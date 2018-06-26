Если вы думаете, что мир сходит с ума, пора убедиться, что это уже давно произошло
То тут, то там можно услышать фразу: «Мир потихоньку сходит с ума», подразумевая странные выходки людей. Но это утверждение в корне неверно, ведь человечество уже давно немного странноватое. Об этом красноречиво говорят исторические фото, на которых запечатлены повозка, запряженная бегемотом, велосипед для всей семьи, в который встроена швейная машинка, и чаепитие со слоном.
AdMe.ru приготовил для вас очередную порцию исторических снимков, но в этот раз их объединяют странность, безумие, а иногда и отменное чувство юмора.
1. Чаепитие со слоном, 1939 год
2. Вот так выглядел дом на колесах в 1926 году
3. Пара на ярмарке в Мексике, 1940 год
4. Лечение рогами. Народная медицина Финляндии, 1935 год
5. Бурлеск-дива Зорита выгуливает свою змею, 1930 год
6. Женщины в огромных штанах, США, 1933 год
7. Слон держит в своей пасти акробатку, США, 1937 год
8. Строительство плотины Гувера, США, 1931–1936 гг.
9. Цирковой гиппопотам, запряженный в повозку, 1924 год
10. Пожилая гимнастка, США, 1977 год
11. Моторикша с девушкой-водителем, Япония, 1920-е гг.
12. Мужчина верхом на свинье, Англия, 1903 год
13. Поездка на поезде ранним утром, Япония, 1964 год
14. Ребенок в кислородном аппарате, США, 1930 год
15. Ночная рыбалка на Гавайях, 1948 год
16. Мужчина читает книгу, сидя в огромном дупле, Австралия, 1900 год
17. Два каскадера делают вид, будто играют в теннис на крыльях самолета, 1923 год
18. Цирковое представление, 1933 год
19. Мужчина оштрафован за то, что носил на пляже неподобающую купальную одежду, Нидерланды, 1931 год
20. Конкурс на звание самых красивых ног, Англия, 1936 год
21. Факир на кровати из гвоздей, Индия, 1907 год
22. Гонки на мотоциклетных колесницах, Австралия, 1936 год
23. Эти приборы позволяли услышать рев вражеских самолетов или заметить вспышки артиллерии противника, 1914 год
24. Вот так, на передней части автобуса, перевозили детские коляски в Новой Зеландии в 1955 году
25. Пикник на шоссе во время нефтяного кризиса, Нидерланды, 1973 год
26. Люди демонстрируют татуировки, сделанные во время любительского конкурса татуировщиков, Франция, 1950 год
27. Дайвинг, 1940 год
28. «Семейный велосипед» со швейной машиной. Изобретен Чарльзом Штайнлауфом в 1939 году
А какое запечатленное на фото событие вас поразило больше всего?
Фото на превью DaFunOne / imgur