом, утопившим знаменитый корабль

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Все мы знаем, как утонул «Титаник» (а кто не знает, может посмотреть одноименный фильм Джеймса Кэмерона), но что стало с глыбой льда, из-за которой произошла трагедия? Блогер- путешественник Азиз А. провел целое исследование, и с разрешения автора мы публикуем его работу как раз в годовщину крушения.

Мы в AdMe.ru напоминаем, что катастрофа произошла в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана.

Что стало с айсбергом, утопившим «Титаник»?

Про сам «Титаник» мы знаем почти все. И как эпично он тонул, и как ломался пополам, и даже последнюю фразу Ди Каприо многие могут вспомнить дословно. Но что случилось с виновником трагедии? Куда он делся после столкновения и долго ли еще прожил? Оказалось, это довольно любопытная история, ведущая аж в Россию... Однако обо всем по порядку. Для начала нужно понимать, что это вообще был за айсберг. Его масса составляла 420 тыс. тонн, то есть это весьма приличная гора льда.

Как вы думаете, насколько эта глыба была больше самого «Титаника»? Лично я, когда смотрел фильм, думал, что айсберг и пароход соотносились примерно так:

На самом же деле «титанический айсберг» был крохой в мире айсбергов. Его высшая точка едва дотягивалась до верхних палуб парохода.

Если быть точным, высота айсберга составляла всего 100 с лишним метров. Это в 2,5 раза меньше, чем длина «Титаника». И почти вся масса льда, как это и бывает, скрывалась под водой.

Зародился этот малыш еще 3-4 тыс. лет назад в ледниках Гренландии. В те времена никакими пароходами, понятное дело, даже и не пахло. Фараоны строили свои пирамиды, на Чукотке умирал последний мамонт, до открытия Америки оставалось еще несколько тысяч лет, а наш хладнокровный киллер уже потихонечку полз с ледника к морю. Примерно в июне 1910 года он отломился от ледяного панциря и отправился в свободное путешествие по арктическим морям. Больше двух лет ему понадобилось, чтобы добраться до места столкновения.

Любопытно, что, когда эта ледяная глыба обрушилась в воду, «Титаник» еще только строили. А когда пароход отправился в тот роковой рейс, айсберг преодолел уже 99,9 % своего пути. Получается, он поджидал «Титаник» в назначенном месте, к которому шел несколько тысяч лет. Еще удивительно то, что Гренландия порождает до 30 тыс. айсбергов в год, но лишь считаные единицы из них достигают тех широт, куда заплыл герой нашего рассказа... И вот столкновение случилось. Нужно сказать, что айсберг пережил его спокойно. «Титаник» прожил всего несколько часов, а вот айсберг поплыл дальше. Вскоре его подхватило течение Гольфстрим. Это течение теплое и очень быстрое (до 10 км/ч). Так что айсберг начал ускоренно таять, и все же его вполне хватило, чтобы добраться... куда бы вы думали? В Архангельскую область России. А именно к Земле Франца Иосифа.

Там айсберг выбросило на берег, где он перезимовал, а летом 1913-го окончательно растаял, пережив «Титаник» больше чем на год. Такая вот нелегкая судьба, достойная еще одного фильма. Природа в очередной раз указала нам наше место.