Почему нас всех объединяет нелюбовь к физкультуре и что было самым худшим на этом уроке

У многих из нас всплывают не самые лучшие воспоминания об уроках физкультуры. У кого-то они связаны с бессмысленными нормативами, летящим в лицо волейбольным мячом или шатающимся гимнастическим козлом, несправедливой двойкой или даже травмой. Для некоторых, кто окончил школу не один год назад, «физра» до сих кажется страшным сном.

Мы в AdMe.ru оживили в памяти свои уроки физкультуры и прочитали истории современных школьников. Оказывается, за десятилетия мало что поменялось.

Кто бы что объяснил

Автор этой статьи училась в обычной муниципальной школе в отдаленном районе нестоличного города. Уроки проходили так же, как и у большинства ребят из соседних школ. В целом ходить на занятия мне нравилось. Но не на все. Если честно, то до сих пор вспоминаю уроки физкультуры с недоумением и нервным подергиванием глаза. На этом уроке всегда поражало то, что учитель просил выполнить какое-то задание, например прыгнуть в длину, но редко рассказывал, как именно это сделать. О технике выполнения речи и не шло. Сейчас спортивные тренеры акцентируют внимание: колени за носки не заводить. Учителя физкультуры же были менее обходительны: приседай и все тут. Такая боль для меня этот канат, нас было 3 человека, кто не мог залезть, ну мы просто не понимали, как это делать. За 9 лет так никто и не рассказал, говорили: «Берешь и лезешь». © Isobhosekati / Twitter

Для меня было открытием: чтобы попасть в баскетбольное кольцо, надо метиться в нарисованный квадрат за кольцом. А зачет по броскам заставляли сдавать, вообще не объясняя, как правильно бросать. © masha_umasheva / Twitter

Бессмысленные нормативы

Могу сказать, что мне не повезло с учителем. Большинство уроков мы бесцельно шатались в попытках имитировать бурную деятельность. Потом неожиданно наставал час икс — нормативы. Помню, как мы из зала, если погода позволяла, шли на стадион. Без разминки и предварительной подготовки нужно было пробежать стометровку. Разумеется, все равны. Вне зависимости от телосложения, предрасположенностей и особенностей строения. Опять же о правильной технике бега я впервые услышала спустя десятилетие после школьного выпускного. Какими же ужасными были уроки физры! Почему мы постоянно сдавали нормативы, но никто нас к ним не готовил? Почему я расстраивалась, что не могу висеть на турнике, хотя видела его 2 раза в год? В какой семье я должна была родиться, чтобы хорошо сдавать норматив «метание снаряда»? © Juliomexica / Twitter

Меня в школе на физре до слез доводил канат. Ну не могу я подтянуть себя на нем больше одного раза. Руки слабые. А физрук стыдил и ржал при всем классе, что я на канате как сопля на нитке зависла. © Rina_Karpova / Twitter

Причем везде были разные нормативы. Всегда это казалось странным. Например, в моей школе ученики ни разу не видели ни каната, ни козла. Оказалось, что в других школах они были, а зимой ребята даже рассекали на лыжах, которые были школьным инвентарем. В моем же учебном заведении старых скакалок на всех не хватало, какие уж там лыжи. Уже в университете на физкультуре мне пришлось сдавать хождение на лыжах на время. Преподавателя при этом не волновало, что пока мои одногруппники уже лихо рассекали елочкой, я только училась пристегивать ботинок.

Физкультура не лечит, а калечит

Волейбол. В тебя летит мяч, который бросил тебе самый рослый и буйный одноклассник. Как этот крутящийся шар ловить, разумеется, никто не рассказывал. Часто у девочек было 2 выхода: увернуться или рискнуть пальцами. Так что не удивительно, что повредить себе что-то на уроках было нетрудно. У нас был козел, который ростом был почти с меня и страшно шатался, на что я указала преподавателю. Я во всю упиралась, чтобы не делать это задание. Но меня все-таки заставили попробовать — в итоге я ударилась и подвернула ногу. © kvasidr / Twitter

С физрой связаны самые неприятные воспоминания из школы: 4-й класс, кувырок назад, «добрая» учительница мне помогла, у меня хрустнула шея, и я 2 недели не могла ей поворачивать. С тех пор вообще боюсь этого упражнения. Ежегодная классика: лыжи в −27? Норма. © TannyApril / Twitter

Про канат: залезла нормально, надо было слезать; съехала вниз, держась за него руками как за шест с детской площадки; далее был вечер скандала дома имени заливания моих ладоней марганцовкой (никто не объяснял, как делать не надо, техника безопасности там всякая). © exsultans / Twitter

Физруки — учителя особенные

В школах много профессиональных учителей. Но есть те, о которых ученики слагают нелестные шутки. Нередко объектами издевок оказываются именно физруки. Не зря же сняли даже сериал, где собрали стереотипы про учителей физкультуры.

Из всего многообразия доказательств, что у моего школьного физрука были не все дома, я бы хотела рассказать об этом. Чтобы вы понимали, моему учителю физкультуры было за 60. Однажды весной на уроке в выпускном классе он говорит мне: «Весь год ты мне подмигивала, я видел, ну ты девка — молодец, выйдет из тебя толк». Выслушав его непристойные шуточки, я ответила: «У меня нервный тик». Это была правда, нервишки перед экзаменами шалили.

Современные реалии: урок лыж в квартире

Негативных воспоминаний о физкультуре немало. К сожалению, многие из нас в школе недолюбливали этот предмет. Кому-то даже потребовались годы, чтобы посмотреть на спорт с позитивной стороны и приобщиться к нему. Но, хочется верить, что найдутся также смешные и забавные истории с уроков. Кстати, у современных школьников они точно есть и нередко связаны с удаленным обучением. Будний день, 10 утра. Я на удаленке, ребенок на дистанционке. Захожу к ней в комнату. Спит. Рядом валяется телефон и ноутбук. Я: «У тебя какие уроки сегодня?» Поднимает голову, открывает глаза: «У меня уже идет урок, физкультура». Закрывает глаза, опускает голову на подушку. Я: «Может, пора вставать? Давай умываться иди». Поднимает голову: «Пока не могу. Только на перемене». Опускает голову на подушку. © hekta / Pikabu

Наши третьеклашки на дистанционном обучении сдавали лыжи. Скольжение там, елочки-полуелочки всякие. Скользя носками по полу и при этом имитируя движения палками. С дочерью истерически хохотали, пока снимали вот это все, с дубля пятого вышло нормально, феерическое зрелище было. А в следующей четверти должно быть плавание. Волнуемся.

© Kleomur / Pikabu