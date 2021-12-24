Посмотрите, как выглядели 18 звезд на новогодних утренниках в детстве. В костюмах зайчиков и снежинок их и не узнать
В детских фотографиях есть особое очарование, а если они еще и новогодние, то эффект удваивается. Тем любопытнее пересматривать старые снимки знаменитостей и понимать, что когда-то давно их наряжали в такие же праздничные костюмы, как и нас.
Мы в AdMe.ru прошерстили соцсети наших звезд и теперь точно знаем, кто на Новый год наряжался снежинкой, а кто кроликом.
Светлана Лобода
Катерина Шпица
Юлия Михалкова
Алсу
Стас Костюшкин
Анастасия Стоцкая
Юлия Савичева
Ольга Ломоносова
Анфиса Чехова
Тимур Родригез
Елена Борщева
Евгения Малахова
Максим Матвеев
Ляйсан Утяшева
Анна Банщикова
Марк Тишман
Тина Канделаки
Маша Малиновская
А вы помните, как встречали Новый год в детстве и в каких костюмах посещали утренники? Сейчас считаете этот праздник особенным?
Фото на превью katerinashpitsa / Instagram, achekhova / Instagram
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