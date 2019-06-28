Пользователи сети показали снимки своих родителей в молодости, пронизанные теплом и любовью

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Все мы любим разглядывать семейные фотоальбомы, подолгу задерживаясь на снимках с нашими родителями в молодости. Особенно на тех, где запечатлены их первые свидания, покупка первой машины, да и просто на кадрах, где папы и мамы выглядят такими счастливыми, беззаботными, крутыми ребятами. И эти снимки с годами становятся только ценнее, все сильнее согревая сердца повзрослевших детей.

Пользователи интернета поделились самыми дорогими фотографиями, от которых их сердце сжимается, а на глазах проступают слезы. После просмотра этого поста AdMe.ru предлагает всем отправиться к своим родителям, вместе с ними открыть фотоальбомы и вспомнить яркие моменты прошлого.

«1955 год. Фото сделано у мамы дома перед их первым свиданием c отцом. Они были женаты 60 лет»

«Моя мама со мной. Гляньте, какой я крутой! Аргентина, 1982 год»

«Мои родители, кажется, в 1992 или 1993 году. Они до сих пор флиртуют так, будто только познакомились»

«Мой папа к середине 80-х годов накопил достаточно денег на свою первую машину. Он работал на полях Калифорнии, собирая фрукты»

«Мои офигенные родители и я. 1990-е. Отец был скульптором, а мама — художницей»

«Мама гуляет на солнышке на своем первом свидании с папой, Сан-Диего, 1981 год»

«Папа в 1980-х выглядел как пакистанский Бруно Марс»

«Мой папа играет на гитаре, сидя прямо на этих колонках, Япония, 1979 год»

Если твоя мама не соглашалась побыть в качестве трамплина, чтобы ты покатался на своем BMX, то любила ли она тебя вообще?

«Мой папа на Филиппинах, начало 1980-х»

«Моя бабушка с мамой в день ее свадьбы, 11 мая 1968 года»

«Мой папа накануне выпускного, 1970-е. Этот легендарный снимок сделал его брат — профессиональный фотограф»

«Мои родители познакомились на свидании вслепую ровно 50 лет назад»

«Это мой папа в 1987 году с одним из его самых ценных уловов»

«Моя прекрасная мама. Примерно в 1967 году»

«Мой папа в свой первый день на работе, 1987 год»

«Моя мама собирается пойти на свидание, 1972 год»

«Это моя мама на 5-м месяце беременности. Беременна тройней (мной, моими братом и сестрой)»

«Мой папа со своим первым щенком, 1990 год»

«Автопортрет моего отца, примерно 1980 год»

«Мой папа — летчик-истребитель, 1980-е»

«Это мои родители. Папу только что взяли пилотом в United Airlines, 1978 год»

«Свадьба моих родителей, 1980-е»

Может, и у вас есть любимые фотографии ваших родителей в молодости? Поделитесь ими с нами в комментариях.