20 звезд, которые наверняка сами себя не узнают на старых фотографиях
Все мы иногда смотрим на свои старые фотографии и думаем: «Это что, правда я?» Вот и звезды тоже любят порой предаться ностальгии и выкладывают архивные фото в свои соцсети. Ну а нам остается только сравнивать и вместе с ними удивляться тому, как быстро летит время.
Мы в AdMe.ru никогда не прочь полюбоваться тем, как меняются люди с течением времени и с годами выглядят только лучше. В основном, конечно, своими ретрофото делится женская половина шоу-бизнеса, но в бонусе — 2 звездных мужчин, которые тоже подхватили эту волну ностальгии.
Анастасия Волочкова
Екатерина Варнава
Ольга Бузова
Юлия Волкова (t.A.T.u.)
Анна Семенович
Виктория Боня
Вера Брежнева
Ани Лорак
В самом начале творческого пути певица Ани Лорак встретила в одной из лондонских студий своего кумира — Мика Джаггера. «Судьба подарила мне встречу с настоящей легендой» — поделилась она со своими подписчиками.
Настя Каменских
МакSим (Марина Максимова)
Согдиана
Слава (Анастасия Сланевская)
Бьянка (Татьяна Липницкая)
Анастасия Стоцкая
Юлия Савичева
Светлана Лобода
Виктория Лопырева
Кети Топурия (A’Studio)
Бонус № 1: Павел Воля
Бонус № 2: Александр Ревва
Некоторые звезды, кажется, совсем не изменились за прошедшие годы. Кто-то избавился от влияния нулевых во внешности и стал выглядеть более стильно, а кто-то хорош в любом образе и возрасте. Как по-вашему, кто изменился в лучшую сторону?