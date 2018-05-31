Мы вспомнили, что происходило в мире 10 лет тому назад, и хотим сказать только одно: «Время, остановись!»

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Когда-то мы хихикали и не понимали вздохов старших: «Как же быстро летит время!», а теперь и сами готовы хвататься за голову. Ведь, кажется, только вчера весь мир внезапно перешел с кнопочных телефонов на сенсорные, а с тех пор прошло уже 10 лет.

AdMe.ru предлагает окунуться в пучину ностальгии и вспомнить, что происходило в мире каких-то 10 лет назад. Нет, стойте, целых 10 лет назад, с ума ж сойти!

1. В продажу поступил IPhone 3G, но одним из самых желанных телефонов в мире пока что был Nokia N97

2. Барак Хуссейн Обама стал первым темнокожим президентом за всю историю США

3. Все наконец поняли, что вампиры тоже умеют любить: в 2008 году была запущена «сумеречная» сага

4. Вышла игра Grand Theft Auto IV. А теперь взгляните, как изменилась графика, и сравните ее с игрой Detroit: Become Human, вышедшей в 2018 году

5. Кэти Перри пела из каждого утюга, что поцеловала девушку (хит «I Kissed a Girl»), а юная Тейлор Свифт уже покоряла первые строчки хит-парадов. Больше хитов 2008 года здесь

6. Сайту YouTube исполнилось всего 3 года. Выглядел он примерно вот так

7. Случился тот самый Мировой экономический кризис

8. Зато Дима Билан принес России первую победу на конкурсе «Евровидение»

9. Студия Pixar в очередной раз выжала из зрителей триллионы литров слез, выпустив на экраны мультфильм «ВАЛЛ-И»

10. Но еще больше слез мир пролил по скоропостижно скончавшемуся и гениальному Хиту Леджеру, лучшему Джокеру всех времен и народов

11. На экраны также вышел первый «Железный Человек», а фирменная поза Роберта Дауни — младшего с широко разведенными руками быстро превратилась в мем

12. Кстати, про мемы. Вот, пожалуй, одна из самых известных девочек 2008 года тогда и сейчас

13. Во время чемпионата Европы по футболу появилась суперзвезда — осьминог Пауль, который предсказывал результаты матчей. В общей сложности из 14 матчей в 2008 и 2010 годах он ошибся всего 2 раза!

14. У Анджелины Джоли и Брэда Питта родилась двойня: мальчик Нокс и девочка Вивьен

15. А Бейонсе и Джей Зи еще не выпускали компрометирующие альбомы: в 2008 году они поженились в Нью-Йорке. Платье для невесты сшила ее мама Тина

16. Помните Большой адронный коллайдер? Сначала его запустили, потом случилась авария, и человечество охватил страх провалиться в черную дыру. К счастью, этого не случилось, а про коллайдер вскоре позабыли

17. Настоящей сенсацией Олимпиады в Пекине стал пловец Майкл Фелпс: он выиграл все дистанции, на которых стартовал. По итогам трех Игр он стал единственным в истории 23-кратным олимпийским чемпионом

А чем вам запомнился 2008 год?