Как сейчас выглядят 12 участников шоу «Последний герой», за которыми мы с упоением наблюдали с начала 2000-х

Все мы помним, как в начале 2000-х собирались у телевизоров в ожидании нового эпизода шоу «Последний герой». Было же время, Сергей Бодров и Владимир Меньшов в качестве ведущих, гениальный саундтрек группы БИ-2 и такие разные люди в непривычном для нас положении. Прошло около 20 лет, а передача еще существует, и она все так же хороша.

Мы в AdMe.ru периодически ностальгируем по первым сезонам, но и новые выпуски не обходим стороной. И вот решили вспомнить самых ярких героев из любимой телепередачи нашей молодости. А в бонус добавили настоящую легенду шоу.

Сергей Одинцов

В далеком 2001 году 26-летний таможенник из Курска стал победителем в 1-м и, пожалуй, самом удачном сезоне шоу «Последний герой». Сам Одинцов рассказывает, что собирался просто получить удовольствие: «На момент шоу у меня выпадал отпуск и наступал день рождения. Так я поставил цель отправиться на необитаемый остров и отпраздновать там».

Позже Сергей Одинцов принимал участие в 5-м сезоне шоу, в котором выбыл незадолго до финала. Сейчас он занимается бизнесом и проводит спортивные тренировки.

Наталья Тэн

Девушка из Самары стала настоящим открытием 1-го сезона телепередачи и на удивление зрителей зашла довольно далеко. Кому-то она не нравилась за излишнюю прямоту, но, что и говорить, камера определенно любила Наталью. После шоу Наталья Тэн переехала в Москву, встретила любимого человека и сменила фамилию, теперь она Локтионова. А в 2016 году начала актерскую карьеру, снявшись в мини-сериале «Первокурсница».

Сергей Терещенко

Еще один участник 1-го сезона пробился в актеры. Это Сергей Терещенко, известный по сериалу «ЧОП» и еще нескольким проектам. Примечательно, что до участия в шоу в 2001 году, он действительно работал охранником. В «Последнем герое» Сергей запомнился большим добродушным дядькой, который очень переживал о том, что едва не потерял сумку при высадке на остров. Он вылетел спустя 15 дней, зато на 2-й сезон уже отправился в качестве эксперта.

Елена Кравченко

Елена Кравченко — одна из тех участниц 1-го сезона, которую могут помнить лишь самые заядлые поклонники «Последнего героя», ну или самой Елены. Ведь уже тогда ее представляли на шоу как актрису. Но это не помогло продержаться на острове долго, и вылетела девушка в первом же раунде. Сейчас она замужем за известным ведущим Михаилом Кожуховым. Ее можно увидеть во второстепенных ролях различных сериалов, наиболее известные из которых «Молодежка» и «Склифосовский».

Вероника Норкина

Вероника Норкина — парикмахер из Старого Оскола, которая стала неожиданной победительницей 2-го сезона. После развода с мужем она решила отправиться на остров и попытать счастье. При этом о победе любой ценой речи и не шло, девушка играла честно и старалась не ввязываться во внутренние интриги. «Победа даст мне силы изменить свое привычное отношение к жизни», — сказала Вероника на одном из советов племени. Жизнь действительно изменилась, и на шоу девушка встретила свою любовь — другого участника «Последнего героя», своего соплеменника Игоря Безуглова. Эта пара до сих пор живет вместе и воспитывает троих дочерей.

Игорь Безуглов

«Игорь, 34 года, Москва, директор строительной фирмы, любит баню», — так нам представили довольно многообещающего участника 2-го сезона. А он взял и первым выбыл из игры, пробыв на острове всего 3 дня. Еще и запомнился тем, что случайно разбил кастрюлю, которую выделили его племени для готовки. Недавно Игорь Безуглов в одном из интервью поделился своей историей любви: «У меня уже хорошо складывалась жизнь, не хватало только личного счастья. И, как ни удивительно, на проекте я встретил Веронику, и этот вопрос закрылся».

Надежда Кужельная

Во 2-м сезоне принимала участие и Надежда Кужельная — 40-летняя космонавт-испытатель. Именно она с самого начала доставала кокосы с пальм для своего племени. Но на удивление больше ничем не выделялась и выбыла примерно в середине шоу. В 2004 году Надежда вышла на пенсию по выслуге лет и устроилась пилотом в «Аэрофлот». Сейчас периодически принимает участие в различных ток-шоу. Так, ее можно было увидеть в передаче «Модный приговор», где даму обвиняют в излишней привлекательности.

Александр Матвеев

В 4-м сезоне шоу «Последний герой» впервые был смешанный состав участников: пополам из звезд и представителей народа. Одним из них стал Александр Матвеев — простой охранник. Именно он больше всех походил на того самого «героя», но в итоге победителем не стал. Позже он вернулся в 5-й сезон, в котором тоже участвовали звезды, вместе со старожилами проекта. Тогда Матвеев вполне заслуженно и выиграл главный приз. «Про остров вспоминаю практически всегда. Если мне позвонят и спросят: „Поедешь?“ — соглашусь без раздумий», — заявляет уже 60-летний мужчина в одном из интервью.

Сергей Туголуков

Сергей Туголуков с первого дня зарекомендовал себя крайне активным участником 4-го сезона. Он брался за все, пытался руководить и каждое утро выбегал на зарядку, подначивая других. Сейчас ему уже под 50 лет, а у Сергея все так же в глазах — огонь, в душе — запал. Он является капитаном команды по пейнтболу, участвует в серьезных соревнованиях, дает интервью спортивным каналам.

Виталий Федоров

Предприниматель Виталий Федоров — еще один участник 4-го сезона, который зашел довольно далеко. Казалось, он был просто положительным человеком, которому искренне нравилось находиться на острове. Участие в проекте «Последний герой» сильно изменило жизнь Виталия. Мужчина сменил профессию и стал преподавать йогу. Также он пытался пройти кастинг 9-го сезона, но не вышло.

Алексей Полихун

Простой официант Алексей Полихун был поклонником проекта «Последний герой» с первых сезонов, но принять в нем участие удалось лишь к 6-му. Ради этого парень бросил работу и учебу, но до финала так и не дошел. Принимал участие и в 9-м сезоне, где также вылетел за шаг до финальной части. Сейчас занимается организацией гастролей артистов и театров.

Владимир Лысенко

Победителем 6-го сезона стал управляющий отелем Владимир Лысенко. В финале он одолел экс-участницу группы «Блестящие» Юлию Ковальчук. Сейчас мужчина работает в Департаменте туризма Ярославской области. Также пытался попасть в 9-й сезон, но не получилось.

Бонус: легенда шоу «Последний герой»

Ну и как не вспомнить про Николая Дроздова, когда речь заходит о телепередаче «Последний герой». Он появился на острове лишь в 4-м сезоне, в котором звезды участвовали вместе с представителями от народа. На тот момент Николаю Николаевичу было 66 лет, но казалось, что жизнь вдали от цивилизации ему давалась гораздо легче, чем остальным. В конкурсах Дроздов не блистал, зато отлично находил общий язык со всеми, вел быт и устраивал союзы, благодаря чему и продержался в шоу достаточно долго. Позже он принял участие и в 5-м сезоне, в окончании которого телеведущий получил приз зрительских симпатий.