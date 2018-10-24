Тест для тех, кто вырос в 90-х: Угадайте рекламу товара по крылатой фразе

Порой создается впечатление, что на российском телевидении показывают только рекламу, которая лишь иногда прерывается короткими фильмами, новостями и сериалами. Сегодня креативными роликами уже достаточно сложно удивить искушенного зрителя, но в 90-х годах фразы из навязчивой рекламы запоминались даже быстрее строчек из любимых песен. Сможете ли вы вспомнить их сегодня и угадать, что же рекламировалось в тех роликах?

Мы в AdMe.ru просмотрели десятки видеороликов из 90-х и начала 2000-х годов, чтобы подготовить для вас этот ностальгический тест.

1.

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© Kostya Maximuk / youtube   © Kostya Maximuk / youtube  

Действие ролика происходит на рынке, но это не реклама продуктов питания.

2.

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© MediaReklamaPRO / youtube   © MediaReklamaPRO / youtube  

В 90-х годах появилось много рекламы различных растворимых напитков, но самый запоминающийся слоган был именно у этой.

3.

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© karmani isa / youtube   © karmani isa / youtube  

Тимур Бекмамбетов в 90-х годах был режиссером серии легендарных роликов на темы различных эпизодов всемирной истории, в том числе и про Суворова.

4.

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© ppotebneovich / youtube   © ppotebneovich / youtube  

Действие данного ролика происходит в стоматологическом кабинете, но это не реклама зубной пасты или протезов.

5.

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© LIKA Ilona / youtube   © LIKA Ilona / youtube  

Это именно тот случай, когда фразы из рекламы становятся крылатыми.

6.

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© HappyFisherMan / youtube   © HappyFisherMan / youtube  

Это была первая реклама американской газировки в России.

7.

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© ZXByteman / youtube   © ZXByteman / youtube  

Популярный сегодня актер Максим Аверин впервые предстал перед зрителями в роли лихого ковбоя именно в этой рекламе 90-х годов.

8.

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© Сергей Игорьевич / youtube   © Сергей Игорьевич / youtube  

Фирменную цитату из этой рекламы, наверное, произносил каждый хотя бы раз, когда ему предлагали что-нибудь выпить.

9.

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© Real_Trans_Hair / youtube   © Real_Trans_Hair / youtube  

Что же мог рекламировать опаздывающий на рейс пассажир сотруднику паспортного контроля?

10.

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© sirofan sokoff / youtube   © sirofan sokoff / youtube  

В этой рекламе можно увидеть молодого Игоря Петренко, который вместе с друзьями сидит в ночном клубе и обсуждает девушек.

11.

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© AdvertisingCool / youtube   © AdvertisingCool / youtube  

Молодые люди играют в футбол, и вдруг мяч улетает за забор, где в это время проходит свадьба. Что же придумал главный герой этой рекламы?

12.

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© архив рекламы / youtube   © архив рекламы / youtube  

Инна Ульянова завоевала популярность у зрителей после выхода фильма «Покровские ворота», но по-настоящему стала известной благодаря именно этой рекламе, где снялась вместе с молодым актером Евгением Стычкиным.

13.

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© Александр Штырмер / youtube   © Александр Штырмер / youtube  

В этом рекламном ролике сейчас сложно узнать молодого Андрея Чадова, которому даже пришлось ради съемок перекраситься в блондина.

14.

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© kun fuzi / youtube   © kun fuzi / youtube  

Наверное, именно с этой рекламой было связано больше всего глупых шуток, что вы могли услышать.

15.

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© Игорь Викторович / youtube   © Игорь Викторович / youtube  

Без этой рекламы нельзя было представить себе Новый год, так же как и праздничный стол — без оливье и мандаринов.

А сколько торговых марок вы смогли угадать правильно?

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