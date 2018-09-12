30+ снимков, пробуждающих ностальгию по временам, которые мы не застали
Ох уж это щемящее чувство в груди, когда открываешь альбом со старыми фотографиями! Благодаря редким фото мы можем увидеть своих мам и пап, бабушек и дедушек молодыми и задорными, а еще такими влюбленными, что хочется снять про них фильм. Они подают нам пример искренней преданности друг другу. Хочется верить, что и в наше время такое возможно. А в конце статьи вас ждет бонус в виде истории про удивительное свадебное платье со 120-летним прошлым.
Пользователи различных порталов поделились фотографиями своих бабушек и дедушек в самом расцвете их любви, а мы в AdMe.ru отобрали для вас самые трогательные и забавные снимки.
«Мои бабушка и дедушка во время первого свидания. 50-е годы»
«Люблю это фото с моими бабушкой и дедушкой. Хотелось бы испытать что-то подобное»
«Мои бабуля и дедуля на пляже в 1956 году. Сейчас они женаты уже 63 года. В наше время такого не бывает»
«Свадебное фото моих предков. 1929 год. Дедушке здесь 25 лет, а бабушке всего 15!» Судя по лицу дедушки, он только что узнал об этом
«Мои бабушка и дедушка (пара слева) на карнавале в Бразилии. 1975 год»
«Заядлые рыбаки демонстрируют дневной улов. Примерно 1948 год»
«Мои бабушка и дедушка. 1946 год»
«Крутая парочка в конце 60-х годов»
«Бабушка и дедушка во время их медового месяца. Приблизительно 1949 год»
«На этом веселом автобусе есть и мои будущие бабушка и дедушка. 1968 год»
«Предки моей жены и их свадебный торт. 1945 год»
«Родители моей мамы поджаривают свинку в Пуэрто-Рико в 60-х годах»
«Дедуля и бабуля в Польше. 50-е годы. Потом они переехали в США»
«Мои бабушка и дедушка на отдыхе в 1951 году. В тот день они купили одинаковые свитера»
«Бабушка и дедушка и их новогодний поцелуй. Примерно 1963 год»
«Парочка вверх тормашками. Начало 50-х годов»
«Нашла эту фотографию моих бабушки и дедушки и влюбилась в нее! Они вместе больше 55 лет, и они по-прежнему бодрые и сильные»
«Первый автомобиль моих бабуси и дедуси. Приблизительно 1953 год»
«Мои бабушка и дедушка в то время, когда дед находился в отпуске во время Второй мировой войны» (Надпись внизу гласит: «Чикаго приветствует вас»)
«Арка из мечей на военной свадьбе моих дедушки и бабушки в 1941 году в Перл-Харборе, Гавайи. Они находились там и 7 декабря 1941 года»
«Мои бабушка и дедушка плавают с маленьким медвежонком. Примерно 1958 год»
«Мои будущие бабушка и дедушка на выпускном балу в 1959 году. Обожаю этот красный пиджак и очки!»
«Мои дедушка и бабушка во Вьетнаме. 60-е годы»
«Молодожены в Индии в 1971 году»
«Мои бабушка Катя и дедушка Ваня — родители мамы.
Некоторые движения точно передаются генетически»
«Это фото сделано незадолго до войны»
«Бабушка Элеонора и дедушка Бен примерно в 1940 году»
«Сейчас моим бабушке и дедушке за 90. Здесь они еще очень молодые»
«Озорные бабуля и дедуля на пляже в Бронксе, Нью-Йорк. 1946 год»
«Мои дедушка и бабушка перед первой брачной ночью. 1956 год» (Надпись на табличке гласит: «Не беспокоить»)
«Вот что значит уметь выглядеть стильно. 50-е годы»
«Мои бабушка и дедушка в день их свадьбы во время гастролей в качестве актеров. 1960 год. „Каждый вечер мы выступали в разных городах, но в Ньюкасле у нас было три настолько безумных влюбленных дня, что мы решили пожениться“»
«Посмотрите на эти искренние широкие улыбки молодоженов. Конец 50-х годов»
«Мои бабушка и дедушка. Приблизительно 1960 год»
«Мой дедушка умел повеселиться. 50-е годы»
«Свадьба моих предков. Примерно 1945 год»
«Мои бабушка и дедушка (слева) были веселыми людьми. СССР, 1960 год»
Бонус: девушка надела на свадьбу платье, которое до нее надевали 11 невест из ее рода
В семье американки Эбигейл Кингстон хранится редкая семейная реликвия — свадебное платье, которому уже больше 120 лет. Впервые это платье в викторианском стиле надела на свою свадьбу прабабушка девушки, Мэри Лоури Уоррен, в 1895 году. Когда платье попало к Эбигейл в 2015 году, он уже сослужило свою службу 11 невестам из их семьи и выглядело весьма плачевно. Но Эбби не сдалась, она обратилась к дизайнерам, которые смогли отреставрировать старинный наряд, хоть и пришлось несколько видоизменить его. Но, как сказала мать Эбигейл Лесли, шестая невеста, надевавшая фамильную реликвию, «имеет значение не стиль, не подгонка или состояние платья, а любовь, которая передавалась из поколения в поколение». Теперь фотография невесты Эбигейл в чудесном старинном платье заняла свое место в ряду таких же семейных фотографий прошлых лет.
Дорогие читатели, а есть ли в вашем семейном архиве трогательные фотографии бабушек и дедушек? Может быть, у них была невероятная история любви с неожиданными поворотами, а может быть, они просто тихо-мирно прожили всю жизнь, ни разу не поссорившись, — расскажите нам об этом! Присылайте ваши рассказы и фотографии на hello@adme.ru с пометкой «Моя история».
Фото на превью Good Morning America / twitter.com