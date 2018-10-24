Тест для тех, кто вырос в 90-х: Угадайте рекламу товара по крылатой фразе

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Порой создается впечатление, что на российском телевидении показывают только рекламу, которая лишь иногда прерывается короткими фильмами, новостями и сериалами. Сегодня креативными роликами уже достаточно сложно удивить искушенного зрителя, но в 90-х годах фразы из навязчивой рекламы запоминались даже быстрее строчек из любимых песен. Сможете ли вы вспомнить их сегодня и угадать, что же рекламировалось в тех роликах?

Мы в AdMe.ru просмотрели десятки видеороликов из 90-х и начала 2000-х годов, чтобы подготовить для вас этот ностальгический тест.

1.

Действие ролика происходит на рынке, но это не реклама продуктов питания.

2.

В 90-х годах появилось много рекламы различных растворимых напитков, но самый запоминающийся слоган был именно у этой.

3.

Тимур Бекмамбетов в 90-х годах был режиссером серии легендарных роликов на темы различных эпизодов всемирной истории, в том числе и про Суворова.

4.

Действие данного ролика происходит в стоматологическом кабинете, но это не реклама зубной пасты или протезов.

5.

Это именно тот случай, когда фразы из рекламы становятся крылатыми.

6.

Это была первая реклама американской газировки в России.

7.

Популярный сегодня актер Максим Аверин впервые предстал перед зрителями в роли лихого ковбоя именно в этой рекламе 90-х годов.

8.

Фирменную цитату из этой рекламы, наверное, произносил каждый хотя бы раз, когда ему предлагали что-нибудь выпить.

9.

Что же мог рекламировать опаздывающий на рейс пассажир сотруднику паспортного контроля?

10.

В этой рекламе можно увидеть молодого Игоря Петренко, который вместе с друзьями сидит в ночном клубе и обсуждает девушек.

11.

Молодые люди играют в футбол, и вдруг мяч улетает за забор, где в это время проходит свадьба. Что же придумал главный герой этой рекламы?

12.

Инна Ульянова завоевала популярность у зрителей после выхода фильма «Покровские ворота», но по-настоящему стала известной благодаря именно этой рекламе, где снялась вместе с молодым актером Евгением Стычкиным.

13.

В этом рекламном ролике сейчас сложно узнать молодого Андрея Чадова, которому даже пришлось ради съемок перекраситься в блондина.

14.

Наверное, именно с этой рекламой было связано больше всего глупых шуток, что вы могли услышать.

15.

Без этой рекламы нельзя было представить себе Новый год, так же как и праздничный стол — без оливье и мандаринов.