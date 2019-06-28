Мы собрали всех победительниц конкурса «Мисс Вселенная». Посмотрите, кто получил корону в год вашего рождения

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Конкурс «Мисс Вселенная» объединяет женщин разных культур, помогая им реализовать свои цели и обрести уверенность в себе. Миссия мероприятия, по словам организаторов, — не просто выбрать самую красивую, но ту, которая станет голосом общества и инициатором позитивных изменений в мире.

AdMe.ru решил собрать в одной статье всех девушек, удостоенных титула за 66 лет проведения конкурса.

1952 — Арми Куусела, Финляндия

1953 — Кристиан Мартель, Франция

1954 — Мириам Стивенсон, США

1955 — Хиллеви Ромбин, Швеция

1956 — Кэрол Моррис, США

1957 — Гладис Сендер, Перу

1958 — Лус Марина Сулуага, Колумбия

1959 — Акико Кодзима, Япония

1960 — Линда Бемент, США

1961 — Марлен Шмидт, ФРГ

1962 — Норма Нолан, Аргентина

1963 — Йеда Мария Варгас, Бразилия

1964 — Коринна Тсопей, Греция

1965 — Aпасра Хонгсакула, Таиланд

1966 — Маргарета Арвидссон, Швеция

1967 — Сильвия Хичкок, США

1968 — Марта Васконселлос, Бразилия

1969 — Глория Диас, Филиппины

1970 — Марисоль Маларет, Пуэрто-Рико

1971 — Георгина Ризк, Ливан

1972 — Керри Энн Уэллс, Австралия

1973 — Маргарита Моран, Филиппины

1974 — Ампаро Муньос, Испания

1975 — Анна Мария Похтамо, Финляндия

1976 — Рина Мессингер, Израиль

1977 — Жанель Комиссионг, Тринидад и Тобаго

1978 — Маргарет Гардинер, Южная Африка

1979 — Марица Сайалеро, Венесуэла

1980 — Шон Уизерли, США

1981 — Ирене Саэс, Венесуэла

1982 — Карен Диана Болдуин, Канада

1983 — Лорейн Даунс, Новая Зеландия

1984 — Ивонн Ридинг, Швеция

1985 — Дебора Карти Деу, Пуэрто-Рико

1986 — Барбара Паласиос Тейде, Венесуэла

1987 — Сесилия Болокко, Чили

1988 — Порнтип Накирунканок, Таиланд

1989 — Ангела Виссер, Нидерланды

1990 — Мона Грудт, Норвегия

1991 — Лупита Джонс, Мексика

1992 — Мишель Маклин, Намибия

1993 — Даянара Торрес, Пуэрто-Рико

1994 — Сушмита Сен, Индия

1995 — Челси Смит, США

1996 — Алисия Мачадо, Венесуэла

1997 — Брук Ли, США

1998 — Венди Фитцвилльям, Тринидад и Тобаго

1999 — Мпуле Квелагобе, Ботсвана

2000 — Лара Датта, Индия

2001 — Дениз Киньонес, Пуэрто-Рико

2002 — Оксана Федорова, Россия

Так как Федорова не выполняла обязанности победительницы конкурса, организаторы были вынуждены передать титул девушке, занявшей второе место, — Жюстин Пасек.

2002 — Жюстин Пасек, Панама

2003 — Амелия Вега, Доминиканская Республика

2004 — Дженнифер Хоукинс, Австралия

2005 — Наталья Глебова, Канада

2006 — Сулейка Ривера, Пуэрто-Рико

2007 — Риё Мори, Япония

2008 — Дайана Мендоса, Венесуэла

2009 — Стефания Фернандес, Венесуэла

2010 — Химена Наваррете, Мексика

2011 — Лейла Лопес, Ангола

2012 — Оливия Калпо, США

2013 — Габриэла Ислер, Венесуэла

2014 — Паулина Вега, Колумбия

2015 — Пиа Вуртцбах, Филиппины

2016 — Ирис Миттенар, Франция

2017 — Деми-Лей Нель-Петерс, Южная Африка

2018 — Катриона Грей, Филиппины

Как вам красавица, завоевавшая титул «Мисс Вселенная» в год вашего рождения? Чей образ вам нравится больше всего?