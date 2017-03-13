Посмотрите, как изменились супермодели 90-х
В 1990-х они были королевами подиумов, беспрерывно блистали на обложках глянцевых изданий, заключали баснословные контракты, сводили с ума миллионы мужчин по всему миру.
Нам в AdMe.ru стало интересно, как изменились за эти годы модели, которые покорили мир моды конца ХХ века.
Наоми Кэмпбелл
Из года в год Наоми доказывает, что бывших супермоделей не бывает. Это, пожалуй, единственная героиня 90-х, кто не сбавляет с годами модельных оборотов. Как и 30 лет назад, она ведет активную светскую жизнь, снимается в откровенных фотосессиях и принимает участие в показах.
Кейт Мосс
Кейт Мосс — самая титулованная модель в мире. Все свои награды (например, «Признание поколения» по версии жюри British Fashion Awards) британка действительно заслужила: за 27 лет карьеры лицо Мосс побывало на тысячах глянцевых обложек, а ее ноги шагали по главным подиумам мира. Нет счета и бесчисленным фотосессиям в ее карьере.
Летиция Каста
С детства Летиция Каста мечтала жить в мире шоу-бизнеса. Уговорив отца отвезти ее на пробные съемки в Париж, Летиция вскоре приняла участие в съемке кампании джинсов Guess, а в 18 лет стала ведущей моделью Victoria’s Secret.
Сейчас Летиция — многодетная мама. В последние годы она активно снимается в кино, а также время от времени принимает участие в модных показах.
Тайра Бэнкс
Ветеран модельного бизнеса, а также актриса, певица, продюсер и телеведущая Тайра Бэнкс получила известность, сначала работая моделью, а потом сделала успешную карьеру на телевидении. Тайра стала первой чернокожей девушкой на обложке журнала GQ и первой афроамериканкой в каталоге Victoria’s Secret. Сейчас она сосредоточилась на своих телепроектах.
Линда Евангелиста
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Именно Линде Евангелисте принадлежит реплика: «Я не встану с постели меньше чем за 10 тысяч долларов». Она участвовала в полусотне рекламных кампаний, снималась в клипах Джорджа Майкла и была первой моделью в истории, которой платили заоблачные гонорары за одно присутствие на светском мероприятии.
Эль Макферсон
За свою точеную фигуру
Кристи Тарлингтон
Эта уроженка Калифорнии стала самой знаменитой моделью в Америке, а затем и в Европе. На пике модельной карьеры она получила степень бакалавра в области искусств, а после написала бестселлер о йоге и выпустила несколько отличных коллекций спортивной одежды и линию косметики. В день 45-летия Кристи подписала новый контракт с косметической маркой и сказала, что это только начало нового этапа в ее карьере.
Хелена Кристенсен
Карьеру модели Кристенсен начала в 9 лет, в 17 стала королевой красоты родной Дании и всерьез претендовала на титул «мисс Вселенная». А сразу после конкурса Хелена заключила десяток модных контрактов. После долгой карьеры на подиуме fashion-индустрию Кристенсен не оставила, встав по другую сторону камеры в качестве фотографа.
Эмбер Валлетта
Уже в 15 лет красавица самостоятельно отправилась из Америки в Милан, где начала модельную карьеру, а в начале 2000-х Эмбер успешно дебютировала и в качестве актрисы.
Надя Ауэрманн
Платиновая блондинка с бесконечными ногами (к слову, эти знаменитые ноги даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые длинные в мире среди женщин-моделей) побывала на всех возможных обложках журналов и показах, заслужив звание современной Марлен Дитрих.
Ева Герцигова
В 2013 году 39-летняя чешская модель в положении снялась в рекламе обувной марки, а спустя 4 недели после рождения третьего ребенка появилась на пляже в откровенном бикини. И хоть под лупой рассматривайте — выглядела она прекрасно! «Я занимаюсь домом и обустройством семейного гнезда», — так комментирует Герцигова свою главную работу последних лет.
Синди Кроуфорд
Похоже, в роли жены и мамы Синди чувствует себя так же уверенно, как когда-то на шпильках на мировых подиумах. Впрочем, с миром моды Кроуфорд так и не порвала. Она приняла участие в создании косметической линии Meaningful Beauty и стала ее лицом, а в 48 лет полностью разделась для мужского глянца.
Клаудия Шиффер
Она стало несметно богатой, когда ей еще не было 30. В свои 46 лет эта суперблондинка по-прежнему сотрудничает с L`Oreal, Chanel и Dolce & Gabanna. В дополнение ко всему Шиффер выпустила собственную линию средств по уходу за волосами.