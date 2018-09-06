Ответьте всего на 10 вопросов про отечественные телешоу нулевых и докажите, что вы не «самое слабое звено»

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Сейчас эфир просто разрывается от всевозможных реалити- и ток-шоу. А помните, как обстояли дела 10–20 лет назад? Подобных программ было не так много, и практически каждая из них была любимой и долгожданной. Мы были готовы бросить все дела, чтобы прилипнуть к экрану, где начинался очередной выпуск «Угадай мелодию» или «Последнего героя».

AdMe.ru предлагает вам вспомнить наши любимые шоу родом из 90-х и нулевых. Специально для этого мы составили тест из 10 вопросов, на которые легко ответит любой отечественный телезритель. Готовы? Поехали!

1. Помните интеллектуальное шоу, где команда ранее не знакомых людей пытается получить денежный приз? А как звучала коронная фраза ведущей этой программы?

2. Кто был одним из ведущих российской версии шоу «Форт Боярд»?

3. Кто победил в 1-м сезоне реалити-шоу «Последний герой»?

4. Вспомните, как называлось детское шоу, где Сергей Супонев задавал вопросы юным участникам и их родителям, а взамен выдавал звезды.

5. Кто из этих артистов является выпускником шоу «Фабрика звезд»?

6. Сколько времени отводилось на суперигру в шоу «Такси»?

7. «Смех смехом, а по мне булыжник проехал», «Эй, дружище! Так мы быстро проиграем!» — сможете вспомнить, из какой передачи эти фразы?

8. Какому шоу принадлежит эта заставка?

9. Как звали бессменного ведущего «Счастливого случая»? Подсказка: он еще и кавээнщик со стажем

10. Сколько мелодий нужно было угадать за 30 секунд в финале этого шоу?