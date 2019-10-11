Почему при взгляде на русскую моду 90-х хочется плакать, а на американскую — нет?

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Мода 90-х вызывает у нас самые противоречивые чувства. С одной стороны, мы испытываем ностальгию, а с другой — ужас от того, что в те времена считалось модным. Ну кто в своем уме сегодня будет делать начес и наденет «пластмассовые» балетки? В то же время заокеанские модники одевались гораздо аккуратнее: сочетали джинсы и футболки и делали сдержанный макияж.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему произошел такой перекос, и сравнили модные тенденции в России и США конца ХХ века.

Россияне одевались ярко и хаотично, но на это есть одна простая причина

В начале 90-х рухнул СССР и на наши рынки хлынула масса товаров не самого лучшего качества: джинсы «варенки», «пластмассовые» кроссовки, которые ломались за неделю, а еще одежда из тонкой дешевой синтетики. Жители бывшего СССР не были избалованы импортными вещами и все заграничное по умолчанию считали модным. В ходу был стиль «я надену все лучшее сразу», и в моду вошли такие предметы гардероба, на которые сегодня даже смотреть стыдно. Женщины перестали скрывать свое тело, а мужчины как один переоделись в спортивные костюмы.

В начале 90-х неожиданно стали популярны псевдоофисные образы: пиджаки, блузы и юбки модницам поставляла извеcтная тогда фирма Tom Klaim.

В Союзе джинсовая одежда была жутким дефицитом. Зато теперь она переживала настоящий бум: куртки, юбки, брюки, плащи и даже платья шили из денима. Особый шик — джинсы «мальвины» с высокой посадкой. Сегодня их называют Mom Jeans (англ. «мамины джинсы»). У каждой уважающей себя девушки в шкафу имелись лосины кислотного оттенка, а то и не одни. Синтетические легинсы салатного, розового и фиолетового цветов носили с туфлями на шпильках и кроссовками.

Все обновки покупали на рынках у челноков. Торговцы с огромными клетчатыми сумками закупали одежду в КНР, Турции, Польше и Вьетнаме, а затем продавали на вещевых толкучках с накруткой в несколько тысяч процентов.

В 1992 году дизайнеры дома Versace выпустили мужскую коллекцию костюмов и предложили модникам носить красные пиджаки с серыми брюками. До России дошли только пиджаки, правда, пошитые в Турции буквально на коленке. Ярко-малиновый прикид стал символом богатства и могущества, позволить его себе могли только новые русские. Образ дополняли барсетка, золотая цепь и тяжелая «мобила». Парни попроще носили разноцветные спортивные костюмы из синтетики. А у девушек особым шиком считалось сочетание ярких лосин и верхней части костюма.

Кожаные куртки, юбки и брюки были не менее популярны, чем джинса. Особенно ценилась одежда с турецкого рынка, но позволить себе вещь из натуральной кожи могли не все.

В моду вошла одежда с огромными, как у регбистов, плечами. Куртки, пальто и пиджаки обязательно снабжались внушительными подплечниками.

Один из столпов стиля 90-х — свитера Boys. Их выпускали в разнообразной цветовой гамме, но самым популярным был почему-то именно коричнево-зеленый оттенок. Такие свитера носили все: женщины, мужчины и даже дети.

Иконой стиля для подростков начала 90-х стала главная героиня фильма «Маленькая Вера». Вера делала яркий макияж и начес на голове, носила пластмассовую бижутерию, мини-юбку и колготки в сеточку.

Американцы предпочитали сдержанность, но иногда тоже допускали промахи

В США с модой дела шли совсем по-другому: люди устали от напыщенной одежды 80-х и вернулись к минимализму. А Курт Кобейн и группа Nirvana ввели в обиход стиль гранж: растянутые «бабушкины» кофты, линялые джинсы, клетчатые рубашки и кеды Converse носили и мужчины, и женщины.

Никаких блузок с рюшами: на острие моды были кроп-топы, оголяющие живот, и облегающие майки в паре с джинсами.

В гардероб модниц вернулись мужские пиджаки, рубашки с широким воротником из 70-х и лаконичные платья-комбинации. В макияже остался только 1 акцент — кроваво-красные губы, глаза почти не красили.

Мужчины примерили детские образы — джинсовые комбинезоны и яркие шелковые рубашки. В моду вошел пляжный стиль: каждый второй носил шорты «бананы».

К середине 90-х подиумы захватил стиль спорт-шик. Спасибо за это нужно сказать группе Spice Girls. Спортивные штаны с 3 полосками сочетали с блестящими топами, яркой бижутерией и туфлями.

Единственное, чем были похожи модники в России и США, — страсть к одежде с широкими плечами.

Кумирами молодежи стали герои сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Девушки носили мужские рубашки, красные пиджаки и джинсы с высокой посадкой. Но, в отличие от россиянок, яркого макияжа и начесов никто не делал.

Однако странные тенденции моды были и в США, например абсолютное поклонение дениму. Сегодня сочетать джинсовую рубашку и брюки, да еще и одного цвета — жуткий моветон. А в 90-х можно было нарядиться в синюю ткань сверху донизу, и это считалось модным.