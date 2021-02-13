20 звезд, которые наверняка сами себя не узнают на старых фотографиях

Все мы иногда смотрим на свои старые фотографии и думаем: «Это что, правда я?» Вот и звезды тоже любят порой предаться ностальгии и выкладывают архивные фото в свои соцсети. Ну а нам остается только сравнивать и вместе с ними удивляться тому, как быстро летит время.

Мы в AdMe.ru никогда не прочь полюбоваться тем, как меняются люди с течением времени и с годами выглядят только лучше. В основном, конечно, своими ретрофото делится женская половина шоу-бизнеса, но в бонусе — 2 звездных мужчин, которые тоже подхватили эту волну ностальгии.

Анастасия Волочкова

Екатерина Варнава

Ольга Бузова

Юлия Волкова (t.A.T.u.)

Анна Семенович

Виктория Боня

Вера Брежнева

Ани Лорак

В самом начале творческого пути певица Ани Лорак встретила в одной из лондонских студий своего кумира — Мика Джаггера. «Судьба подарила мне встречу с настоящей легендой» — поделилась она со своими подписчиками.

Настя Каменских

МакSим (Марина Максимова)

Согдиана

Слава (Анастасия Сланевская)

Бьянка (Татьяна Липницкая)

Анастасия Стоцкая

Юлия Савичева

Светлана Лобода

Виктория Лопырева

Кети Топурия (A’Studio)

Бонус № 1: Павел Воля

Бонус № 2: Александр Ревва