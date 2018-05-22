20+ фото, которые открывают портал в наше детство

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Для погружения в прошлое не нужна машина времени. Иногда достаточно взглянуть на картинку, и вот ты уже перенесся во времена своего детства или юности. Вспомните свой первый тамагочи — и вперед в прошлое вместе с нами.

AdMe.ru нашел фото уже забытых артефактов, глядя на которые так приятно вспомнить свои беззаботные деньки, когда никто из нас не был завален взрослыми делами.

1. А вы успели попользоваться таким телефоном?

«Этот телефон больше не работает. Это исторический артефакт. Сфотографируйте его или вспомните старые добрые времена».

2. Стартовый пакет «Я вырос без интернета»

3. Кто рисовал такие шедевры?

4. Игрушки из «Волшебного сундучка» MilkyWay

5. Любимые персонажи были у нас повсюду

6. А такими утюжками для волос девочки делали гофре, собираясь на дискотеку

7. Фиджет-спиннер 90-х

8. Такая лампа казалась верхом оригинальности

9. Воины «Сейлор Мун» полюбились многим

10. Сейчас бы взять и поиграть!

11. Хотя иногда лучше оставить детские игры в воспоминаниях, когда ничто не резало глаз

12. Но как выглядят настоящие заклинания, мы не забыли

13. Вкладыши от жвачек — еще одно «богатство» наряду с фишками

14. Неужели есть человек, который не знаком с этим телефоном и игрой?

15. А смотрели мы не только диснеевские мультики

16. В детстве казалось, что фильм очень страшный и графика просто невероятная

17. Когда отправка песни была целой церемонией

18. Кажется, мы стали забывать, как легко накачать пресс

19. Когда-то песни «скачивали» именно так

20. Облом — это когда после этой заставки начинался дурацкий «взрослый фильм», а не любимые «Том и Джерри»

21. Пожалуй, самое большое разочарование детства

Если бы вы на день могли вернуться в детство, что бы вы сделалали первым делом?