Посмотрите, как сильно изменилась внешность женщины средних лет за последний век
Группа ученых задалась вопросом, почему многие люди выглядят моложе своих родителей в том же возрасте. Оказалось, развитие косметологии и пластической хирургии тут ни при чем. Современные люди, вероятно, просто стареют медленнее своих предков.
Мы в AdMe.ru решили, что такие исследования требуют наглядной демонстрации. А потому сравнили известных женщин от 30 до 45 лет, живших в разное время.
30-летние
Певица, радиоведущая и актриса Агнес Мурхед в 1930 году.
Голливудская актриса, двукратная обладательница премии «Оскар» Шелли Уинтерс в 1950 году.
Ким Бейсингер на съемках фильма про Джеймса Бонда «Никогда не говори „никогда“» в 1983 году.
Фотосессия актрисы Тильды Суинтон в 1990 году.
Уже ставшая звездой мирового масштаба актриса Джулия Робертс в 1998 году.
Супермодель Ирина Шейк в 2016 году.
Актриса и модель Эмили Ратаковски в возрасте 30 лет. Журналы неоднократно вносили девушку в число самых горячих и привлекательных женщин современности.
35-летние
Одна из самых загадочных и скрытных див старого Голливуда Джин Артур в 1935 году.
Одна из самых известных французских певиц Эдит Пиаф в 1950 году.
Актриса Джоди Фостер в 1998 году. Кстати, в этом же году в честь нее был назван астероид — 17744 Джодифостер.
Актриса Рэйчел Вайс на церемонии BAFTA в 2006 году. Кстати, известный модельер Нарсисо Родригес называет актрису своей музой. Ее красота вдохновляет его на новые коллекции.
Супермодель и актриса Летиция Каста в 2013 году.
Звезда комедий Линдси Лохан выложила это фото в соцсетях. Актрисе на данный момент 35 лет.
40-летние
Американская актриса, чья карьера длилась целых 80 лет, Хелен Хейс. Фото сделано в 1940 году.
Известная пловчиха 40-х годов ХХ века, построившая блистательную актерскую карьеру, Эстер Уильямс в 1961 году.
Французская актриса Катрин Денев в 1983 году.
Актриса Деми Мур в 2003-м. В тот год вышел на экраны фильм «Ангелы Чарли: Только вперед». Журналы писали, что 40-летняя Мур в нем выглядит сногсшибательно.
Ума Турман в 2010 году.
Натали Портман в 2022 году на премьере сериала «Дорога в тысячу Ли».
45-летние
Дважды лауреат Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри, которая занималась экспериментами в области химии и физики. Фото сделано в 1912 году.
Икона стиля старого Голливуда Марлен Дитрих в 1946 году.
Актриса Мэри Тайлер Мур в 1981 году. Про нее писали, что эта женщина задала новое видение женственности.
Актриса Мерил Стрип в 1994 году.
Актриса Мелани Гриффит, тогда еще жена Антонио Бандераса, в 2002 году.
Актриса Джессика Честейн на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году. С мероприятия, кстати, она ушла с золотой статуэткой как лучшая актриса. Награду она получила за главную роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй».
Как думаете, в наше время женщины выглядят старше или моложе своих ровесниц из других десятилетий?