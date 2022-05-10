Посмотрите, как сильно изменилась внешность женщины средних лет за последний век

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Группа ученых задалась вопросом, почему многие люди выглядят моложе своих родителей в том же возрасте. Оказалось, развитие косметологии и пластической хирургии тут ни при чем. Современные люди, вероятно, просто стареют медленнее своих предков.

Мы в AdMe.ru решили, что такие исследования требуют наглядной демонстрации. А потому сравнили известных женщин от 30 до 45 лет, живших в разное время.

30-летние

Певица, радиоведущая и актриса Агнес Мурхед в 1930 году.

Голливудская актриса, двукратная обладательница премии «Оскар» Шелли Уинтерс в 1950 году.

Ким Бейсингер на съемках фильма про Джеймса Бонда «Никогда не говори „никогда“» в 1983 году.

Фотосессия актрисы Тильды Суинтон в 1990 году.

Уже ставшая звездой мирового масштаба актриса Джулия Робертс в 1998 году.

Супермодель Ирина Шейк в 2016 году.

Актриса и модель Эмили Ратаковски в возрасте 30 лет. Журналы неоднократно вносили девушку в число самых горячих и привлекательных женщин современности.

35-летние

Одна из самых загадочных и скрытных див старого Голливуда Джин Артур в 1935 году.

Одна из самых известных французских певиц Эдит Пиаф в 1950 году.

Актриса Джоди Фостер в 1998 году. Кстати, в этом же году в честь нее был назван астероид — 17744 Джодифостер.

Актриса Рэйчел Вайс на церемонии BAFTA в 2006 году. Кстати, известный модельер Нарсисо Родригес называет актрису своей музой. Ее красота вдохновляет его на новые коллекции.

Супермодель и актриса Летиция Каста в 2013 году.

Звезда комедий Линдси Лохан выложила это фото в соцсетях. Актрисе на данный момент 35 лет.

40-летние

Американская актриса, чья карьера длилась целых 80 лет, Хелен Хейс. Фото сделано в 1940 году.

Известная пловчиха 40-х годов ХХ века, построившая блистательную актерскую карьеру, Эстер Уильямс в 1961 году.

Французская актриса Катрин Денев в 1983 году.

Актриса Деми Мур в 2003-м. В тот год вышел на экраны фильм «Ангелы Чарли: Только вперед». Журналы писали, что 40-летняя Мур в нем выглядит сногсшибательно.

Ума Турман в 2010 году.

Натали Портман в 2022 году на премьере сериала «Дорога в тысячу Ли».

45-летние

Дважды лауреат Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри, которая занималась экспериментами в области химии и физики. Фото сделано в 1912 году.

Икона стиля старого Голливуда Марлен Дитрих в 1946 году.

Актриса Мэри Тайлер Мур в 1981 году. Про нее писали, что эта женщина задала новое видение женственности.

Актриса Мерил Стрип в 1994 году.

Актриса Мелани Гриффит, тогда еще жена Антонио Бандераса, в 2002 году.

Актриса Джессика Честейн на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году. С мероприятия, кстати, она ушла с золотой статуэткой как лучшая актриса. Награду она получила за главную роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй».