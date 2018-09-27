Ностальгический тест. Попробуйте угадать самые хитовые музыкальные клипы 90-х и начала 2000-х

Песни эпохи 90-х и начала 2000-х до сих пор зажигают даже самые юные сердца, и, когда слышишь хиты тех лет, ноги сами рвутся в пляс. Вдвойне повезло тому, кто в те годы имел телевизор с доступом к музыкальным каналам и мог не только наслаждаться звучанием любимых песен, но и посмотреть видеоклипы к ним. И это зрелище того стоило: режиссеры клипов в те времена не боялись экспериментировать, часто впервые использовали спецэффекты и придумывали очень экстравагантные сюжеты. Многие клипы были весьма провокационными и наделали много шума, и даже в наше время на YouTube они набирают миллионы просмотров.