Ностальгический тест. Попробуйте угадать самые хитовые музыкальные клипы 90-х и начала 2000-х

Песни эпохи 90-х и начала 2000-х до сих пор зажигают даже самые юные сердца, и, когда слышишь хиты тех лет, ноги сами рвутся в пляс. Вдвойне повезло тому, кто в те годы имел телевизор с доступом к музыкальным каналам и мог не только наслаждаться звучанием любимых песен, но и посмотреть видеоклипы к ним. И это зрелище того стоило: режиссеры клипов в те времена не боялись экспериментировать, часто впервые использовали спецэффекты и придумывали очень экстравагантные сюжеты. Многие клипы были весьма провокационными и наделали много шума, и даже в наше время на YouTube они набирают миллионы просмотров.

AdMe.ru собрал для вас самые яркие и странные видеоклипы прошлой эпохи. Глядя на представленные кадры, попробуйте угадать не только исполнителя, но и название композиции.

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А какие музыкальные видеоклипы прошлой эпохи обожаете вы?

Фото на превью YouTube, YouTube

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16 Комментарии
  • 27 сентября 2018
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