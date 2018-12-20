Мы были уверены, что эти 9 вещей изобрели за границей. А оказалось, в России

10

13

15.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

А вы знали о том, что первое цветное селфи было сделано в России, точнее говоря, даже в Российской империи? И еще много других крутых вещей, которые стали знаменитыми и любимыми во всем мире. А в бонусе мы расскажем, как одно из изобретений связано с американским президентом Теодором Рузвельтом.

Нас в AdMe.ru по-настоящему удивили находки из этой подборки. Информацию о некоторых изобретениях мы проверяли по несколько раз, потому что просто не могли в нее поверить (спойлер: особенно это касается 6-го пункта).

1. Раф-кофе

Раф — один из самых популярных кофейных напитков наряду с американо и капучино. Главное его отличие в том, что все компоненты (эспрессо, сливки и ванильный сахар) перемешиваются и взбиваются сразу. Как известно, искусство варки кофе пришло к нам из Италии, но мало кто знает, что раф был придуман в Москве в сети кофеен Coffee Bean. Напиток назвали в честь постоянного посетителя кофейни — Рафаэля, для которого однажды приготовили «что-то новенькое и необычное». Эксперимент оказался удачным, и другие гости тоже захотели кофе «как у Рафаэля», позже просто — раф.

2. Шоппер из сетки

Помните те плетеные авоськи, в которых наши мамы или бабушки носили продукты? В этом году такая сумка снова вошла в моду и даже стала трендом сезона. На самом деле точно неизвестно, кто изобрел авоську. Есть мнение, что в СССР сумка пришла из Чехии, хотя Антон Павлович Чехов еще в 1898 году упоминал об авоське в письме своей жене.

3. Тетрис

Любимую многими с детства игру придумал и разработал советский программист Алексей Пажитнов. Первоначальная версия была написана в СССР для компьютера «Электроника-60». А коммерческую версию, которая прославилась на весь мир, изобретатель выпустил вместе с американской компанией Spectrum HoloByte. Алексей Пажитнов является одним из самых влиятельных людей в игровой индустрии. Например, он разрабатывал игровую приставку Xbox 360, будучи программистом компании Microsoft.

4. Активированный уголь

Активированный уголь долгие годы остается самым популярным и универсальным сорбентом, первой помощью при отравлении. Его до сих пор предпочитают во многих странах, несмотря на то что сейчас существует много аналогов. Но изначально химик Николай Зелинский синтезировал вещество для использования в противогазах в качестве защитного фильтра, чем спас жизни многих солдат времен Первой мировой войны.

5. Цветная моментальная фотография

Ученик Менделеева Сергей Михайлович Прокудин-Горский был увлечен фотографией и часто путешествовал по России, снимал природу, людей — словом, все, что попадалось ему на пути. Конечно же, ему хотелось передать все краски увиденного, поэтому он использовал уже ранее разработанные приемы трехцветной съемки, а позже научился делать моментальные снимки за секунду в натуральных цветах с короткой выдержкой, сделав прорыв в развитии фотографии.

А на этом кадре Прокудин-Горский фотографирует сам себя. Поэтому можно сказать, что это первое цветное селфи в истории.

6. Персональный компьютер

Мало кто знает, но за 8 лет до PC от Apple советский инженер Арсений Анатольевич Горохов создал первый персональный компьютер и получил на него патент. Ученый назвал его программирующим прибором: в чертежах он включал в себя монитор, системный блок с жестким диском, материнской платой, памятью, видеокартой. Не было только «мышки». Но, к сожалению, изобретение не получило финансовой поддержки, а сам ученый не смог найти денег на его реализацию. Поэтому идею позже повторили и успешно реализовали в США.

7. Домашний робот Лекси

Лекси — это первый домашний эмоциональный искусственный интеллект. Лекси может поболтать с вами, рассказать об актуальных новостях, развеселить, управлять другими устройствами. Робот больше популярен за границей, нежели в России, и у него уже появилось много аналогов. Например, Jibo и Amazon Echo.

8. Лекарство от лихорадки Эбола

Хотя для России проблема лихорадки Эбола не так актуальна, самый эффективный препарат изобрели именно отечественные ученые. Первую вакцину разработала американская компания Merck & Co., но к настоящему времени у нее все еще нет регистрации даже в США. В 2017 году в Гвинею была отправлена первая партия российской вакцины из 1 000 доз с доказанной эффективностью практически в 100 %.

9. Конец света 2012 года по календарю майя

Это событие легло в основу многих суеверий, книг и художественных фильмов. Однако «пустил слух» о конце света еще в середине XIX века советский историк Юрий Кнорозов. Именно он расшифровал письменность майя. Но все неправильно поняли мысль ученого: календарь майя заканчивался на созвездии Ягуара, после чего совершался переход в созвездие Обезьяны, а значит, попросту начинался новый цикл.

Бонус: мишка Тедди

Наверное, у каждого в детстве был плюшевый медведь. Популярная игрушка пришла к нам из США, но все же придумана была выходцами из России. А история ее возникновения связана с Теодором Рузвельтом. Президент однажды охотился на медведя и пожалел его, на что местная газета нарисовала карикатуру. Спустя время рисунок попался на глаза семье эмигрантов. В итоге жена Морриса Мичтома (настоящее имя — Михаил Мишим), владельца магазина игрушек, сшила первого медвежонка, которого назвали в честь президента — Тедди.

Какие еще интересные вещи, придуманные в России или СССР, вы знаете? Может, мы пропустили что-то важное?