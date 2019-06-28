Мы собрали всех победительниц конкурса «Мисс Вселенная». Посмотрите, кто получил корону в год вашего рождения
Конкурс «Мисс Вселенная» объединяет женщин разных культур, помогая им реализовать свои цели и обрести уверенность в себе. Миссия мероприятия, по словам организаторов, — не просто выбрать самую красивую, но ту, которая станет голосом общества и инициатором позитивных изменений в мире.
AdMe.ru решил собрать в одной статье всех девушек, удостоенных титула за 66 лет проведения конкурса.
1952 — Арми Куусела, Финляндия
1953 — Кристиан Мартель, Франция
1954 — Мириам Стивенсон, США
1955 — Хиллеви Ромбин, Швеция
1956 — Кэрол Моррис, США
1957 — Гладис Сендер, Перу
1958 — Лус Марина Сулуага, Колумбия
1959 — Акико Кодзима, Япония
1960 — Линда Бемент, США
1961 — Марлен Шмидт, ФРГ
1962 — Норма Нолан, Аргентина
1963 — Йеда Мария Варгас, Бразилия
1964 — Коринна Тсопей, Греция
1965 — Aпасра Хонгсакула, Таиланд
1966 — Маргарета Арвидссон, Швеция
1967 — Сильвия Хичкок, США
1968 — Марта Васконселлос, Бразилия
1969 — Глория Диас, Филиппины
1970 — Марисоль Маларет, Пуэрто-Рико
1971 — Георгина Ризк, Ливан
1972 — Керри Энн Уэллс, Австралия
1973 — Маргарита Моран, Филиппины
1974 — Ампаро Муньос, Испания
1975 — Анна Мария Похтамо, Финляндия
1976 — Рина Мессингер, Израиль
1977 — Жанель Комиссионг, Тринидад и Тобаго
1978 — Маргарет Гардинер, Южная Африка
1979 — Марица Сайалеро, Венесуэла
1980 — Шон Уизерли, США
1981 — Ирене Саэс, Венесуэла
1982 — Карен Диана Болдуин, Канада
1983 — Лорейн Даунс, Новая Зеландия
1984 — Ивонн Ридинг, Швеция
1985 — Дебора Карти Деу, Пуэрто-Рико
1986 — Барбара Паласиос Тейде, Венесуэла
1987 — Сесилия Болокко, Чили
1988 — Порнтип Накирунканок, Таиланд
1989 — Ангела Виссер, Нидерланды
1990 — Мона Грудт, Норвегия
1991 — Лупита Джонс, Мексика
1992 — Мишель Маклин, Намибия
1993 — Даянара Торрес, Пуэрто-Рико
1994 — Сушмита Сен, Индия
1995 — Челси Смит, США
1996 — Алисия Мачадо, Венесуэла
1997 — Брук Ли, США
1998 — Венди Фитцвилльям, Тринидад и Тобаго
1999 — Мпуле Квелагобе, Ботсвана
2000 — Лара Датта, Индия
2001 — Дениз Киньонес, Пуэрто-Рико
2002 — Оксана Федорова, Россия
Так как Федорова не выполняла обязанности победительницы конкурса, организаторы были вынуждены передать титул девушке, занявшей второе место, — Жюстин Пасек.
2002 — Жюстин Пасек, Панама
2003 — Амелия Вега, Доминиканская Республика
2004 — Дженнифер Хоукинс, Австралия
2005 — Наталья Глебова, Канада
2006 — Сулейка Ривера, Пуэрто-Рико
2007 — Риё Мори, Япония
2008 — Дайана Мендоса, Венесуэла
2009 — Стефания Фернандес, Венесуэла
2010 — Химена Наваррете, Мексика
2011 — Лейла Лопес, Ангола
2012 — Оливия Калпо, США
2013 — Габриэла Ислер, Венесуэла
2014 — Паулина Вега, Колумбия
2015 — Пиа Вуртцбах, Филиппины
2016 — Ирис Миттенар, Франция
2017 — Деми-Лей Нель-Петерс, Южная Африка
2018 — Катриона Грей, Филиппины
Как вам красавица, завоевавшая титул «Мисс Вселенная» в год вашего рождения? Чей образ вам нравится больше всего?
Фото на превью Sthanlee Mirador/Sipa USA/East News