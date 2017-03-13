Посмотрите, как изменились супермодели 90-х

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В 1990-х они были королевами подиумов, беспрерывно блистали на обложках глянцевых изданий, заключали баснословные контракты, сводили с ума миллионы мужчин по всему миру. Нам в AdMe.ru стало интересно, как изменились за эти годы модели, которые покорили мир моды конца ХХ века.

Наоми Кэмпбелл

Из года в год Наоми доказывает, что бывших супермоделей не бывает. Это, пожалуй, единственная героиня 90-х, кто не сбавляет с годами модельных оборотов. Как и 30 лет назад, она ведет активную светскую жизнь, снимается в откровенных фотосессиях и принимает участие в показах.

Кейт Мосс

Кейт Мосс — самая титулованная модель в мире. Все свои награды (например, «Признание поколения» по версии жюри British Fashion Awards) британка действительно заслужила: за 27 лет карьеры лицо Мосс побывало на тысячах глянцевых обложек, а ее ноги шагали по главным подиумам мира. Нет счета и бесчисленным фотосессиям в ее карьере.

Летиция Каста

С детства Летиция Каста мечтала жить в мире шоу-бизнеса. Уговорив отца отвезти ее на пробные съемки в Париж, Летиция вскоре приняла участие в съемке кампании джинсов Guess, а в 18 лет стала ведущей моделью Victoria’s Secret. Сейчас Летиция — многодетная мама. В последние годы она активно снимается в кино, а также время от времени принимает участие в модных показах.

Тайра Бэнкс

Ветеран модельного бизнеса, а также актриса, певица, продюсер и телеведущая Тайра Бэнкс получила известность, сначала работая моделью, а потом сделала успешную карьеру на телевидении. Тайра стала первой чернокожей девушкой на обложке журнала GQ и первой афроамериканкой в каталоге Victoria’s Secret. Сейчас она сосредоточилась на своих телепроектах.

Линда Евангелиста

Именно Линде Евангелисте принадлежит реплика: «Я не встану с постели меньше чем за 10 тысяч долларов». Она участвовала в полусотне рекламных кампаний, снималась в клипах Джорджа Майкла и была первой моделью в истории, которой платили заоблачные гонорары за одно присутствие на светском мероприятии.

Эль Макферсон

За свою точеную фигуру 90-60-90 она получила емкое прозвище «Тело». В 49 лет Макферсон вышла замуж за миллиардера Джеффри Соффера, доказав, что даст 100 очков вперед любой 20-летней. Сегодня австралийка выпускает биодобавки, любит порыбачить и активно занимается спортом.

Кристи Тарлингтон

Эта уроженка Калифорнии стала самой знаменитой моделью в Америке, а затем и в Европе. На пике модельной карьеры она получила степень бакалавра в области искусств, а после написала бестселлер о йоге и выпустила несколько отличных коллекций спортивной одежды и линию косметики. В день 45-летия Кристи подписала новый контракт с косметической маркой и сказала, что это только начало нового этапа в ее карьере.

Хелена Кристенсен

Карьеру модели Кристенсен начала в 9 лет, в 17 стала королевой красоты родной Дании и всерьез претендовала на титул «мисс Вселенная». А сразу после конкурса Хелена заключила десяток модных контрактов. После долгой карьеры на подиуме fashion-индустрию Кристенсен не оставила, встав по другую сторону камеры в качестве фотографа.

Эмбер Валлетта

Уже в 15 лет красавица самостоятельно отправилась из Америки в Милан, где начала модельную карьеру, а в начале 2000-х Эмбер успешно дебютировала и в качестве актрисы.

Надя Ауэрманн

Платиновая блондинка с бесконечными ногами (к слову, эти знаменитые ноги даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые длинные в мире среди женщин-моделей) побывала на всех возможных обложках журналов и показах, заслужив звание современной Марлен Дитрих.

Ева Герцигова

В 2013 году 39-летняя чешская модель в положении снялась в рекламе обувной марки, а спустя 4 недели после рождения третьего ребенка появилась на пляже в откровенном бикини. И хоть под лупой рассматривайте — выглядела она прекрасно! «Я занимаюсь домом и обустройством семейного гнезда», — так комментирует Герцигова свою главную работу последних лет.

Синди Кроуфорд

Похоже, в роли жены и мамы Синди чувствует себя так же уверенно, как когда-то на шпильках на мировых подиумах. Впрочем, с миром моды Кроуфорд так и не порвала. Она приняла участие в создании косметической линии Meaningful Beauty и стала ее лицом, а в 48 лет полностью разделась для мужского глянца.

Клаудия Шиффер