Если вы думаете, что мир сходит с ума, пора убедиться, что это уже давно произошло

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То тут, то там можно услышать фразу: «Мир потихоньку сходит с ума», подразумевая странные выходки людей. Но это утверждение в корне неверно, ведь человечество уже давно немного странноватое. Об этом красноречиво говорят исторические фото, на которых запечатлены повозка, запряженная бегемотом, велосипед для всей семьи, в который встроена швейная машинка, и чаепитие со слоном.

AdMe.ru приготовил для вас очередную порцию исторических снимков, но в этот раз их объединяют странность, безумие, а иногда и отменное чувство юмора.

1. Чаепитие со слоном, 1939 год

2. Вот так выглядел дом на колесах в 1926 году

3. Пара на ярмарке в Мексике, 1940 год

4. Лечение рогами. Народная медицина Финляндии, 1935 год

5. Бурлеск-дива Зорита выгуливает свою змею, 1930 год

6. Женщины в огромных штанах, США, 1933 год

7. Слон держит в своей пасти акробатку, США, 1937 год

8. Строительство плотины Гувера, США, 1931–1936 гг.

9. Цирковой гиппопотам, запряженный в повозку, 1924 год

10. Пожилая гимнастка, США, 1977 год

11. Моторикша с девушкой-водителем, Япония, 1920-е гг.

12. Мужчина верхом на свинье, Англия, 1903 год

13. Поездка на поезде ранним утром, Япония, 1964 год

14. Ребенок в кислородном аппарате, США, 1930 год

15. Ночная рыбалка на Гавайях, 1948 год

16. Мужчина читает книгу, сидя в огромном дупле, Австралия, 1900 год

17. Два каскадера делают вид, будто играют в теннис на крыльях самолета, 1923 год

18. Цирковое представление, 1933 год

19. Мужчина оштрафован за то, что носил на пляже неподобающую купальную одежду, Нидерланды, 1931 год

20. Конкурс на звание самых красивых ног, Англия, 1936 год

21. Факир на кровати из гвоздей, Индия, 1907 год

22. Гонки на мотоциклетных колесницах, Австралия, 1936 год

23. Эти приборы позволяли услышать рев вражеских самолетов или заметить вспышки артиллерии противника, 1914 год

24. Вот так, на передней части автобуса, перевозили детские коляски в Новой Зеландии в 1955 году

25. Пикник на шоссе во время нефтяного кризиса, Нидерланды, 1973 год

26. Люди демонстрируют татуировки, сделанные во время любительского конкурса татуировщиков, Франция, 1950 год

27. Дайвинг, 1940 год

28. «Семейный велосипед» со швейной машиной. Изобретен Чарльзом Штайнлауфом в 1939 году

А какое запечатленное на фото событие вас поразило больше всего?